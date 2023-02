Il van dei wine lovers che parte da Menfi e sbarca a Vinitaly: ecco “Mandraroads” by Mandrarossa

Prendete un minivan, 1.500 chilometri da percorrere attraverso quattro tappe e dieci Regioni d’Italia: ecco “Mandraroads”, l’idea della cantina siciliana Mandrarossa, che porterà i suoi vini, insieme a quattro fortunati wine lovers, da Menfi a “Vinitaly 2023” a Verona (2-5 aprile). Il viaggio on the road partirà il 28 marzo per risalire verso Nord, visitando quattro città, con cui la cantina ha instaurato legami importanti, dove saranno organizzati eventi dedicati alla Sicilia ed ai vini del “Menfishire”: Messina, Salerno, Roma e Verona le tappe che scandiranno il tour e da cui inizieranno i viaggi dei “Mandrambassador”, selezionati a partire da un’open call lanciata sui canali digitali di Mandrarossa.

La open call è aperta da oggi al 12 marzo a tutti gli utenti social con passioni legate al mondo del vino, dei viaggi e del lifestyle. Per partecipare è sufficiente compilare il form presente sul sito di Mandrarossa ed inviare un breve messaggio video dedicato alla propria visione e passione per il vino e il viaggio. I quattro profili selezionati saranno ospiti speciali della cantina a “Vinitaly 2023” a Verona (2 aprile) e diventeranno ambasciatori e storyteller di questo progetto, unendosi al tour che ripercorrerà lo stivale verso Nord.

Mandrarossa, dopo anni di distanze, ha scelto di così di essere presente con una modalità nuova di promozione, che valorizzi gli incontri, la scoperta, la meraviglia e la condivisione, coinvolgendo nel suo progetto direttamente gli appassionati di vino.

