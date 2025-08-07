Il piacere di un buon vino e dell’ottimo cibo in cantina, in montagna, al mare o in una bella città

Il vino italiano di qualità è il fil rouge che anche in estate lega le cantine ed insolite location in tutta Italia, dalle vette di Cortina d’Ampezzo con i migliori vini veneti, alla diga sul mare di Grado con le eccellenze del Friuli Venezia Giulia, dalla Certosa di Cantù nel cuore dell’Oltrepò Pavese, al Castello dei Paleologi ad Acquiterme sfondo di un concerto “candlelight”, da Vinci, la città di Leonardo, a Certaldo, la città del Boccaccio, dal paesaggio del Chianti Classico dove i vini di Folonari si abbinano alla “ciccia” del macellaio-poeta che canta Dante, Dario Cecchini, alla rinascimentale Montepulciano, città del Poliziano e del Vino Nobile, dal Muvit, il più importante Museo del Vino d’Italia della Fondazione Lungarotti a Torgiano, al Castello Marchionale di Taurasi in Campania dove il vino sposa la pizza napoletana, dal “Gran Ballo” di Donnafugata dedicato a “Il Gattopardo”, a Gibellina, prima “Capitale dell’Arte Contemporanea d’Italia” nel 2026, dove ammirare con un calice di vino di Tenute Orestiadi il “Cretto” di Burri di notte da una mongolfiera. L’occasione la offre “Calici di Stelle” 2025, il più importante evento del Movimento Turismo del Vino nella bella stagione, ormai vera e propria “maratona di brindisi”, che prosegue fino al 24 agosto, con il clou il 10 agosto nella notte di San Lorenzo, tra degustazioni e visite, ma anche show cooking, aperitivi in spiaggia, pic nic in montagna, cene tra i filari con i vignaioli, passeggiate romantiche al tramonto, mixology, safari fotografici, yoga nei vigneti, esperienze virtuali, mercatini di artigianato locale, sport, teatro, musica, l’osservazione delle stelle con l’Unione Astrofili Italiani, e l’arte dei pizzaioli di Avpn-Associazione Verace Pizza Napoletana, per tutta la famiglia, per gli enoturisti italiani e stranieri.

In particolare, infatti, i vignerons ospitano i maestri pizzaioli, cosicché accanto ai segreti della produzioni di vino, si possono conoscere anche quelli che sono alla base della “regina degli impasti”, con la pizza proposta in abbinamento alle diverse etichette. “Vogliamo che i visitatori, entrando nelle aziende, vivano un’esperienza vera, conviviale e culturalmente interessante - dice Violante Gardini Cinelli Colombini, presidente Movimento Turismo del Vino Italia - tutti possono partecipare, da chi è in ferie lontano da casa a chi rimane in città, ma vuole trascorrere una bella serata nei territori del vino che, in Italia, per fortuna, sono ovunque. Un’occasione perfetta anche per assaggiare la pizza fatta dai pizzaioli Avpn la cui arte è Patrimonio Unesco, insieme ai grandi vini italiani scoprendo il piacere di abbinamenti perfetti”. “Il vino e la pizza insieme rappresentano l’identità del gusto italiano”, sottolinea Antonio Pace, presidente Associazione Verace Pizza Napoletana (Avpn), e, insieme, pizzaioli e produttori di vino, vogliono “delineare un nuovo concetto di abbinamento che risponda al crescente interesse da parte del consumatore e dell’enoturista verso un’esperienza a tavola di qualità”. E l’evento, segna anche l’inizio della collaborazione tra il Movimento e l’Unione Astrofili Italiani, la realtà di riferimento per gli appassionati di astronomia con oltre 60 delegazioni territoriali attive su tutto il territorio nazionale.

Come in Trentino Alto Adige, dove a Bolzano (8 agosto) 21 cantine del territorio si riuniscono nel centro storico per una degustazione accompagnata da concerti e spettacoli della banda cittadina, ed a Mezzolombardo (8 agosto), con una degustazione di etichette di 7 cantine del territorio, con le osservazioni astronomiche al Museo di Rovereto.

