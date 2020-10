Un grappolo di felicità…Non definitelo “hobby”: produrre le proprie bottiglie è una passione e chiama in causa valori profondi. Come raccontano questi testimoni “eccellenti” che si sono lasciati gioiosamente travolgere da cantine e vigneti. Protagonisti anche nella cultura del “bio” … In principio fu Francis Ford Coppola. Suo nonno Agostino faceva il vino nel seminterrato di un appartamento newyorchese, lui ha pensato in grande e si è comprato vigneti nella Napa Valley, in California. Le ultime arrivate sono Cara, Poppy e Chloe Delevingne, un cognome un destino: sono le neoproduttrici del prosecco “Della Vite”. In mezzo, tanti che, affermati in altri campi, hanno sposato questa passione: dall’immancabile Madonna a Sting, da Drew Barrymore ad Al Bano. Abbiamo parlato con quattro di loro, uniti da un comune sentire: non chiamatelo “hobby”, please. “Non dire mai a una donna: non puoi… oggi io ho una cantina”, Carole Bouquet, attrice, protagonista di “Quell’oscuro progetto del desiderio” e “Solo per i tuoi occhi”. Tutto è cominciato per caso. “Io sono una parigina e ho sempre visto il Sud come una promessa di felicità” racconta la protagonista di un capolavoro come “Quell’oscuro oggetto del desiderio”, innamorata dell’Italia da quando aveva 17 anni. “Non mi posto dietro un forte senso di appartenenza alla mia famiglia di origine e alla Francia, invece quando vado a Roma e mi affaccio sui Fori Imperiali mi dico: “Ecco, io vengo da qui”. Nel 1996 una mia amica, Isabella Rossellini, mi ha parlato di Pantelleria come di un’isola benedetta dagli dèi: non ho resistito e mi sono precipitata a visitarla”. Poco dopo ha comprato un piccolo dammuso con un ettaro attorno, cui nel tempo se ne sono aggiunti altri 23. “Una volta rimessa a posto questa terra, mi sono chiesta: che ne faccio? Metto su una cantina! “Non puoi, non lo sai fare” hanno obiettato. Mai dire a una donna: non puoi... Dopo un anno - con l’aiuto di un esperto dell’isola, Nunzio Gorgone, e dell’enologo Donato Lanati - ce l’avevo”. Così è nato il passito Sangue d’Oro. “II nome mi è venuto in un attimo, mi è sembrato una sintesi perfetta: “Sangue” perché costa sangue lavorare il terreno vulcanico, senza considerare che non si ha potere su pioggia-sole-vento; “d’Oro” per il colore e perché siamo un po’ alle porte dell’Oriente”. Prossima sfida? “Ancora con Lanati, sto studiando come produrre due bianchi visto che, purtroppo, oggi si beve meno il vino dolce per evitare gli zuccheri... Peccato: un passito, se freschissimo, funziona alla perfezione da aperitivo. Il mio, poi, e fatto all’antica, pura meraviglia, con l’uva che asciuga all’aria per un mese, girato a mano ogni due giorni... È paragonabile a una creazione di haute couture”. Le soddisfazioni maggiori? “Aver conosciuto persone quali Nunzio e suo nipote Michael. Ed essere riuscita a trasmettere l’amore per Pantelleria ai miei figli (Dimitri Rassam e Louis Giacobetti, ndr), che hanno 39 e 33 anni e tornano qui da quando sono piccoli. Vorrei che continuassero a occuparsi dell’azienda in futuro, benché uno sia un produttore e l’altro si dedichi alla regia”. A proposito: lei ha vari film e serie tv in uscita. “Si, si, si! Recitare mi piace e ormai è divertimento puro, una specie di vacanza persino se si tratta di ruoli impegnativi o di una tragedia di Racine a teatro... Mi distoglie da problemi tipo: quante bottiglie preparare? Il vino è molto più difficile