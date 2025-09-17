La “Top Hundred” 2025 de “Il Golosario” con 100 nomi nuovi e 81 storici

Nei bianchi si va in Toscana, con il Toscana Orpicchio 2024 di Terre di Romena a Pratovecchio di Stia, ad Arezzo, nella collezione “Le Anfore” di Elena Casadei; il meglio dei vini rossi arriva, invece, dal Sud Italia, e precisamente dal Salento, con la Malvasia Nera Mora Mora 2024 di Paolo Leo dalla cantina di San Donaci, a Brindisi; tra i rosati spicca, una cantina storica, questa volta del Nord Italia, ovvero Cà Maiol di Desenzano del Garda, con il Valtènesi Riviera del Garda Classico Chiaretto Roseri 2024; per gli spumanti si va in Piemonte con l’Alta Langa Metodo Classico Brut Enrico Cerutti 2021 di Cerutti di Cassinasco, ad Asti, mentre per i passiti vince la Sicilia con il Marsala Vergine Riserva N. 018 Single Barrel 2005 delle Cantine Pellegrino di Marsala; infine, merita una menzione speciale il vino “Outsider”, ovvero la novità assoluta, il Toscana Pigmento di Vigna Rosso Porfidio 2022, realizzato dal talentuoso sommelier Paolo Porfidio: sono i vini “Top dei Top”, ovvero l’eccellenza di ciascuna categoria, nella “Top Hundred” 2025 de “Il Golosario”, la guida by Paolo Massobrio e Marco Gatti.

Anche quest’anno i “Top Hundred”, e quindi i 100 migliori vini d’Italia (che vengono proclamati da 24 edizioni) confermano il format 2024 con 100 novità assolute (i “Top Hundred”) e 81 cantine già premiate negli anni precedenti, ma con la regola di esserci con un vino diverso da quello delle edizioni passate, ovvero le “Top Storiche”. Un quadro enoico unico che, quest’anno, conferma le 24 etichette premiate in Piemonte tra le novità e 19 tra le storiche, segnando un ennesimo record; a seguire la Toscana (16 novità e 8 storiche). Ad emergere, tuttavia, è il Sud Italia, con una performance importante della Campania (6 novità e 5 storiche), ma soprattutto di una regione in continua ascesa come la Calabria (5 novità e 7 storiche).

“È un esercizio - dice Marco Gatti, che nel 2002 ideò i “Top Hundred” - che ci costringe a ricercare in continuazione, per scoprire che il mondo del vino italiano è dinamico e in continua evoluzione”. “Ne fa fede - sottolinea Paolo Massobrio - la presenza di tanti giovani che salgono sul palco di “Golosaria”, ma anche l’osservazione della carta dei vini sulla piazza di Milano, che è stata condizionata da queste nostre scoperte che hanno spiazzato le cosiddette “carte dei vini fotocopia” per andare verso la distinzione. È come se avessimo dato uno strumento ai ristoratori per tornare a fare quegli osti capaci di raccontare un vino”. Le premiazioni sono in programma il 2 novembre sul palco di “Golosaria Milano”, a Fiera di Milano Rho, con l’edizione n. 20 (1-3 novembre).

Focus - I “Top Hundred” 2025 by “Il Golosario”

Piemonte

Giuseppe Cortese - Barbaresco “Rabajà” 2022

Rusel - Langhe Nebbiolo 2021

Fratelli Serio&Battista Borgogno - Barbaresco 2022

Cascina San Giovanni - Barbera D’Asti 2022

Fratelli Parisio - Gavi “Costa Donnio” 2024

Cerutti - Alta Langa Metodo Classico Brut “Enrico Cerutti” 2021 (Top Dei Top Spumanti)

Cascina Gilli - Freisa D’Asti “il Forno” 2024

Cavalier Bartolomeo - Barolo “San Lorenzo” 2021

Bes Bere E Sognare - Grignolino Del M.To Casalese “Bestia Grama” 2024

Boeri Vini - Barbera D’Asti Superiore “Pörlapà” 2019

Vigne Dei Mastri - Barbera D’Asti Superiore “Superba” 2020

Tenuta Roletto - Caluso Spumante Metodo Classico Brut “Gran Cuvée”