In Friuli Venezia Giulia sono 30 le cantine protagoniste di due eventi magici, stasera e domani a Grado, l’“Isola del Sole”, organizzati, da oltre 25 anni, dal Movimento Turismo del Vino Friuli in collaborazione con il Comune, lungo la diga Nazario Sauro, la spettacolare passeggiata sul mare che si trasforma in un percorso di degustazione unico per conoscere i vini di tutta la regione in abbinamento alle eccellenze del territorio, dai piatti di mare a tutti i prodotti della tradizione, con Wayne Young, newyorkese innamorato del Friuli dove vive da oltre 20 anni e profondo conoscitore della viticoltura friulana. “Quest’anno abbiamo deciso di anticipare l’evento di un giorno - spiega Elda Felluga, presidente Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia - così da offrire un’esperienza ancora più ampia a chi sceglie di visitare la nostra regione e fermarsi per un lungo weekend. Un’occasione per scoprire quindi anche il territorio, le cantine e i luoghi del vino, trasformando ogni degustazione in un itinerario enoturistico, magari facendosi guidare dal percorso “Enosatira” che attraversa diverse cantine proponendo un abbinamento insolito quanto curioso tra satira e vino grazie alle vignette del concorso internazionale “Spirito di Vino””. Il 17 agosto, “Calici di Stelle” si sposta, invece, a San Daniele del Friuli per assaggiare il rinomato prosciutto e conoscere tutte le storie e le tradizioni di questa produzione d’eccellenza.

In Veneto, le cantine della regione si danno appuntamento il 9 agosto per l’edizione n. 13 di “Calici di Stelle” a Cortina d’Ampezzo, l’evento dell’estate enoturistica veneta nella “perla” delle Dolomiti, by VeneziaEventi e Movimento Turismo del Vino Veneto, per vivere degustazioni e masterclass esclusive ad alta quota, aperitivi nella terrazza panoramica dell’Hotel Ancora Cortina, recentemente riaperto grazie alla visione dello stilista-vigneron Renzo Rosso (presente con Diesel Farm), un luogo iconico che unisce lusso, design e autenticità, dove incontrare i produttori e conoscere i migliori vini in una location mozzafiato. Cantine come Mionetto, Brigaldara, Ca’ Rovere e Paladin, tra le altre, aprono, invece, le porte delle loro cantine. Ad Annone Veneto (9 agosto) un percorso itinerante sotto le stelle racconta le denominazioni più amate del territorio; e a Vazzola (10 agosto), nella splendida cornice dell’antico borgo Malanotte, la degustazione è dedicata al Prosecco Docg, al Raboso del Piave e ad altri vitigni autoctoni abbinati alle ricette del territorio.

In Lombardia, le degustazioni continuano stasera alla Vineria del Vin Bon con oltre 20 etichette in degustazione e cena a tema, e domani alla Certosa Cantù, nel cuore dell’Oltrepò Pavese, con un percorso tra i banchi d’assaggio seguito da un concerto e da una masterclass guidata. A Volta Mantovana, invece, il 10 agosto, l’appuntamento è con la cena “Calici di Stelle” tra gusto, eleganza e convivialità con vini locali e ricette della tradizione.

In Piemonte, si brinda ad Acquiterme (10 agosto), con degustazioni al Castello dei Paleologi, osservazioni astronomiche con l’associazione astrofili, visite guidate nel museo, concerto d’arpa candlelight e musica live, e Monleale (10 agosto), con un percorso degustazione itinerante tra vini del territorio, prodotti tipici e musica dal vivo nel borgo antico. Sette, invece, le cantine per trascorrere le notti estive tra degustazioni e abbinamenti con prodotti tipici, osservazioni astronomiche tra i filari e tante altre attività nei borghi più belli della regione. Con yoga in vigna, visite guidate nei musei, cene a tema, food truck, spettacoli candlelight, concerti e musica dal vivo per rallentare e rilassarsi tra i vigneti.

In Emilia Romagna, Agrivar e Tenuta Vandelli organizzano degustazioni nella magica atmosfera delle notti estive, con assaggi di pizza napoletana, ma anche grigliate sotto le stelle e aperitivi al tramonto, accompagnati da affascinanti racconti astronomici con l’Associazione Astrofili “Cielo Permettendo”. E, ancora, a Fontanelice (10 agosto) un percorso di degustazione di vini e prodotti tipici anima le piazze e le vie del centro storico, tra musica, corsi di pittura e visita guidata alla Torre Civica.

