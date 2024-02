Il mondo celebra la crema spalmabile made in Italy più famosa di sempre: torna il “Nutella Day”

Il 5 febbraio di ogni anno, ricorre un giorno speciale per tutti i fan e gli appassionati: il “Nutella Day”. Con oltre 300 tonnellate di Nutella prodotte ogni giorno, pari a 550.000 vasetti nel solo stabilimento di Alba e 770 milioni di barattoli venduti ogni anno, consumati da più di 110 milioni di famiglie, non sorprende che la celebre crema spalmabile di casa Ferrero abbia un giorno tutto per lei. Il “World Nutella Day”, però, nasce dal basso e, più precisamente, nel 2017 quando la blogger americana Sara Rosso che, assieme a moltissimi altri utenti, ha deciso di celebrare la sua passione per il marchio con una giornata celebrativa all’insegna della condivisione di foto, idee, ispirazioni e ricette sui social media. In breve tempo, questa idea è diventata una ricorrenza e poi un vero e proprio fenomeno globale.

Per festeggiare questa dolce ricorrenza, anche il Bakery chef Fabio Tuccillo vuol dare il suo contributo, preparando una baguette di 120 cm ad accompagnarla, nella sua Tuccillo Bakery, a Marigliano. Abbinamento classico, ma in versione “social”, così da poter condividere questo momento di festa. Ma quest’anno per la crema di cioccolato alle nocciole non sarà l’unico giorno da celebrare: infatti, oltre alla sua Giornata Mondiale, il 20 aprile, Nutella compirà 60 anni dalla sua nascita. Una vera icona italiana.