da fare del cinema”. “Ho imparato tutto da papà, nella fattoria dell’infanzia”, Renzo Rosso, imprenditore, fondatore del brand Diesel. Ritorno all’infanzia. “Sono nato in una fattoria dove si produceva il vino. Conosco tutti i passaggi, dalla potatura alla vendemmia al torchio: da piccolo mio padre mi incalzava perché spremessi i grappoli ancora di più…” ricorda il fondatore di Diesel, che ha lasciato casa a 15 anni per studiare come perito tecnico di confezione, imparando a cucire a macchina, a tagliare e a realizzare i primi jeans. “Nel 1993, però, ho comprato una fattoria bellissima (e oggi lo è ancora di più) a Marostica: 100 ettari, che si estendono su cinque colline e che il proprietario stava frazionando per la costruzione di tante villette. Invece così l’ho salvata dal cemento ed è diventata una riserva naturale, ho solo aggiunto una strada che taglia la proprietà dove chiunque può passeggiare. Sono nato in una famiglia dai valori essenziali - onesta, senso di responsabilità, generosità, rispetto - e papà mi ripeteva: ricordati che siamo fortunati, dobbiamo aiutare gli altri”. Paladino dell’ambientalismo, ha subito sposato il concetto di agricoltura sostenibile. “Poi un giorno ho incontrato Roberto Cipresso (uno dei winemaker per eccellenza in Italia): assaggiato il nostro vino, ha giudicato che ci fosse della qualità. In effetti, analizzando il terreno, abbiamo scoperto che è simile a quello della Borgogna. Abbiamo iniziato la produzione su più ampia scala nel 1999 e oggi le nostre bottiglie si attestano fra i 94 e i 96 punti Parker (la scala con cui si classifica la qualità dei bianchi e dei rossi, ndr), e vorrei arrivare presto a 100”. Altri sogni? “Uno, cui manca poco per realizzarsi: ogni barrique ha una sfumatura leggermente diversa, così miscelando il contenuto di due puoi aver un blend unico... Vorrei che questa cantina diventasse un atelier: il sarto realizza vestiti a mano, io inviterò i grandi chef del mondo perché ognuno si costruisca il proprio vino”. In questo instancabile attivismo c’entra, paradossalmente, il Dalai Lama, cui è vicino da una ventina d'anni: quando Rosso voleva “rallentare”, fu lui a dissuaderlo. “Riteneva che dovessi continuare a garantire la solidità delle aziende e dei posti di lavoro, delegando ad altri l’impegno sociale, e suggerì: “Pubblicizza quello che fai: più si sa, più si stimolano altri imprenditori. Alla vostra categoria è andata bene e avete l’obbligo di dare una mano”. Nel 2008 ho creato la Fondazione Only the Brave, dove tutti lavorano gratis, che ha tanti progetti internazionali e negli ultimi mesi è stata molto attiva per l’emergenza Covid”. “Ho una filosofia “ugoistica”: prevede serietà e allegria”, Gian Marco Tognazzi, attore. “Sono tomato ad abitare a Velletri 17 anni fa, riappropriandomi non solo del luogo fisico ma anche delle mie radici” spiega l’attore, che si divide tra due set (il film “Ostaggi” con Vanessa Incontrada e la serie tv Sky su Francesco Totti, “Speravo de morì prima”, dove impersona l’allenatore Luciano Spalletti) e ha due film in uscita: “Divorzio a Las Vegas” e “Ritorno al crimine”, sequel di “Non ci resta che il crimine. “Mio padre ha fatto della cucina - in tempi non sospetti - una ragione di vita, dando importanza alla presentazione del piatto (non si usava, all’epoca) e sdoganando da metà anni Sessanta quello che oggi e diventato il “km zero” e per noi era il “metro zero”: verdure dell’orto e della serra, l’uliveto, il frutteto, le vigne, il pollaio. La Tognazza (al