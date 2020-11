La cucina d’autore fa solidarietà con il delivery: chef La Mantia e Cosaporto.it per Vidas

La cucina d’autore è spesso in prima linea quando si parla di beneficenza, e non ferma il suo supporto alle buone cause neanche con tutte le limitazioni imposte dalle misure anticovid. Un esempio è la “charity dinner” da asporto firmata da Filippo La Mantia, oste e cuoco, come ama definirsi.

Una cena a domicilio che, dal 24 al 5 novembre, sarà possibile ordinare sulla piattaforma online di “quality delivery” cosaporto.it. Un menù siciliano, come lo chef, dedicato a Vidas, associazione che dal 1982 offre assistenza e cure palliative ai malati inguaribili, adulti e minori.

Il ricavato, tolte le spese, è destinato in particolare a Casa Sollievo Bimbi, il primo hospice pediatrico della Lombardia e uno dei pochissimi in Italia, che ha da poco compiuto un anno.

Copyright © 2000/2020