Bricco Rosso - Dogliani “Bricco Rosso” 2023

Renato Capretto - Piemonte Chardonnay “Casinot” 2024

Réva - Barolo “Cannubi” 2021

Davico Stefano - Derthona “Regina” 2023

Nazzari Franco - Barbera Del M.To Superiore “Baccarà” 2022

Cieck - Erbaluce Di Caluso Spumante Brut “San Giorgio” 2021

Boasso Franco Az. Agr. - Barolo “Lazzarito” 2021

Garesio - Barolo “Cerretta” 2020

Figliej - Viticoltura In Montagna - Canavese Rosso “Chemp” 2021

Ca’ Bensi - Ovada “Poggio” 2022

Cascina Monsignore - Alta Langa Extra Brut 2020

Brevi Pendii - Nizza “Il Nostro Bruno” 2022

Liguria

Il Torchio - Liguria Di Levante “Il Bianco” 2023

Il Mulino Di Barry - Colline Del Genovesato Bianco “Beppin” 2023

Villa Cambiaso - Val Polcevera Coronata “O Cônâ” 2023

Lombardia

Beltrama Stefano - Alpi Retiche Rosso Nebbiolo “Angelo Rosso” 2021

Bosco Del Sasso - Buttafuoco 2018

Tenuta Martinelli - Franciacorta Satèn “Benedetta Buizza”

Facchetti - Franciacorta Brut Saten 2021

Tenute Del Garda - Valtènesi Riviera Del Garda Classico 2024

Turina - Valtènesi Riviera Del Garda Classico “Seselle” 2023

Patrizia Cadore - Lugana 2024

Terre D’Aenòr - Franciacorta Brut

Locotocco - Spumante Pas Dosé Metodo Classico Bianco Millesimato 2021

Tenuta Maddalena - Garda Merlot “Il Cervo” 2022

Veneto

Cà Rovere - Spumante Metodo Classico Chardonnay e Garganega Brut Millesimato 2019

Sabaini - Amarone Della Valpolicella 2020

Tenuta Santa Maria Valverde - Amarone Della Valpolicella Classico 2020

Tonello - Monti Lessini Spumante Riserva Pas Dosè “Io Aura” 2018

Farina - Amarone Delle Valpolicella Classico Riserva “Mezzadro Della Fontana” 2011

Tenuta Villa Bellini - Amarone Della Valpolicella Classico “Centenarie” 2016

Agostinetto - Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry

La Tordera - Valdobbiadene Superiore Cartizze Dry

Trentino - Alto Adige

Dolomis - Trentodoc Brut Nature Riserva 48 Mesi 2018

Ansitz Dolomytos Sacker - Vino Bianco “Dolomytos” 2019

Friuli - Venezia Giulia

Bidoli - Friuli Grave Traminer Aromatico 2022

Livon - Collio Friulano “Manditocai” 2022

Borgo Delle Oche - Friuli Pinot Grigio Ramato “Lùsigne” 2022

Emilia - Romagna

Casali Viticultori - Colli Di Scandiano e Di Canossa Spergola Spumante Brut “Ca’ Besina”

Quintopasso - Spumante Brut Metodo Classico “Cuvée Paradiso”

Labrè - Emilia Malvasia “Madama Dorè” 2023

Toscana

Le Terre Di Beba - Beba 2020

Paolo Porfidio - Toscana Pigmento Di Vigna “Rosso Porfidio” 2022 (Premio Outsider)

Villa A Sesta - Chianti Classico “Il Palei” 2023

Castello Vicchiomaggio - Chianti Classico Gran Selezione “Le Bolle” 2021

Tenuta Collazzi - Chianti Classico “Bastioni” 2023

Argiano - Brunello Di Montalcino 2020

Santa Giulia - Brunello Di Montalcino 2020

Crociani - Vino Nobile Di Montepulciano 2022

Santa Lucia - Maremma Toscana Ansonica Spumante Metodo Classico Dosaggio Zero “Perlapo” 2021

Villa Saletta - Toscana Rosso “Saletta Giulia” 2020

Fattoria Il Capitano - Az. Agr. Balbi - Vin Santo Del Chianti Rùfina Riserva 2018

Terre Di Romena - Toscana Orpicchio 2024 (Top Dei Top Bianchi)

