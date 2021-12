Il “Miglior Servizio di Sala”? Al ristorante Arnolfo. Il “Miglior Servizio Vini”? Agli Amici

Al ristorante Arnolfo di Colle dii Val d’Elsa va il premio come “miglior servizio di sala”, Agli Amici di Udine si aggiudica il riconoscimento come “miglior servizio vini”, il premio “Come a casa” va all’Antica Bottega del Vino di Verona, mentre è La Trota dal ‘63 di Rivodutri ad ottenere quello come “miglior servizio giovane di sala”: ecco il verdetto della Guida “Noi di Sala” n. 2 , l’unica dedicata all’arte dell’ospitalità ed accoglienza in ambito ristorativo, e svelata oggi negli spazi de Wegil a Roma nell’evento “Pass” (acronimo per Passione, Accoglienza, Servizio, Squadra), ideato e organizzato da “Noi di Sala”, associazione senza fini di lucro nata nel 2012 con lo scopo di rivalutare la figura del cameriere nella ristorazione attuale. Quasi dieci anni di vita per questo gruppo che è riuscito a riportare l’attenzione sul nobilissimo mestiere dell’accoglienza nel mondo della ristorazione.

La Guida, online, sarà disponibile a partire dal 13 dicembre, con 200 locali recensiti, una vera e propria mappa di quanto di meglio il nostro Paese sia in grado di offrire in termini di servizio in sala e di capacità di offrire alla clientela un’esperienza di altissimo livello.

“Una premessa necessaria - puntualizza Marco Reitano, head sommelier de La Pergola del Rome Cavalieri e presidente “Noi di Sala” - la nostra non è una Guida che nasce con l’intento di contrapporsi alle altre che pongono la cucina al centro del palcoscenico. Semplicemente riteniamo che sia importante dare il giusto risalto a una componente essenziale della ristorazione. Che non è semplicemente saper servire un vino o un piatto ma molto, molto di più”.

A chi si occupa di servizio, infatti, spetta spesso il compito di aiutare nella scelta il cliente, illustrando piatti e prodotti, raccontando territori, instaurando un rapporto che è di assoluta fiducia. Tutte operazioni che richiedono preparazione e professionalità, il che ha portato inevitabilmente a parlare di formazione del personale. E anche su questo versante Noi di Sala opera da tempo con successo, come dimostra la collaborazione con Gambero Rosso Academy, che ha portato alla creazione di corsi specifici come “Obiettivo Sala”, con la consegna sempre oggi a Roma, dei diplomi ai ragazzi dell’ultimo corso.

E l’importanza della sala, soprattutto in una fase delicata come quella che stiamo vivendo, non poteva sfuggire a un mondo in costante ascesa come quello della pizza. E, infatti, la Guida ha offerto uno spazio importante anche al servizio nelle pizzerie, particolarmente attente al valore aggiunto di una sala preparata.

“Pass”, è diventato “un appuntamento importante e non solo per chi opera in sala - ha concluso Reitano - ma anche per coloro, e sono molti, che hanno della ristorazione e della hotellerie una visione a 360 gradi. E che riconoscono il ruolo strategico dell’ospitalità e dell’accoglienza, tasselli fondamentali di un comparto che rappresenta uno dei fiori all’occhiello del made in Italy”.