femminile perché è un po’ cantina, un po’ azienda agricola, un po’ tenuta) era un gioco creato per se stesso e per gli amici: io l’ho trasformato, concentrandomi sulla mia passione per il vino, ma mantenendo di Ugo l’idea del nome e, soprattutto, la filosofia: fare con estrema serietà un prodotto che però deve dispensare allegria, invitare alla convivialità. L’ambiente del vino adesso e estremamente baronale, noi abbiamo un approccio diverso, siamo dissacranti a partire dalla grafica delle etichette”. Primo ricordo che la lega a questo universo? “Una delle tante vendemmie - avrò avuto cinque anni - con Lino, il fattore veneto: andai ad assaggiare il primo risultato della spremitura, direttamente dall’uscita del torchio, e quindi respirai tutto quanto il gas... E poi i tuffi di testa dentro l’uva nei bigonci... Ho avuto la fortuna di trascorrere un’infanzia da bambino di campagna, che era il vero amore di Ugo, uomo terragno”. I nomi delle bottiglie fanno riferimento ai suoi film: “Voglia Matta”, “Conte Mascetti”. C’è un’intera linea dedicata ad Amici miei. “Uno dei nostri claim è “oltre il vino una storia da raccontare”, perché se “Tapioco”, “Come se fosse”, “Antani” sembrano un omaggio alla gag della "Supercazzola prematurata", la verità è che i termini nacquero bevendo l’antenato di quel vino: Mario Monicelli, Leonardo Benvenuti, Piero De Bernardi se li inventarono una sera, completamente ubriachi. Ma tutte le pellicole di mio padre sono nate a tavola: invitava quelli con cui lavorava in quel periodo o con cui avrebbe lavorato a breve. Pupi Avati Dino Risi, Marco Ferreri... Perché a Ferreri venne l’idea di girare “La grande abbuffata” ? Una sera disse a Ugo: “A forza de facce mangia’ così, ci farai morire!”. Papà ripeteva: sono un cuoco prestato al cinema. Io sono un vinificatore prestato al cinema... Il mio lavoro già da un po’ di anni è il vino, il mio hobby la recitazione. Che fortuna trovare una passione altrettanto grande dove però sono arbitro delle mie decisioni, come attore sono al servizio di terzi... Essere protagonista delle mie scelte e non “venire scelto” mi dà immenso senso di libertà”. “Un amore antico, che ho trasmesso a mio figlio”, Oliviero Toscani, fotografo. Il primo ricordo: “Avrò avuto 6-7 anni, sfollato nel bergamasco in un’atmosfera da “L’albero degli zoccoli”. La signora Maria ogni tanto mi dava due dita di vino rosso...”. Ma - aggiunge il fotografo – l’amore vero per la campagna (“benché la mia famiglia sia purosangue milanese, a mia madre faceva schifo camminare sull’erba, era donna da asfalto”) è arrivato più tardi: “A 18-19 anni, studente d’arte, venivo a Casale Marittimo a casa di un amico e mi sono innamorato di questa valle in provincia di Pisa. Nel ‘70 comprai il podere in cui mi piaceva dipingere, con due ettari e mezzo di terra. Nell’80 ho deciso di trasferirmi qui definitivamente. E adesso gli ettari sono 130, sempre trattati in modo “bio”: non ho mai approfittato chimicamente delle colture”. Come è scattato il clic (è il caso di dirlo) per la produzione del vino? “Senza strategia. Angelo Gaja (patron della celebrata azienda vinicola, ndr) da tempo insisteva: “Fai una vigna, è il posto perfetto”. Alla fine, nel 2000, l’ho provocato: “Fammela tu!”. Mi ha aiutato a impiantarla e ripete che è la più bella della Toscana!”. Oggi se ne occupa soprattutto il figlio Rocco, che a Casale è nato e cresciuto. “Fare vino e un’azione culturale e artistica, un segno di ottimismo: investi, pianti, però sei alla mercé degli eventi...”.

