Krug e l’hotel nei Caraibi, Mika per Nicolas Feuillatte: continua l’ondata creativa dello Champagne

Nei Caraibi, tra acque cristalline e spiagge incontaminate, l’Eden Rock-St Barths sarà il primo hotel al mondo a collaborare con Krug, una delle più prestigiose Maison di Champagne: i vip non solo avranno una bottiglia omaggio al loro arrivo, ma potranno degustare le migliori etichette by Krug durante qualsiasi momento della giornata. É stato, invece, scelto Mika, popstar di fama internazionale, per disegnare (insieme alla sorella, l’artista e designer Yasmine Penniman), una limited edition di Champagne Nicolas Feuillatte, uno dei brand più venduti al mondo. Sono solo gli ultimi due esempi, in ordine di tempo, dell’ondata creativa che sta, sempre di più, investendo l’universo Champagne, con le più importanti griffe che puntano decise ad una strategia di marketing basata su partnership esclusive, celebrities e contaminazioni con altri mondi - dalla musica all’arte, dal design allo sport, dall’architettura al cinema, passando per l’hôtellerie - anche per contrastare un generalizzato calo dei consumi. Flessione a cui lo Champagne, negli ultimi anni, risponde alzando ancora di più l’asticella in termini di comunicazione ed investimenti, con un’innegabile “wow effect”. Basti pensare alla prestigiosa collaborazione, iniziata nel 2021 tra la popstar Lady Gaga e Dom Pérignon - leggendario brand che ha anche dedicato a Jean-Michel Basquiat, icona dell’arte internazionale, un’edizione speciale di bottiglie - oppure alla collaborazione di Perrier-Jouët con lo studio di design Formafantasma per il vigneto della Maison, o ancora alla limited edition di Bollinger dedicata ai 60 anni di “Agente 007 - Missione Goldfinger”, o all’accordo tra Moët & Chandon con la Formula 1, che vedrà, dal prossimo anno, le bottiglie della cantina protagoniste delle più importanti cerimonie di premiazione nelle gare automobilistiche mondiali.

L’Eden Rock - St Barths, parte di Oetker Collection, che riaprirà il 21 ottobre, ha annunciato una nuova partnership con Krug, casa produttrice fondata nel 1843 dal visionario Joseph Krug. Primo hotel al mondo a collaborare con Krug, l’Eden Rock - St Barths regalerà ai propri ospiti una bottiglia di Champagne all’arrivo, ma non solo. Che siano abbinate ai piatti dello chef Jean-Georges Vongerichten al Sand Bar o con alle tapas del Beach Bar, i clienti dell’hotel ospiti potranno gustare le migliori bollicine Krug in ogni momento della giornata. “Lo Champagne è fatto per essere gustato come meglio si crede. Mettendo una bottiglia di Krug Grande Cuvée in ogni camera, gli ospiti possono brindare ad uno splendido tramonto, festeggiare una proposta di matrimonio o semplicemente assaporare i momenti speciali della vita” ha detto Manuel Reman, presidente Krug. Nicolas Feuillatte, il marchio di Champagne preferito dai francesi, ha scelto il celebre cantante Mika (in Italia famoso anche per essere stato giudice del programma “X Factor”) per una collaborazione artistica esclusiva, che dà vita ad una collezione di bottiglie in edizione limitata. Insieme alla sorella, l’artista e designer Yasmine Penniman, Mika da vita al progetto “Defying Gravity”, che mescola la creatività irriverente e colorata del cantante con l’eleganza contemporanea della Maison. Lo “Champagne Réserve Brut Exclusive Nicolas Feuillatte x Mika” sarà disponibile in anteprima dal 29 ottobre alla Rinascente di Milano.

La leggendaria Maison Dom Pérignon - che dal 2021 ha come testimonial la postar planetaria Lady Gaga, protagonista di raffinatissime campagne pubblicitarie realizzate da fotografi e registi di fama mondiale - ha reso omaggio a Jean-Michel Basquiat, uno dei leader del neoespressionismo e del graffitismo americano, con un’edizione speciale di bottiglie e coffret, mentre Perrier-Jouët, che mantiene una continua collaborazione con i talenti dell’arte e del design contemporanei, ha presentato “Cohabitare”, un progetto concepito dallo studio di design milanese Formafantasma per il vigneto della Maison. Bollinger celebra i 60 anni di “Agente 007 - Missione Goldfinger”, uno dei film più noti della saga, con la release di una magnum contenuta in lussuoso box regalo in limited edition. Mentre Moët & Chandon, dal prossimo anno fino al 2035, sarà protagonista delle più importanti cerimonie di premiazione delle gare automobilistiche mondiali, grazie all’accordo (del valore di 930 milioni di euro) siglato tra Bernard Arnault, ceo del gruppo di lusso Lvmh, con i rappresentanti dei proprietari della Formula 1.

E se a Reims, cuore della regione, le grandi maison investono sull’enoturismo, con Ruinart (che inaugura un padiglione futuristico) e Taittinger (che apre un nuovo centro per i visitatori, con tre innovative esperienze di degustazione), intanto, in Italia - che rappresenta per lo Champagne il quinto Paese importatore al mondo, con 9,9 milioni di bottiglie, dopo Usa, Regno Unito, Giappone e Germania - torna l’appuntamento con uno dei momenti più interessanti per le bollicine made in France: il 20 e 21 ottobre Modena è la “capitale italiana” del grande vino francese, con la “Champagne Experience” n. 7 by Società Excellence (club dei migliori distributori ed importatori in Italia di vini e distillati), edizione n. 7, due giorni di degustazioni e masterclass di altissimo livello, con 900 etichette in degustazione, in rappresentanza di 167 realtà suddivise tra storiche Maison e piccoli vigneron. Un’occasione unica, per operatori professionali ed appassionati, per approfondire la conoscenza del mondo dello Champagne.