In Toscana, 16 cantine - da Campo alle Comete (Feudi di San Gregorio) a Bolgheri a Il Borro della famiglia Ferragamo nel Valdarno, da Casa Ruffino - Tenuta Poggio Casciano a Bagno a Ripoli alla Fattoria del Colle a Trequanda, da Ricasoli 1141 in Chianti Classico al Tenuta Fertuna (Meregalli-Gestri) in Maremma, tra le altre - attendono gli eno-appassionati con degustazioni di pizza sotto le stelle, aperitivi al tramonto in abbinamento ai prodotti tipici toscani, pic nic e cene con il vignaiolo tra i vigneti accompagnati da musica dal vivo. E ancora: osservazioni astronomiche con associazioni di esperti, esperienze di degustazione al tramonto, safari fotografici, dj set tra i filari, tornei di tiro con l’arco e giochi per tutta la famiglia. In Chianti Classico, l’appuntamento è alla Tenuta di Nozzole della Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute (10 agosto), sulle colline vitate di Greve in Chianti sotto il cielo stellato della notte di San Lorenzo, da osservare guidati dall’Associazione Astrofili Fiorentini: qui, si possono degustare 10 etichette tra le più rappresentative della griffe - con Giovanni Folonari, presidente dell’azienda, che per l’occasione apre un’annata storica de Il Pareto 2003 Toscana Igt, mentre un wine lover fortunato sarà premiato con una bottiglia in grande formato - nell’aperitivo e nella cena a cura dell’Antica Macelleria Cecchini di Panzano del celebre macellaio-poeta che recita i versi della “Divina Commedia” di Dante Alighieri, Dario Cecchini, con grigliata di carne a vista, per un’esperienza gastronomica in perfetto stile toscano. Restando in Chianti Classico, a Castellina in Chianti (7-11 agosto) si può fare una camminata sotto il cielo stellato nel borgo con aperitivo e dj set, giochi in piazza e degustazioni tra le vie del centro storico; in Val d’Orcia, a Castiglione D’Orcia (9-10 agosto) si degustano i vini in abbinamento ai piatti della tradizione con concerti, spettacoli, esposizioni di auto e moto d’epoca e un’area laboratori per bambini; ma si brinda anche nella patria del Boccaccio, a Certaldo (8-10 agosto), e in quella del Poliziano e del Vino Nobile, a Montepulciano, nell’evento firmato dalla Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese con il Comune: i wine lovers potranno scegliere le etichette di oltre 40 cantine del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano da degustare in base al proprio segno zodiacale, e in tre formule, itinerante, guidata e a cena nelle Contrade del Bravìo delle Botti. E, ancora, a Pitigliano, la “città del tufo” (il 9 agosto nell’area archeologica di A. Manzi e il 10 agosto nel centro storico), con degustazioni e piatti tipici preparati dai ristoranti del territorio; a Poggibonsi (10 agosto), l’appuntamento è, invece, nella Fortezza di Poggio Imperiale con una degustazione sotto le stelle, e a Rapolano, “città delle terme” (13 agosto), il centro storico si trasforma in un viaggio nei sapori del territorio con vini e piatti della tradizione, musica live e osservazioni astronomiche guidate; in Val di Cornia, a Suvereto (10 agosto), si può fare un’esperienza di degustazione tra le mura del borgo, mentre a Vinci, la “città di Leonardo” (10 agosto), l’appuntamento è in Piazza del Castello per degustazioni di vini e piatti tipici. Senza dimenticare le aziende “dal Chianti alla Montalcino del Brunello, da San Gimignano, terra della Vernaccia, a Carmignano ed alla Maremma, che hanno messo in piedi tantissimi programmi, così come in tutti i territori del vino toscano, per accogliere i turisti nelle notti d’estate”, spiega Anastasia Mancini, presidente Movimento Turismo del Vino Toscana.

In Umbria, sono 10 le cantine protagoniste con numerose attività, dagli aperitivi sotto le stelle alle cene a tema, dalla musica dal vivo ai dj set, con l’abbinamento pizza-vino e le osservazioni astronomiche. Come Lungarotti che racconta “Tutto quello che avreste voluto sapere su Dioniso …” al Muvit-Museo del Vino di Torgiano, il più bello e importante d’Italia (stasera), prima di una cena con i vini della griffe all’Osteria del Museo. Tornando a Montefalco (10 agosto) i vini della denominazione sono protagonisti in piazza in abbinamento ai piatti dei ristoranti del territorio; a, Monteleone d’Orvieto (10 agosto) i vini sono accompagnati, invece, dallo street food umbro; a Todi (10 agosto) ci sono le cantine dell’associazione Todi Terra di Vini con una degustazione sulla terrazza del Nido dell’Aquila nel centro storico della città, e, tornando a Torgiano (stasera) ci sono, invece, le aziende della Strada dei Vini del Cantico.

