La colazione preferita dagli italiani? Dolce o salato, con il pancake scatta il colpo di fulmine

Fette biscottate e marmellata? Latte e cereali? Pane tostato? Niente di tutto questo perché gli italiani per la colazione hanno preso una “cotta” per i pancakes. Nel flusso continuo di ricerche su internet, terreno fertile per curiosi e sperimentatori tra i fornelli, il più gettonato è stato il dolce americano per eccellenza ma che ha tra i propri punti di forza la versatilità. Salati, proteici, senza zucchero o senza burro, con la frutta o con il cioccolato, i pancakes hanno dominato le ricerche in rete. A dirlo il report della digital agency ARvis.it che si è concentrato sulla colazione, facendo luce su quale impatto abbia avuto il covid sul pasto più importante della giornata ma anche su come siano cambiate le abitudini degli italiani per la colazione durante e dopo la pandemia.

Pancakes e biscotti sono i dolci più cercati online per la colazione. Una conferma per il pancake che a marzo 2020 aveva registrato 1,5 milioni di ricerche e quasi due anni dopo è ancora in testa con 368.000 ricerche online. In forte crescita l’interesse per il vegan (il trend degli stili di vita salutari non risparmia il primo pasto della giornata ndr), i più cercati sono i biscotti vegani con una media di 5.400 query mensili. Nelle ricerche relative ai “senza” vince ancora il pancake senza uova, seguito dai biscotti senza burro con 18.100 ricerche medie mensili. Tante le ricerche online anche per la versione salata: qui il pancake ha raggiunto quasi quota 10.000 a gennaio 2022 dopo il boom a marzo 2020 (oltre 33.000). Un prodotto che è stato sottoposto ai “raggi x” anche per l’apporto proteico con 49.500 ricerche mensili di media negli ultimi 24 mesi con la query “pancake proteico”. Verso la fine del 2020, in concomitanza con il secondo lockdown, il pancake è tornato tra i desideri degli italiani con 550.000 ricerche assolute a novembre dello stesso anno. Quasi un “compagno” di lockdown e quarantene, come dimostrano anche le 550.000 ricerche a marzo 2021, il mese della terza ondata. Solo una moda? Probabilmente no visto che a gennaio 2022, dopo la frenata autunnale, le ricerche sono ripartite dando la spinta ad un nuovo trend di crescita e ascesa. Chissà se poi le intenzioni si siano tradotte in azioni: non a caso, una delle query più cercate è proprio “pancake veloci”.

Ma c’è anche un “evergreen” della colazione all’italiana che non tramonta e sono i biscotti. L’area semantica legata a questo prodotto è quella che concentra il maggior interesse e il più alto numero di ricerche, tra query principali e correlate. Non solo durante il lockdown (oltre 200.000 ricerche assolute) ma anche a cavallo tra 2020 e 2021, arrivando a toccare quota 135.000. Nel 2022 la tendenza sembrerebbe riconfermarsi, con le query di gennaio stabilmente sopra le 60.000 ricerche. Il motivo? Le infinite possibilità che i biscotti offrono in fase di preparazione, sprigionando la fantasia e la creatività. Dai classici biscotti al burro alle varianti aromatiche al limone e al cocco che superano addirittura i biscotti al cioccolato con una media di 22.700 query al mese. Anche per i biscotti sembra esserci una stagionalità, con un vistoso calo di interesse durante i mesi estivi, per poi riprendere la vetta nei mesi autunnali e invernali. Nemmeno il ciambellone passa mai di moda. Soffice è la parola più cercata in rete legata a questa ricetta, con un volume di ricerca medio di quasi 31.000 query negli ultimi 24 mesi. Ci sono poi varianti e gusti preferiti: i classici allo yogurt o al cioccolato, hanno una media mensile rispettivamente di quasi 20.000 e 9.000 query; il rinfrescante al limone con 6.852 ricerche medie mensili supera l’alternativa al cacao (poco più di 6.000), mentre il più laborioso ciambellone bicolore è stato al centro di ricerche ed esperimenti culinari, con ben 17.853 ricerche medie mensili. Anche per il ciambellone (visto come un dolce stagionale legato all’inverno) il picco è stato a marzo 2020, quando le ricerche online hanno superato quota 300.000. A gennaio 2022 le ricerche online sono state 2.900, più del doppio rispetto ai tre mesi estivi.

