La generazione Z si affaccia in cantina, spende in media 60 euro ed ha a cuore la sostenibilità

Arrivano in cantina grazie a internet, prediligono la visita con una degustazione, spendono fino a 60 euro a persona e sono molto interessati alle pratiche di sostenibilità. Sono i consumatori della generazione “Z”, tra i 20 e i 25 anni in particolare, sui quali si è concentrata l’analisi di mercato del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano. Secondo la ricerca, svolta tra le cantine del territorio (dove da oggi al 28 marzo torna in scena l’Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano), il 93% di queste ha già cominciato a ricevere consumatori “Z” che, per oltre 70%, arrivano tramite internet (sito privato o portali di prenotazioni), per il 12,5% per passaparola. Il tipo di visita preferito, per l’81,3%, è quello del racconto dell’azienda seguito da una degustazione, per il 15,6% solo degustazione.

Tra le principali curiosità richieste dai consumatori “Generazione Z” le pratiche in cantina, ma soprattutto la sostenibilità ovvero quali azioni le aziende mettono in campo per sostenere il territorio e l’ambiente. A questo tema il consumatore “Z” presterebbe moltissimo interesse (per il 23%), abbastanza per il 15%. La spesa media dei giovani consumatori per il 50% non supera i 30 euro, ma per il 40,6% va oltre fino ai 60 euro, più bassa (9,4%) quella che va dai 61 ai 100 euro. Per accogliere al meglio questi nuovi consumatori le aziende hanno intrapreso attività di formazione: oltre il 40% degli intervistati ha dichiarato di aver organizzato iniziative ad hoc in particolare proprio attraverso le visite didattiche in azienda, con piccoli corsi in azienda o online. Secondo il 37% delle cantine intervistate, il livello medio di preparazione generale sul vino è tra la sufficienza e il medio alto. Quali le tendenze dei nuovi consumatori? I vini rosati, vini sostenibili e ricchi di storia, possibilità di reperire le bottiglie anche in internet attraverso l’e-commerce.