Vigneti La Selvanella - Chianti Classico “Granaio” 2023

Principe Corsini - Villa Le Corti - Chianti Classico “Le Corti” 2023

Casale Falchini - Vernaccia Di San Gimignano “Vigna A Solatio” 2024

Terradonnà - Val Di Cornia Cabernet Sauvignon “Okenio” 2020

Marche

Villa Manù - Falerio “Sinfonia” 2022

Bastianelli - Marche Trebbiano “Chamaleon” 2021

Casale Vitali - Spumante Vsq Metodo Classico Cuvée Rosé “Mont’illì” 2021

Villa Imperium - Spumante Brut Passerina

Umbria

Montemelino - Trasimeno Gamay 2024

Lazio

Cantinamena - Lazio Malvasia Puntinata “Divitia” 2023

Abruzzo

Mastrangelo - Terre Di Chieti Pecorino “Nuntius” 2023

Molise

San Zenone - Terre Degli Osci Rosso “Il Viandante” 2023

Campania

Raffaele De Martino - Campania Rosso “Professò” 2017

Vitis Aurunca - Falerno Del Massico Primitivo “Serena” 2022

Passo Delle Tortore - Fiano Di Avellino “Bacio Delle Tortore” 2024

Borgodangelo - Fiano Di Avellino 2024

Antica Hirpinia - Irpinia Coda Di Volpe 2024

Casa Vinicola Setaro - Vesuvio Bianco “Contrade 61•37” 2021

Puglia

Weno Cantina In Valle D’itria - Valle D’Itria Verdeca Spumante Pas Dosè “Mavù” V.L.E. (Very Limited Edition)

Amalberga Vignaioli In Ostuni - Puglia Francavilla 2024

Cantine Paolo Leo - Salento Malvasia Nera “Mora Mora” 2024 (Top Dei Top Rossi)

Basilicata

Feudi Porsia - Basilicata Primitivo “Ola” 2024

Laviola Vini - Basilicata Malvasia “Archia” 2023

Calabria

Tenuta Santa Venere - Terre Di Cosenza Pecorello “Akra” 2024

Le Conche - Calabria Rosso Terre Di Cosenza Colline Del Crati Riserva “Quercus” 2021

Maddalona Del Casato - Cirò Rosato 2024

Statti - Lamezia Mantonico 2022

Casa Vinicola Gialdino - Calabria Magliocco “1953 Don Antonio” 2022

Sicilia

Casa Grazia - Sicilia Grillo Riserva “Zahara” 2023

Carlo Pellegrino - Marsala Vergine Riserva “N 018 Single Barrel” 2005 (Top Dei Top Passiti)

Heritage - Francesco Intorcia - Sicilia Grillo “Vignemie” 2023

Augustali - Terra Siciliane Catarratto “Il Suolo” 2023

Filippo Grasso - Etna Rosso “Ripiddu” 2022

Sardegna

Tenute Gregu - Cannonau Di Sardegna “Animosu” 2021

Francesco Cadinu - Cannonau Di Sardegna “Mamojà Perdas Longas” 2023

Focus - “Top Hundred Storici”

Valle D’Aosta

La Source - Vallée D’aoste Bianco “Ensemblo” 2020

Piemonte

Poderi Colla - Barbaresco “Roncaglie” 2022

Enrico Druetto - Monferrato Bianco 2022

Camerano Vittorio - Barolo “Cannubi San Lorenzo” 2019

Michele Chiarlo - Nizza “Cipressi” 2022

Ferraris Agricola - Piemonte Viognier “Bisou” 2021

Cantina Sociale Barbera Dei Sei Castelli - Nizza Riserva “Angelo Brofferio” 2021

Cascina Castlet - Monferrato Rosso “Uceline” 2017

Abbona Anna Maria - Alta Langa Rosé “Clara” 2021

Tenuta Santa Caterina - Vsq Extra Brut Metodo Classico “Guido Carlo” 2020

Tenuta Olim Bauda - Barbera D’Asti Superiore “Le Rocchette” 2021

Bovio Gianfranco - Barolo “Arborina” 2021

Francone - Barbaresco “Fausoni” 2021

Cantine Bersano - Ruchè Di Castagnole M.To “San Pietro” 2023

La Gioia - Ovada “SoleDentro” 2023

Vicara Soc. Agr. - Spumante Brut Rosé Metodo Martinotti “Domino”

Cadgal - Canelli Moscato “Sant’Ilario” 2023

Rosso Giovanni - Barolo “Cerretta” 2021

Cascina Bretta Rossa - Alta Langa Brut Metodo Classico Rosé Cuvée “Leonora” 2020

Hic Et Nunc - Spumante Metodo Classico Pas Dosé “Monbullae”

Liguria

A Trincea - Vino Rosato “Roccese Vineta”

La Colombiera - Colli Di Luni Vermentino “Trevigne” 2023

Casa Del Diavolo - Golfo Del Tigullio Portofino Ciliegiolo “Nuaggi” 2023

Lombardia

Corte Aura - Franciacorta Brut Satèn Millesimato 2018

Muratori Franciacorta - Franciacorta Brut Millesimato “Millé” 2020

Fiamberti Giulio - Oltrepò Pavese Pinot Nero Metodo Classico Pas Dosé “Caristoro Ambrogio Fiamberti” 2013

Francesco Maggi - Oltrepò Pavese Buttafuoco Storico “Vigna Rogolino” 2022

Tenuta La Vigna - Capriano Del Colle Rosso Riserva “Monte Bruciato” (marzemino, Merlot, Sangiovese) 2021

