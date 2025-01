“Il pranzo della domenica”, viaggio sentimentale nella cucina delle nonne

Un’immersione nei sapori, nei profumi e nelle storie che si celano dietro ad ogni piatto della tradizione italiana: “Il pranzo della domenica” (ilSaggiatore, 200 pagine, 18 euro), il nuovo libro di DonPasta (nome d’arte di Daniele De Michele, cuoco e narratore appassionato) è un viaggio sentimentale nella cucina delle nostre nonne. Con gli occhi e le parole dello scrittore attraversiamo l’Italia, dalle colline dell’Irpinia alle campagne mantovane, dalle montagne siciliane ai caruggi di Genova. Incontriamo Ornella, l’anziana panettiera che prepara il babà con l’amore del ricordo; Marinetta, la nonna ciclista che danza mentre impasta lo gnocco fritto; Maria, la lucana forte e resiliente che ci svela i segreti dei cavatelli; Giuliana, l’instancabile custode del crostino toscano; e tante altre donne straordinarie che ci aprono le porte delle loro cucine e dei loro cuori. DonPasta non si limita a raccogliere ricette, ma scava nel passato condiviso, cogliendo l'essenza antropologica di ogni pietanza, il suo legame con la terra, la storia e l'identità di un popolo.

Questo libro è un omaggio alla cucina italiana come patrimonio culturale e affettivo, un inno alla condivisione e alla convivialità, alle tradizioni che ci legano al passato e ci proiettano nel futuro. Un testo che ci ricorda che il cibo è molto più di un semplice nutrimento: è memoria, è identità, è amore.

DonPasta è uno scrittore, un artista e un performer che ha messo al centro del suo lavoro il cibo. Ha realizzato per la Rai il documentario “I Villani”, mentre per Treccani e Corriere della Sera ha curato la serie web-tv “Le Nonne d’Italia in cucina”.

