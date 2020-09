La modella Cara Delevingne e le sorelle Poppy e Chloe lanciano il loro brand di Prosecco, Della Vite

La passione delle celebrity internazionali continua a crescere, con sempre più star di moda, spettacolo e cinema che fanno il loro ingresso sul mercato enoico da vignaioli, scegliendo territori del vino italiani come “casa” per i loro “celebrity wines”. È la volta della super modella inglese Cara Delevingne, che con le sorelle Poppy e Chloe ha lanciato il suo brand di Prosecco, in collaborazione con Foss Marai, la tenuta di proprietà della famiglia Biasiotto, impegnati nella produzione sostenibile delle famose bollicine Made in Italy. Arriveranno sul mercato due etichette della nuovissima Della Vite, un Prosecco Superiore Docg e un Treviso Prosecco Doc, il primo ottenuto da uve Glera raccolte a mano da vigne di 40 anni a Valdobbiadene, fermentate con lieviti naturali; il secondo, invece, si dice “raffinato e versatile con un palato pulito e luminoso” e “ricco di aromi di gelsomino e lavanda”. Il tocco da star, però, non sarà solamente nel nome della proprietà, ma anche in etichetta: le bottiglie presentano un logo firmato a mano, ideato da Poppy Delevingne.

Così, il trio di sorelle entra ufficialmente nella lunga lista di vignaioli vip, che tra i “veterani” vanta nomi come Sting, Brad Pitt e Angelina Jolie, Mick Hucknall (voce dei Simply Red) e l’attrice francese Carole Bouquet, e a cui si erano appena aggiunte l’attrice Cameron Diaz, la cantante Kylie Minogue e la regina dell’R&B Mary J. Blidge.

Copyright © 2000/2020