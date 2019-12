La Valpolicella alla conquista del Regno Unito, mercato che vale l’11% dell’export totale di Amarone

Regno Unito, terra di conquista per il Prosecco, ma non solo. Un piazza strategica anche per i vini rossi Dop del Veneto, Valpolicella in testa, con il territorio dell’Amarone che “incide per il 70% con il primo semestre 2019 che ha segnato un +16,2% a valore sul 2018 e un +36,6% a volume. Il secondo Paese al mondo per import enologico, ritaglia inoltre un’importante fetta del suo paniere all’Amarone della Valpolicella, che qui fa arrivare l’11% dell’export totale del grande rosso veneto”. Dati del Consorzio dei Vini della Valpolicella, raccontati dalla direttrice Olga Bussinello, alla vigilia della degustazione che, l’11 dicembre, vedrà i vini del territorio protagonisti al prestigioso Institute of Directors (al 116 di Pall Mall a Londra) con la masterclass guidata dal Master of Wine Peter McCombie, ed il walk around tasting con cantine come Bertani, Costa Arènte, Cristiana Bettili Wines, Fumanelli, Latium Morini, Le Guaite di Noemi, Montresor, Pietro Zanoni, Roccolo Grassi, San Rustico, Sartori di Verona e Trabucchi.

Copyright © 2000/2019