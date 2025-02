Joe Bastianich vende il famoso ristorante “Babbo”, icona della cucina italiana a New York

Passaggio di proprietà per “Babbo Ristorante e Enoteca”, punto di riferimento della cucina italiana a Manhattan: Joe Bastianich, imprenditore e volto noto della tv, lo ha venduto, insieme a “Lupa”, l'indirizzo gemello (ma con prezzi più accessibili), all’imprenditore Stephen Starr, che già possiede numerosi locali negli Stati Uniti e che punta a dare nuova vita a quello che un tempo era uno degli indirizzi più cool della città, come riporta il magazine americano “Wine Spectator”.

“Babbo” è stato aperto nel 1998, nel West Village, dall’ex chef stellato Mario Batali, con la collaborazione di Joe Bastianich, e aveva lanciato, nel panorama della ristorazione raffinata della città, la cucina italiana rustica e tradizionale, incorporando anche le frattaglie in molti dei suoi piatti, e un’eccezionale carta di etichette regionali. Ma nel 2017, durante l’ascesa del movimento Me Too, numerose donne hanno accusato Batali di molestie sessuali. Nei mesi e negli anni successivi, le aziende avevano interrotto le loro partnership con Batali e lui aveva ceduto le sue azioni nei ristoranti e nelle attività da lui co-fondate, tra cui appunto “Babbo”, nel 2019.

La nuova gestione potrebbe far ripartire sia “Babbo” che “Lupa”: il nuovo proprietario, Stephen Starr, è noto per aver lanciato una serie di ristoranti e locali alla moda della costa orientale, tra cui “St. Anselm” e “Le Diplomate” a Washington e “Le Zoo” a Bal Harbour, in Florida. Non è stato reso noto se Starr abbia acquistato anche la vasta cantina di “Babbo”, che vanta oltre 37.000 bottiglie di vino, principalmente dalla Toscana, dal Piemonte e da altre regioni d’Italia.

Bastianich vanta una lunga carriera da imprenditore nel campo della ristorazione: dal primo locale aperto dai genitori nel 1964 a New York, passando per numerosi indirizzi famosi. Oltre a “Babbo” (insieme a Batali) si contano anche “Becco” e e “Del Posto”, che nel 2010 è diventato il primo ristorante italiano in decenni ad essere recensito con quattro stelle dal New York Times. Bastianich è proprietario di ristoranti anche nel nostro Paese: “Orsone” a Cividale del Friuli, “Joe’s American Bbq” a Milano, Firenze e Roma e, ultimo in ordine di tempo ad essere inaugurato, nel 2023, “Artemis” a Brescia, un originale Persian tapas bar. Ma Bastianich è anche grande amante e produttore di vino: sue le aziende Bastianich nei Colli Orientali del Friuli, Tenuta Mozza a Magliano in Toscana, in Maremma, e TriTono a Mendoza, in Argentina.

