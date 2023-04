La cantina Trinity Oaks, con Trees for the Future, ha piantato 25 milioni di alberi nel mondo 

Sono ben 25 milioni gli alberi piantati in 15 anni, in giro per il mondo, grazie al progetto che vede unite la cantina californiana Trinity Oaks e l’organizzazione no-profit Trees for the Future: una case history che unisce vino e ambiente e che celebra un importante traguardo in occasione della Giornata Mondiale della Terra (oggi, 22 aprile), per sensibilizzare e promuovere il tema della sostenibilità.

L’iniziativa è supportata dai clienti di Trinity Oaks: per ogni 6 bottiglie di vino venduto la cantina pianta un albero con il supporto di Trees for the Future (onlus nata nel 1989) che ha così raggiunto decine di migliaia di comunità agricole in tutta l’Africa sub-sahariana. I 25 milioni di alberi piantati grazie a questa collaborazione crescono e prosperano in sistemi agroforestali chiamati Forest Gardens. Trees for the Future insegna ai piccoli agricoltori a creare giardini forestali - alberi piantati strategicamente e colture diverse - che proteggono e rivitalizzano il suolo degradato, migliorano la dieta e il reddito degli abitanti, ottimizzano lo spazio disponibile. Oltre a garantire una fornitura costante di prodotti nutrienti e una fonte di reddito, gli alberi piantati attraverso questo approccio forniscono servizi ambientali essenziali per le famiglie nei Paesi in via di sviluppo. Le comunità aiutate da Trinity Oaks e Trees for the Future beneficiano di alberi che migliorano la fertilità dei suoli degradati, prevengono l'erosione del suolo, aumentano la penetrazione dell'acqua nelle falde acquifere sotterranee e contribuiscono a migliorare l’ambiente.

“A Trinity Oaks siamo impegnati ad aiutare le comunità bisognose a raggiungere la sicurezza finanziaria ed alimentare attraverso questo programma” afferma Jennifer Hohman, direttore marketing Trinity Oaks. “Di fronte alle sfide ambientali, economiche e sanitarie globali, l’attenzione alla nostra causa è più importante che mai - dichiara Brandy Lellou, vicepresidente dei programmi di Trees for the Future - i 15 anni di supporto di Trinity Oaks sono stati inestimabili nell’aiutarci a guidare una potente trasformazione sociale e ambientale nelle comunità che ne hanno più bisogno”.

L’impegno della cantina Trinity Oaks per la causa della sostenibilità va oltre il piantare alberi: i vini sono imbottigliati in imballaggi ecologici che includono capsule realizzate con materiali vegetali compostabili, tappi di sughero riciclabile che generano una minore impronta di carbonio, etichette stampate su carta riciclata al 100%, vetro riciclabile che è più leggero dello standard del settore e caricatori non sbiancati realizzati con il 40% di materiali di scarto post-consumo.