Nelle Marche, si va da Morrovalle (9-10 agosto) con degustazioni, spettacoli, musica live, osservazioni astronomiche e visite guidate nel centro storico e alla pinacoteca con una mostra dedicata alle attrezzature vitivinicole, a Morro d’Alba (10 agosto), con degustazioni, e osservazioni astronomiche lungo “La Scarpa”, il torrione delle mura della cittadina dove verranno posizionati i telescopi.

In Abruzzo, ad aprire le porte sono 30 cantine con oltre 80 appuntamenti nei luoghi più suggestivi della regione - da Colonnella (8-10 agosto) a Frisa (9-10 agosto) con un percorso enoturistico per le vie del Belvedere con i produttori del territorio - per vivere l’estate del vino italiano sotto le stelle, tra pic nic e pranzi tra i filari, cene stellate e feste per condividere un brindisi in compagnia.

In Campania, numerose cantine, prendono parte all’evento dell’8 agosto al Castello Marchionale di Taurasi, un’esperienza multisensoriale che valorizza al meglio il binomio pizza-vino con la presenza di Giovanni Grimaldi, pizzaiolo di origini napoletane che realizzerà le proprie creazioni in abbinamento ai vini in degustazione. Ad arricchire l’evento, una masterclass con focus pizza pairing, musica dal vivo e dj set sotto le stelle, nonché la possibilità di vivere un’esperienza Vr immersiva nei luoghi del vino campano. Ma non mancheranno inoltre gli appuntamenti nelle cantine della regione come a Tenuta Cavalier Pepe, con i sapori della tradizione irpina accompagnati da un concerto jazz e giochi a tema vino, pensati per coinvolgere tutta la famiglia. Così come nei comuni, come Campoli del Monte (8-10 agosto) con degustazioni di vini locali in abbinamento ai piatti tipici del territorio.

In Puglia, si brinda a Sava con un’esperienza di degustazione nel cuore della cittadina in programma il 10 agosto.