La salute gioca un ruolo sempre più importante nelle scelte dei consumatori. Numerose, infatti, le ricerche dedicate ai dolci per colazione “light”, “senza zucchero” o “senza burro”. Qui dominano i biscotti, nelle versioni senza zucchero e senza burro rimangono cercatissimi, anche dopo il lockdown e le festività natalizie. Le ricerche per biscotti senza zucchero, per esempio, hanno registrato picchi di interesse sia a gennaio 2021 che a gennaio 2022, con rispettivamente 9.900 e 8.100 query assolute, “click” trainati dalla voglia di rimettersi in forma dopo le “abbuffate” delle feste e dai buoni propositi dell’anno nuovo. Di contro, i biscotti senza burro sono molto più cercati a dicembre rispetto che a gennaio. Qui entrano in gioco le ricette natalizie, con i biscotti di tutte le forme a colorare e rallegrare le tavole, pur con la dovuta attenzione al colesterolo. I pancakes, invece, sono molto più cercati senza burro piuttosto che senza zucchero.

Capitolo dolci vegan. L’attenzione all’ambiente, alla sostenibilità e alla filiera di produzione dei prodotti alimentari porta sempre più persone a sposare uno stile alimentare più ecologico. Il veganismo rientra tra queste scelte anche in fatto di “golosità”. Tra i dolci per colazione, i biscotti vegani rimangono i più cercatianche se in calo rispetto agli ultimi due anni (a gennaio 2022 le query assolute mensili sono state 5.400, 12.000 le ricerche specifiche a marzo 2020) e anche i biscotti senza uova, ricercati principalmente per ricette vegane, hanno iniziato l’anno con un calo di query. Le ricerche online a gennaio 2022 sono state meno di 10.000, contro le oltre 12.000 di dicembre. Chi invece si conferma soluzione vegan molto apprezzata è il ciambellone. Un dolce tradizionale che sta incontrando le nuove tendenze e abitudini alimentari. Negli ultimi 24 mesi, la media di ricerca mensile per la keyword “ciambellone vegano” è stata di 785 query, con il picco durante la pandemia (2.400 ricerche assolute a marzo 2020) e il fisiologico calo nei mesi estivi (320 le query di luglio 2021). Non si tratta però di una moda passeggera: lo dimostrano le 720 ricerche di gennaio 2022. Un pubblico di nicchia è invece quello che ricerca i pancakes vegani. Nel nuovo anno le query online per la keyword “pancake vegano” sono state 170, in crescita. In questa nicchia potrebbero rientrare le ricerche per “pancake senza uova” dove il volume medio di ricerca è altissimo, con 27.100 query mensili.

Ma la colazione è anche salata e, curiosamente, si nota come i dolci per colazione più amati siano ricercati anche nelle loro varianti salate. Voglia di sperimentare e cambiare routine, ma anche occasioni e festività incidono sulle ricerche online. I più cercati sono i pancakes salati. La loro versatilità, il gusto neutro che si sposa bene tanto con sapori salati quanto con il dolce, rende il pancake salato un vero e proprio argomento di interesse. Dopo uno stallo estivo le ricerche per i pancakes salati sono tornate progressivamente a crescere toccando quota 9.900 a gennaio 2022 per la keyword esatta “pancake salato”. Ciambellone e biscotti, invece, sono cercati nelle loro versioni salate in precisi momenti dell’anno e, in particolare, in concomitanza con le festività natalizie e pasquali. Il ciambellone salato, tra marzo e aprile 2020, con la combinazione tra lockdown e Pasqua, ha fatto salire le query oltre quota 18.000. Il Natale, invece, incide soprattutto sui biscotti salati. Il mese di dicembre è l’unico in cui sono cercati più del ciambellone. Rinunciare al dolce di prima mattina, però, è difficile. Ecco allora i dolci proteici per colazione, che uniscono il piacere con l’attenzione per il peso forma. In questa categoria dominano i pancakes, che si prestano molto bene a diete e combinazioni ricche di proteine. Dopo il boom di marzo 2020, con 135.000 query assolute, il pancake proteico è rimasto come abitudine e nuova tendenza. Un anno dopo, infatti, le ricerche online sono state 110.000, un trend che sembra proseguire anche nel nuovo anno.

