L’agricoltura italiana saluta Andrea Paternoster, il “pastore di api”

“Pastore di api”, artigiano, divulgatore, in prima linea da sempre per temi oggi “consueti” e fondamentali come quello della sostenibilità ambientale, Andrea Paternoster, patron di Mieli Thun, in Trentino, si è spento dopo un incidente stradale di ieri. Una perdita che ha colpito tutto il mondo dell’enogastronomia italiana e non solo, per una personalità che, citando le parole di Slow Food, “con le api non faceva solo il miele, ma politica”.

Ambasciatore del miele di qualità ma soprattutto della cultura delle api come cultura della vita e dell’ambiente, con il suo lavoro, negli anni, aveva conquistato tanti, dagli studenti dell’Università di Pollenzo a mostri sacri della cucina mondiale come Ferran Adrià, uno dei tanti “alfieri” del progetto intorno a Mieli Thun.

“Ape fa rima con vita. Segnala senza equivoco la salute di un ambiente, feconda i fiori della maggior parte delle specie angiosperme, garantendone la biodiversità. le api sono per loro natura il collegamento tra mondo umano e quello degli insetti, spesso sono l’unica voce troppo poco ascoltata”, si legge tra le altre cose nel “manifesto dei mieli futuristi” di Mieli Thun https://www.mielithun.it/it/perche/manifesto.

“Siamo tutti certi che Andrea è e sarà in ogni ape che ci circonda, in ogni elemento della natura e in ogni respiro vitale che anima questo mondo. I suoi organi sono stati donati pensando a questa continuità di vita ed energie. Le figlie, la famiglia e tutta la squadra di mieli thun vorrebbero salutare andrea insieme a tutti voi. considerata la situazione pandemica, ci riserviamo di comunicarvi quanto prima la data e l’organizzazione del funerale”, si legge sul profilo Facebook di Mieli Thun.

