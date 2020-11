La Doc Friuli Venezia Giulia riconosciuta e tutelata definitivamente dall’Unione Europea

Nata nel 2017, la Doc Friuli Venezia Giulia, o più semplicemente Doc Friuli, oggi la denominazione ombrello della Regione (che copre le produzioni di diversi comune delle provincie di Pordenone, Gorizia, Trieste e Udine è tutelata definitivamente anche a livello Ue). A stabilirlo la Commissione Europea, con il Regolamento 2020/1680, con il quale è sancita la protezione per le denominazioni “Friuli” e “Friuli Venezia Giulia” ( e le rispettive traduzioni in sloveno “Furlanija” e “Furlanija Julijska krajina”), che sono state ufficialmente iscritte al registro europeo dei vini Dop. Un passaggio formale e sostanziale, soprattutto in ottica di tutela e promozione delle eccellenze del vino friulano nei mercati stranieri.

