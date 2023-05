La buona cucina italiana in viaggio, vicino ad autostrade e superstrade: ecco “Fuoricasello” n. 17

Nonostante la rete autostradale italiana sia la principale arteria di comunicazione e di mobilità del Paese, lungo la quale, ogni giorno, oltre a milioni di lavoratori, si muovono anche milioni di turisti, la proposta di ristorazione che si trova nelle aree di sosta è decisamente più improntata alla praticità e alla velocità, che alla cultura della buona tavola. Eppure, un buon pasto capace di ristorare non solo il corpo, ma anche lo spirito, è un indiscutibile valore aggiunto, quale che sia il motivo per cui si viaggia. E, da anni, a tracciare una mappa delle migliori tavole a pochi passi dall’austostrada, è la guida Fuoricasello, nata nel 2005 dall’idea dei fratelli Longo, storici commercianti di vino e oggi alla guida dell’azienda “Longo un Mondo di Specialità” di Legnano, in Brianza. Un unicum nel suo genere, oggi Fuoricasello recensisce con schede molto dettagliate 871 ristoranti dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, ed è diventata negli anni in caso editoriale da oltre 800.000 copie, la cui nuova edizione, la n. 17, si svelerà sabato 20 maggio, al Museo Fratelli Cozzi di Legnano, insieme alla presentazione del libro “Coast to Coast” di due grandi fotografi, Camilla Albertini e Paolo Carlini - con gli scatti del loro viaggio, nel 2020, 9.585 chilometri lungo tutte le coste italiane da Trieste a Ventimiglia, passando per Sicilia e Sardegna - e dove sarà possibile fare un “viaggio culturale” nell’archivio Campari, con Paolo Cavallo, direttore Galleria Campari, tra oltre 60 Alfa Romeo, che raccontano 60 anni di storia italiana, collezionate da Pietro Cozzi.

Un racconto della ristorazione italiana peculiare, quello di “Fuoricasello”, che nasce dall’esperienza e dalla passione della famiglia Longo, la cui storia imprenditoriale nasce oltre 60 anni fa, grazie all’intuizione avuta dai capostipiti Consiglio e Carla Longo, che ha creato una grande azienda a conduzione familiare nel lontano 1961. E portata avanti da tre fratelli che fanno dell’enogastronomia il loro mondo, unendo attitudini e competenze. Giovanni Longo, motore creativo dell’azienda, si occupa di logistica, risorse umane, comunicazione; Osvaldo Longo, l’uomo in viaggio, l’anima commerciale, sempre alla ricerca di prodotti e artigiani di qualità; Paola Longo, Sommelier e Vicepresidente dell’Associazione Nazionale Le Donne del Vino, responsabile dell’Enoteca. Insieme, nel 1983 danno vita all’Enoteca Longo a Legnano, oggi nella nuova sede di Via Lega angolo Giolitti, nella quale sono presenti etichette nazionali ed internazionali, oltre ad una selezione di prodotti gourmet da tutta Italia. Un’Italia in tavola che raccontano e fanno scoprire anche a chi è in viaggio, grazie a Fuoricasello.

