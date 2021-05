La vendemmia, la pigiatura, le botti del Porto: gli scatti più belli del 2020 del vino

Lo scatto dello spagnolo Oscar Oliveras, “A grape view - Filling up of Semillon grapes ready to be pressed at the cellar” è il più bello per la sezione “Produce”, quello dell’australiano Victor Pugatschew, “Pressing the pinot noir - Pushing the pinot out of the tank at Hoddles Creek vineyard”, conquista la categoria “People”, e la fotografia dell’ucraina Lana Svitankova, “Vanishing craft - Part of cooperage facility at winery in Porto. Every year number of professionals working with barrels is dwindling” per la selezione “Place”: ecco i vincitori degli “Errazuriz Wine Photographer of the Year” 2020, la categoria dedicata al vino del “Pink Lady Food Photographer of the Year”, nato nel 2011 con lo scopo di mostrare la straordinaria semplicità del mondo enogastronomico, di come è vissuto nel mondo, con le sue diversità. Erano centinaia le foto selezionate, da ogni angolo del mondo, e tutte bellissime, che raccontano un anno di lavoro in vigna e cantina, dalla magia della tostatura delle botti alla cernita delle uve, dal lavoro in cantina di enologi e produttori al momento fondamentale della vendemmia, ma anche la potatura e a pigiatura delle uve, fino all’assaggio, dei campioni da botte e, finalmente, nel bicchiere.

