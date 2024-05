La birra è la bevanda alcolica preferita dagli italiani: per il 56% scelta prediletta fuori casa

La birra è la bevanda alcolica preferita dagli italiani: a dirlo è la ricerca di Cga by Niq che ha analizzato le preferenze di consumo delle bevande nel nostro Paese. Per il 56% dei consumatori è infatti la scelta prediletta nel fuori casa. Ne guadagna anche il made in Italy: il 70% degli intervistati ha infatti dichiarato di preferire marchi nostrani. La birra importata è scelta dal 40% degli italiani, mentre il 37% sceglie quella artigianale. Il 40% di tutti i volumi di birra proviene dai 10 principali macro brand di produzione, e il 26% di chi ha risposto al sondaggio si è dichiarato fedele alle aziende produttrici più rinomate.

Analizzando gli andamenti e le quote di mercato per le quattro Aree NielsenIQ, la classifica delle cinque migliori birre cambia da regione a regione, facendo intuire marcate differenze nel modo di consumare la birra in Italia. La bionda è scelta dal 66% dei consumatori, mentre il 26% opta per le rosse. Più della metà (56%) dei consumatori preferisce il servizio alla spina, il 42% sceglie la bottiglia e solo il 2% la lattina. Inoltre, tra gli italiani, il 42% sceglie una gradazione alcolica media mentre il 23% leggera, solo il 10% preferisce un’alta gradazione.

Il 64% dei consumatori di birra italiani ha inoltre dichiarato che intende regolare il proprio consumo di alcol nei prossimi 12 mesi, con una maggiore attenzione al consumo. Una consapevolezza del benessere psicofisico che comporterà una maggiore dinamicità nell’offerta. Produttori avvertiti: andrà considerata sempre di più l'evoluzione delle preferenze dei consumatori. Per salvaguardare le quote di mercato sarà necessario offrire alternative che incontrano la tendenza alla moderazione, comprese le opzioni senza e a basso contenuto alcolico.

