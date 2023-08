L’amore dei vip per il Belpaese e lo stile di vita italiano, grazie anche alla cucina ed al vino

Vivere un “giorno da italiani”, almeno finché non vengono riconosciuti. Continua ad essere questo anche per i vip il desiderio che si avvera nelle loro vacanze italiane. Spinto dai racconti di viaggio dei più importanti letterati del passato e dalle vedute dipinte dai più grandi artisti di ogni epoca, prima ancora che dalle tante immagini-icona dell’Italia nel cinema, si può dire che l’amore delle star per il Belpaese è nato prima della stessa Hollywood. Nell’alimentare il sogno della “dolce vita”, la cucina e il vino giocano da sempre un ruolo importante - non c’è celebrity che non sia stata immortalata almeno una volta a tavola - accanto alla scelta delle mete, un tempo le località più glamour, oggi sempre di più anche i piccoli borghi rurali ed i territori del vino, simbolo della bellezza dell’Italia dei mille campanili, della sua storia, della sua cultura, dei suoi paesaggi mozzafiato e anche della sua biodiversità, che poi li sorprende nel calice e nel piatto. Tutte cose che affascinano da sempre i vip di ieri e di oggi e, diciamolo pure, sono il miglior spot per l’Italia, che fa bene anche al nostro mondo, quello del cibo e del vino.

E l’estate 2023 non fa eccezione. Da Robert De Niro che ha scelto Napoli, la Campania e la mozzarella di bufala, a Leonardo Di Caprio, paparazzato tra Firenze e Forte dei Marmi in Versilia con l’amico attore Tobey Meguire, e Porto Cervo in Sardegna, passando da Capri e Caserta, dove affondano le radici della sua famiglia e per mangiarsi un’ottima pizza. Con la Campania che segna un vero e proprio “boom” di star, come Keanu Reeves, sempre a Capri, dove si sono visti anche la leggenda del basket Michael Jordan, passato anche in Sicilia, e Russel Crowe, che dopo aver visitato anche Roma e Firenze, Pompei, la Puglia, la Calabria, la Sicilia, Bologna e Venezia ha scritto sui social che “l’Italia è un dono degli Dei”. Il grande regista Oliver Stone si è fatto fotografare direttamente nella cucina di un rifugio in Alta Badia, l’ad di Apple Tim Cook ha scelto Bolzano, Emma Watson Venezia, il rapper Kanye West Verona, Emma Thompson e Pierce Brosnan Firenze, Sarah Michelle Gellar San Gimignano, patria della Vernaccia, e Amalfi, come il “papà” di Microsoft Bill Gates e Brooke Shields, Gwyneth Paltrow l’Umbria, Tom Cruise Roma e Olbia, Sean Penn sempre la Capitale, “Mr Amazon” Jeff Bezos è sbarcato a Procida, Kim Kardashian nelle spiagge della Puglia, Kate Hudson è andata in Sicilia e così via, in una vera e propria carrellata di vip in vacanza in Italia in continuo aggiornamento. Ma tra gli habitué, non si possono non ricordare quelli che sono ormai “abitanti del posto”: George Clooney nell’amata Villa Oleandra nel Lago di Como, ed Helen Mirren, così innamorata dell’Italia al punto da comprare una masseria in Puglia, e che fa parte anche della folta schiera di vip-vigneron, tra i vigneti italiani e non solo, continuamente aggiornata su WineNews. L’ultimo avvistamento, riportato in questi giorni da MontalcinoNews.com, dopo Capri e Portofino (dove è passato anche il miliardario Elon Musk), è, invece, quello di Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones, una delle coppie più amate di Hollywood, a Montalcino, tra relax nel wine relais di Castiglion del Bosco, il più gettonato dai vip nella Val d’Orcia Patrimonio Unesco, e in uno dei locali storici d’Italia, la Fiaschetteria, fondata nel 1888 dall’inventore del Brunello Ferruccio Biondi Santi, shopping di artigianato locale e, ovviamente, cucina di territorio e Brunello.

Ciò che più incuriosisce dei vip è proprio sapere cosa hanno assaggiato e degustato nei luoghi che hanno visitato, ma anche di quali prodotti di artigianato hanno fatto shopping, entrando in contatto con le nostre tradizioni, e che ne fanno dei turisti enogastronomici a tutti gli effetti. E tornando ai “vip del passato” che hanno fatto dell’Italia una meta di viaggio prediletta, si può dire che il successo del turismo enogastronomico deriva dalla sua sinergia con il turismo culturale nato con i Grand Tour di nobili e letterati tra Settecento e Ottocento. Ad accomunarli, un’arte nella quale, che se ne dica, l’Italia è una vera “star”: l’accoglienza.

