La cucina italiana batte tutti anche nel food delivery, i piatti più ordinati sono a base di carne

In tempo di Covid-19 tutti pazzi per il cibo consegnato a domicilio, l'ideale in queste settimane di spostamenti “off limits”. Ma cosa ordiniamo di preciso per placare la fame e interrompere le lunghe ore di monotonia? A fare il “borsino” delle richieste ci ha pensato Deliveroo, piattaforma leader nel food delivery online e presente in Italia in 175 città. A un mese di distanza dall’avvio delle misure più restrittive per combattere l’emergenza Covid-19 è arrivato il momento di fare il punto sulle preferenze degli italiani. La “classifica geografica” delle richieste vede in testa Milano seguita da Roma, Cagliari, Firenze e Bologna. A seguire Bolzano, Monza, Bergamo, Busto Arsizio e Modena per un “ranking” dominato dal centro-nord. Su scala nazionale la cucina italiana, trainata da pizza e pasta, è quella più apprezzata dagli habituè di Deliveroo che la mettono davanti a quella americana (che vola grazie agli hamburger), al gelato, al poke hawaiano e alla cucina giapponese spinta dal sushi, pietanza che si fa particolarmente apprezzare anche dai buongustai dello Stivale. Rispetto al periodo pre-lockdown, da segnalare l’ascesa del gelato che, complice l’arrivo della primavera e delle giornate di sole, ha avuto nell’ultimo mese una crescita esponenziale registrando un sonante +58% nei numeri di ordini. Un “peccato di gola” che ci concediamo più volentieri in questo momento di forzature obbligatorie. Il cambiamento più evidente, se confrontato con i dati del passato, è la perdita di posizione della cucina cinese che esce dalla top 5 delle cucine best-seller. Tra le tendenze “esotiche” a Milano va forte la cucina greca mentre nella Capitale c'è un buon feeling con quella messicana.

I piatti più ordinati nelle dieci città dove viene maggiormente utilizzato Deliveroo? Domina la carne con l’hamburger presente per ben quattro volte.

