Design Award, in gara 284 idee … IL PREMIO. Il packaging è uno strumento strategico per raccontare identità, qualità e valore dei brand nel mondo … ono 284 i progetti iscritti alla 30^ edizione del Vinitaly Design Award, il premio di Veronafiere che valorizza il packaging come strumento strategico per raccontare identità, qualità e valore dei brand nel mondo wine & spirits. Dopo la fase di valutazione online che ha condotto all’individuazione dei 284 progetti candidati, il Premio entra ora nel vivo. La giuria, guidata da Michelangelo Pistoletto, figura di spicco dell’arte contemporanea internazionale, che interpreta il packaging come espressione culturale e responsabilità progettuale, oltre che elemento estetico e funzionale, avrà ora il compito di definire i vincitori che saranno premiati sabato 11 aprile al teatro Ristori di Verona (a partire dalle 18.30). Per il direttore generale vicario di Veronafiere, Gianni Bruno: “Vinitaly Design Award è una piattaforma di visibilità e rappresenta da sempre un osservatorio privilegiato del rapporto tra creatività, industria e mercato. Il Premio contribuisce a raccontare l’evoluzione del Made in Italy attraverso il design del packaging definendone gli standard”. La giuria di Vinitaly Design Award è composta da 30 membri, tra designer, direttori creativi, giornalisti, docenti e professionisti del settore enogastronomico, insieme a operatori della Gdo, dell’Horeca e della distribuzione online. Il comitato tecnico-scientifico è composto da Paolo Brogioni (Direttore Assoenologi), Mauro Cobelli e Marco Giuri (avvocati), Luca Fois (Designer e docente) e Chiara Tomasi (Designer edesperta di packaging). La giuria da Antonella Andriani (VPADI), Camilla Gatti (Design Director CBA), Maricetta Gianfalla (Creative Director Alias), Gianluca Invernizzi (Design Director Smith Lumen), Nicola Mincione (Partner RBA), Simonetta Doni (Fondatrice e CEO di Doni e Associati), Papi Frigerio (Design Director Robilant Associati), Francesco Voltolina (Designer e Visual Artist), Juan Mantilla (Creative Director Kiko), Stefano Torregrossa (Direttore Creativo O,Nice! Design Studio), Dario Frattaruolo (Direttore Creativo Dario Frattaruolo Design), Andrea Basile (Direttore Creativo Basile ADV), Michela Pibiri (Editor in Chief PrintLovers), Leila Salimbeni (Direttore Spirito DiVino) Alessandro Regoli (Direttore WineNews), Fabio Piccoli (Direttore WineMeridian), Giuseppe Roberto Biagetti (Direttore Isia), Fulvio Ravagnani (Direttore Scuola di Comunicazione Ied) Giulia Corcos (Sales Director Tannico), Alessandro Rossi (Category Manager Wines Partesa), Daniele Colombo (Category Manager W&S Esselunga), Erika Mantovan (Marcom & Event Manager Sagna) e Margaux Gargano (Senior Brand Manager Velier). I partner del premio sono Cartes, Guala Closures, Luxoro-Kurz, Nova Cartotecnica Roberto, Sanfaustino Label, Vetreria Etrusca, All4Labels, Amorim e Studio Torta. Realtà che integrano competenze, innovazione e capacità industriale ed assegneranno i premi speciali come il Best Closure by Guala Closures, il Best Use of Embellishments by Luxoro, il Best Glass by Vetreria Etrusca.

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