In Sicilia, Assuli e Tenute Camilleri accolgono i wine lovers nello splendido scenario delle loro tenute tra degustazioni, camminate meditative al tramonto, assaggi dei prodotti della tradizione, pic nic tra i filari e sotto gli ulivi, angolo cocktail, musica live, e le osservazioni astronomiche in collaborazione con l’Osservatorio Astronomico di Montedoro e Aics Trasformazioni. Ma si va da Pantelleria (il 10 e 20 agosto), per un’esperienza di degustazione con vini e produzioni locali, a Castiglione di Sicilia (10 agosto), al Castello di Lauria e per i vicoli della cittadina con un evento dedicato ai vini dell’Etna con degustazioni guidate da sommelier professionisti, fino a Pachino (10 agosto), con un percorso di assaggi di vini delle cantine del territorio, intrattenimento musicale, spettacoli e momenti culturali. Da Firriato, ospiti della famiglia Di Gaetano, “Calici di Stelle” è un’esperienza immersiva tra i vigneti, il 10 agosto a Baglio Sorìa, a Trapani (con una una “Special Edition” dedicata all’anniversario n. 10 dell’evento), con buon bere e performance artistiche della compagnia Eclittica Creating Emotion, ma anche musica dal vivo, Dj set e gli immancabili fuochi d’artificio, e, ancora, l’esperienza gastronomica nei ristoranti interni delle tenute, rispettivamente La Riserva Bistrot e il Santagostino con menù dedicati firmati dallo chef Andrea Macca, ideati per esaltare i sapori autentici della tradizione siciliana in abbinamento ai vini della griffe. Un evento che si conferma, dice Irene Di Gaetano, presidente Firriato, “un appuntamento irrinunciabile, che ci permette di raccontare il vino e il territorio e di incontrare i nostri wine lovers”. A Corleone, da Principe di Corleone si possono fare visite guidate dei vigneti e della barricaia, conoscendo la filosofia produttiva della famiglia Pollara, che con i wine lovers brinda alla prima vendemmia in biologico a bordo piscina. Ma c’è anche il “Gran Ballo” di Donnafugata a Contessa Entellina (10 agosto), nelle Terre del Gattopardo dove si rivivono le atmosfere dell’Ottocento siciliano, le stesse del romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, tra grandi vini - anche nelle annate storiche, come Tancredi, Angheli e Lighea, dedicati ai personaggi della letteratura siciliana - ed ottimi piatti, musica e danza, nel giardino e nell’uliveto che diventano palcoscenico naturale per le coreografie di Domenico Ciaccia e le composizioni di Paolo Buonvino per la serie Netflix “Il Gattopardo”, alla quale la griffe ha dedicato il Mille e una Notte 2021 Special Edition, dopo la visita guidata della tenuta, sorprendenti videomapping, corner dedicati ai personaggi che ispirano le etichette. La “Cena a Casa Salina” è, invece, il tema nelle Cantine Storiche di Marsala (17 agosto), alla Tenuta di Vittoria (19 agosto) e nella Tenuta di Randazzo sull’Etna (21 agosto), con visita guidata e degustazione in abbinamento ai classici della cucina siciliana: insomma, come essere a casa Salina, tra i racconti di Tancredi, la risata di Angelica e lo sguardo fiero di Concetta, con la degustazione del Mille e una Notte 2021 Special Edition e letture tratte dal romanzo di Tomasi di Lampedusa. Ma nella notte di San Lorenzo (10 agosto), la luce delle stelle si fonde anche con l’arte contemporanea, nell’evento firmato Tenute Orestiadi a Baglio di Stefano, tra le opere d’arte della Fondazione Orestiadi, a Gibellina, prima “Capitale dell’Arte Contemporanea d’Italia” nel 2026, e dove si trova il “Cretto” di Burri, tra le più grandi opere di land art al mondo, simbolo della rinascita della Valle del Belìce dal terremoto. Protagonista Il Bianco di Ludovico, il vino simbolo della cantina dedicato alla figura di Ludovico Corrao - servito, oltre che in abbinamento alle eccellenze gastronomiche del territorio, come il pane nero di Castelvetrano, anche a bordo di una mongolfiera ancorata per un brindisi sospeso, con vista notturna su Gibellina e sulla sua geografia poetica di piazze d’arte, architetture contemporanee e filari coltivati con passione, tra teatro, musica e danza. “Questa edizione di “Calici di Stelle” rappresenta per noi un momento di passaggio simbolico: un brindisi corale che celebra un’identità, quella di Gibellina, fatta di coraggio, cultura e futuro”, sottolinea Rosario Di Maria, amministratore Tenute Orestiadi.

In Sardegna, anche le cantine sarde sono pronte a vivere l’estate enoturistica con un programma di esperienze uniche che uniscono grandi degustazioni, panorami mozzafiato e tanto divertimento. Ma oltre alle attività da vivere tra i vigneti, stasera sul Lungomare di Badesi va in scena il grande evento regionale in riva al mare. A Dorgali, invece, sono protagonisti i vini del territorio sul colle del Carmelo per un evento-degustazione con accompagnamento musicale (8 agosto); a Sant’Antioco (10 agosto), si brinda con il Carignano, vino tipico del territorio, in abbinamento ai piatti locali che lasceranno poi spazio a spettacoli musicali e folkloristici; a Sennori (8 agosto), va in scena un evento esperienziale tra degustazioni, laboratori di panificazione di dolci e workshop di ricamo; a Sorso (9 agosto) si degustano grandi vini del territorio e prodotti della tradizione con musica, spettacoli e appuntamenti d’arte; a Jerzu (10 agosto) prende il via il “Jerzu Wine Festival”, con un percorso enogastronomico tra le vie del paese a tappe, una per ogni vino abbinato a una ricetta tipica; e tra i comuni, partecipa anche Tempio-Pausania (programma in definizione).

Un evento, infine, sempre all’insegna del divertimento e della socialità, ma promotore del bere consapevole e attento. Anche in questa occasione, infatti, il Movimento Turismo del Vino rinnova la partnership con “Wine In Moderation” per sensibilizzare i visitatori, soprattutto i più giovani, verso un consumo di vino moderato attraverso attività divulgative e sconti dedicati ai guidatori. E “Calici di Stelle” lancia inoltre il gioco “Stasera mi sento …” per condividere la propria esperienza non solo dal vivo, ma anche con la community social: basta scattare una foto, scegliere quale vino rappresenta la serata e raccontare l’atmosfera del momento.