Nino Negri - Valtellina Sforzato Sfursat “Carlo Negri” 2021

Cà Maiol - Valtènesi Riviera Del Garda Classico Chiaretto “Roseri” 2024 (Top Dei Top Rosati)

Veneto

Maculan - Spumante Brut Metodo Classico “Tre Volti”

Fasoli Gino - Valpolicella “La Corte Del Pozzo” 2024

La Dama - Amarone Della Valpolicella Classico 2020

Lorenzo Begali - Amarone Della Valpolicella Classico 2021

Trentino - Alto Adige

Eredi Di Cobelli Aldo - Trentino Gewürztraminer “Géss” 2022

Donati Marco Az. Agr. - Trentino Müller Thurgau “Albeggio” 2023

Friuli - Venezia Giulia

Ruj - Carso Vitovska 2024

Di Lenardo - “Pass The Cookies”

Tenuta Luisa - Friuli Isonzo Friulano 2023

Terre Di Ger - Vino Rosso Biologico “Caliere” 2022

Emilia - Romagna

La Collina Del Tesoro - Romagna Sangiovese Predappio “Chiesa Di Montemassa” 2023

Toscana

Castello Di Monsanto - Chianti Classico “Castello Di Monsanto” 2023

Fornacina - Brunello Di Montalcino 2020

Gianni Brunelli - Le Chiuse Di Sotto - Brunello Di Montalcino 2020

Siro Pacenti - Brunello Di Montalcino “Pelagrilli” 2020

Tenuta Di Sesta - Brunello Di Montalcino 2020

Il Molinaccio Di Montepulciano - Vino Nobile Di Montepulciano “Pieve Valardegna” 2021

La Ciarliana - Vino Nobile Di Montepulciano “Vigna “Scianello” 2020

Podere Le Berne - Vino Nobile Di Montepulciano 2022

Marche

Lanari - Rosso Conero 2023

Velenosi Vini - Offida Rosso “Ludi” 2020

Podere Sabbioni - Imac - Spumante Metodo Classico Pas Dosé 2019

Maria Pia Castelli - Marche Rosato “Sant’Isidoro” 2023

Accattoli - Colli Maceratesi Ribona 2024

Sartarelli - Verdicchio Dei Castelli Di Jesi Classico Riserva “Balciana” 2022

Umbria

Cesarini Sartori - Umbria Bianco “La Randa” 2024

Famiglia Cotarella - Falesco - Spumante Brut Metodo Classico

Tabarrini - Montefalco Sagrantino “Campo Alla Cerqua” 2020

Lazio

Villa Simone - Frascati Superiore “Villa Dei Preti” 2022

Abruzzo

Faraone - Cerasuolo D’abruzzo “Le Vigne” 2024

Chiusa Grande Produzione Vini Bio e Naturali - Terre D’Abruzzo Maiolica “Abracadabra” 2024

Molise

Tenimenti Grieco - Biferno Rosso “Bosco Delle Guardie” 2023

Campania

Colli Di Castelfranci - Irpinia Aglianico “Vadantico” 2021

I Pentri - Beneventano Piedirosso “Kerres” 2020

Rocca Del Principe - Fiano Di Avellino Riserva “Tognano” 2020

Fonzone - Irpinia Campi Taurisani “Mattodà” 2021

Caputo 1890 - Terre Del Volturno Pallagrello Bianco 2023

Puglia

Vetrère - Salento Malvasia Nera “Passaturo” 2022

Gianfranco Fino Viticoltore - Vino Spumante Di Qualità Metodo Tradizionale Rosato Dosaggio Zero Millesimato “GF” 2019

Basilicata

Cantina Di Venosa - Aglianico Del Vulture “Gesualdo” 2019

Calabria

Serracavallo - Terre Di Cosenza Colline Del Crati Magliocco Dolce “Quattro Lustri” 2024

Caparra & Siciliani - Calabria Pecorello 2024

Fattoria San Francesco - Calabria Rosso “Vignacorta” 2023

Poderi Marini - Calabria Bianco “Koronè” 2024

La Peschiera - Terre Di Cosenza “Concio” 2024

Cantine Viola - Calabria “Biancomargherita” 2021

Masseria Falvo 1727 - Terre Di Cosenza Pollino “Donna Filomena” 2024

Sicilia

Tenuta Incarrozza - Terre Siciliane Syrah “San Nicola In Carrozza” 2018

Feudi Del Pisciotto - Sicilia Frappato 2024

Francesco Fenech - Malvasia Secca Salina “Maddalena” 2023

Sardegna

Argiolas - Vermentino Di Sardegna “Costamolino” 2024

