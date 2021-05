Il vino ancora a fianco dell’arte: nasce il Premio Domenico Clerico, firmato dalla griffe del Barolo

Che siano di maggiore o minore portata, sono tantissime, ormai, le iniziative che vedono i produttori di vino sostenere la cultura e l’arte in genere. Ed ora, dal Piemonte arriva una nuova iniziativa firmata dalla Domenico Clerico, una delle cantine più celebri delle Langhe e del Barolo, guidata fino al 2017 da Domenico Clerico, prematuramente scomparso e ritenuto uno uno dei più grandi innovatori enoici del Belpaese e del Barolo, e oggi condotta dalla moglie Giuliana Clerico, con il direttore generale ed enologo Oscar Arrivabene. È il Premio Domenico Clerico, che nasce in collaborazione con l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, con l’obiettivo di “aiutare i giovani artisti ad inserirsi nel circuito dell’arte contemporanea e stimolare i nuovi talenti a raccontare il connubio tra arte e vino fatto di bellezza, radici, valori e legame con il territorio”.

Il Premio, spiega l’azienda di Monforte d’Alba, nasce nel quadro del progetto Arte Edizione Limitata, ideato nel 2020 per trasmettere attraverso opere d’arte trasformate in etichette, l’essenza del vino Arte Langhe Rosso Doc di Domenico Clerico. Nel 2020 furono gli artisti Bruno Murialdo e Paolo Baraldi gli autori delle opere che hanno in seguito personalizzato i grandi formati dell’annata 2018. Quest’anno, invece, l’azienda ha deciso di fare un accordo su base triennale con l’Accademia di Belle Arti di Torino istituendo un premio per coinvolgere e sostenere i giovani creativi. Ogni partecipante sarà chiamato a realizzare, con qualsiasi tecnica espressiva, un minimo di cinque opere inedite sul tema arte-vino. Una commissione decreterà i due vincitori che riceveranno un premio in denaro. Una rosa di dieci diverse etichette quindi a celebrare le caratteristiche dell’annata e la personalità dell’Arte Langhe Rosso Doc di Domenico Clerico. Successivamente il cliente che acquisterà il vino potrà scegliere l’etichetta preferita tra quelle proposte e personalizzare così la propria bottiglia di “Arte” realizzata in un numero limitatissimo di esemplari, solo su prenotazione attraverso il sito dell’azienda.

“Domenico Clerico era un visionario - dice la moglie Giuliana - uno spirito libero che amava cimentarsi in avventure sempre nuove. A modo suo era un artista del vino. Ed è proprio per ricordare questo tratto della sua personalità che è nato il Premio, il cui obiettivo è stimolare la creatività dei giovani e sostenerli concretamente nel loro percorso professionale. Siamo felici di aver attivato questa collaborazione con l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, da sempre molto attiva nell’incentivare e sviluppare la ricerca, la didattica e le opportunità di formazione e prestigiosa istituzione del nostro territorio. Un grande in bocca al lupo a tutti gli studenti che parteciperanno”. Il termine di iscrizione al Premio Domenico Clerico scade domenica 30 maggio 2021 (entro le ore 18) e le opere dovranno essere consegnate dai partecipanti entro giovedì 15 luglio 2021.

