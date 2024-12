Il Vespucci e Veronafiere fanno rotta su Doha: obbiettivo, promuovere l’olio d’oliva italiano

Un binomio che continua a viaggiare insieme per condividere i valori dell’eccellenza italiana. Il riferimento è per il Vespucci, il veliero italiano conosciuto da tutte le marine militari come “la nave più bella al mondo”, e per Veronafiere, l’organizzatore di Vinitaly, l’evento internazionale di punta per il vino tricolore e Sol d’Oro, la competizione olearia di Veronafiere che valorizza dal 2002 i migliori oli extravergine di tutte le nazioni produttrici e li promuove in chiave commerciale. La prossima tappa che condivideranno è il Qatar: Veronafiere, con le sue rassegne, torna infatti a bordo del Vespucci e fa rotta su Doha per promuovere le eccellenze del made in Italy, insieme alla nave scuola della Marina militare. Dopo la tappa del “Tour mondiale Vespucci” di Tokyo ad agosto, con Vinitaly a rappresentare il vino tricolore, questa volta i riflettori saranno puntati su marmo e olio di oliva.

Domani, 19 dicembre, nella capitale del Qatar, le due filiere saranno protagoniste di specifiche masterclass in programma nel “Villaggio Italia”, l’area espositiva voluta dal Ministero della Difesa che accompagna gli scali della famosa nave. Ad organizzare i due eventi formativi sono gli eventi di Veronafiere, riferimento per i rispettivi settori: Marmomac, lo storico Salone internazionale sulla pietra naturale e sulle tecnologie di lavorazione e Sol2Expo, il Salone dell’olio di oliva che si prepara al debutto come rassegna indipendente da Vinitaly e con un nuovo format dal 2 al 4 marzo 2025. La masterclass di Marmomac, ospitata nel Villaggio Italia del Tour mondiale Vespucci grazie ad Agenzia Ice, si intitola “Progettare con la Natura: la sinfonia della pietra made in Italy per capolavori dell’architettura moderna”, ed a condurla sarà Grazia Signori, euro-geologa esperta in pietre ornamentali: nel suo intervento, la ricercatrice e divulgatrice affronta gli aspetti scientifici e tecnici legati alle applicazioni del marmo italiano nei grandi progetti di architettura, esplorando anche le implicazioni culturali e sociali legate a questo materiale. Sarà, poi, la volta della masterclass di Sol2Expo, in collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura e Italia Olivicola, il Consorzio nazionale degli olivicoltori: la guida Marino Giorgetti, capo panel del concorso Sol d’Oro, con un’introduzione all’assaggio sensoriale di tre categorie differenti di olii (fruttato leggero, medio e intenso), scelti tra i vincitori dell’ultima edizione della competizione e tre tipologie di olive da tavola in abbinamento con pani tipici.

Si annuncia una vetrina importante per l’olio extravergine di oliva. Gennaro Sicolo, presidente Italia Olivicola e vicepresidente nazionale Cia-Agricoltori Italiani, ha anticipato che “offriremo agli ospiti del Qatar un’occasione unica per degustare oli certificati, tracciati e di alta qualità”. Il mondo delle Dop dell’olio extravergine è molto ricco, comprendendo 42 Dop e 8 Igp, anche se le prime 5 denominazioni di origine rappresentano più del 60% dell’olio territoriale e tracciato dell’Italia olivicola. Una realtà economica che impegna 110.000 operatori per un volume d’affari al consumo di 250 milioni di euro.

Per il presidente Veronafiere, Federico Bricolo, “Veronafiere con i suoi eventi continua a rappresentare un ponte tra le eccellenze italiane e il mondo, riaffermando la forza del sistema fieristico per la promozione del made in Italy”. Adolfo Rebughini, dg Veronafiere ha aggiunto che “la conoscenza approfondita dei prodotti che sosteniamo con numerose iniziative come i seminari di Marmomac e Sol2Expo, unita a capacità di ascolto dei nostri stakeholder e attenzione ai trend del settore, rappresenta il primo passo per affermarsi nei mercati più dinamici. Il Qatar, con la sua economia in rapida crescita, offre un contesto ideale per valorizzare la filiera della pietra naturale e dell’olio d’oliva, puntando sulla formazione e sulla promozione della cultura e della qualità che da sempre ci contraddistinguono”.

