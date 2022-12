Il miglior “sommelier” virtuale a cui chiedere consigli sul vino? É Google Assistant

Metti una sera a cena con amici o al supermercato a scegliere una bottiglia: avete bisogno di un rapido consiglio su un’etichetta o un abbinamento e non sapete a chi chiedere. Come spesso accade, la soluzione più immediata si trova sul vostro smartphone: basta interpellare Alexa, Google o Siri. Ma chi fornisce i migliori consigli sul vino tra i tre più famosi assistenti virtuali del mondo? Se lo sono chiesti gli esperti di Vinepair, che con l’aiuto di tre importanti sommelier hanno “interrogato” e messo a confronto le risposte delle tre tecnologie. Il vincitore è risultato Google Assistant, a quanto pare il miglior esperto virtuale a cui chiedere consigli e suggerimenti sul vino, disponibile in ogni momento e in ogni evenienza.

La prova a cui sono state sottoposte le tre applicazioni consisteva in 10 domande sul vino, alcune semplici, altre più complesse. Alexa e Google hanno fornito immediatamente le loro risposte, citando anche le fonti online. Siri, invece, ha dato risposte verbali solo a metà delle domande, chiedendo di leggere sullo smartphone le risposte alle altre. Tutte le risposte sono state girate ai sommelier Tonya Pitts del ristorante “One Market” di San Francisco, a Katja Scharnagl di “Koloman” a New York City e al Master of Wine Doug Frost del “Restaurant al 1900” di Kansas City, che le hanno valutate.

Le domande partivano da conoscenze di base (per esempio: da dove arriva lo Champagne, quanto vino si deve versare nel bicchiere o a che temperatura servire il vino bianco) e si evolvevano in nozioni più complesse (quali cibi abbinare con il Sauternes o con l’anatra, che differenze ci sono tra Porto Vintage e Tawny). Secondo gli esperti le risposte più soddisfacenti, esaurienti e dettagliate sono arrivate da Google - notoriamente il motore di ricerca più usato al mondo - che ancora una volta ha dimostrato di saperne più di tutti.

