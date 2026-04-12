E oggi a Verona cerimonia inaugurale del Vinitaly, seguita dal nostro Gioacchino Bonsignore, con gusto di vino, il vino italiano sta comunque tenendo, è in una forma molto, diciamo resiliente, però la speranza di tutti, oltre che su un piano proprio di pace, quella che queste guerre veramente trovino una soluzione. 4.000 espositori presenti, il 93% saranno italiane a ben rappresentare l’importanza strategica di questo Vinitaly per un comparto fondamentale dell’agroalimentare italiano, tutto si dispiega su una vera e propria città del vino, con 10.000 metri, quadri e 12 padiglioni tematici che offriranno da questa mattina il meglio del made in Italy saranno 1.300, i buyer arrivati in questi giorni da 130 Paesi, a dimostrazione che, nonostante il difficile momento geopolitico e le difficoltà nei commerci internazionali, il vino italiano è pronto ancora una volta a recitare un ruolo da protagonista in programma, centinaia di degustazioni, incontri e masterclass con approfondimenti sulle nuove tendenze dei vini dealcolati per arrivare al grande boom dei bianchi e rosati e poi quelli biologici artigianali. biodinamici e infine le grandi denominazioni classiche dal Barolo al Brunello. Primo obiettivo, intercettare le preferenze dei giovani. In grande sintesi, possiamo dire che si beve meno, ma si beve meglio vini spumanti vini bianchi, vini rosati sono in grande spolvero per la loro versatilità della loro freschezza, ma vi è anche una riscoperta dei grandi rossi italiani. I giovani si accostano al mondo del vino cercando d’esperienza; quindi, l’approfondimento della storia e della cultura che sta dietro al mondo del vino, d’ormai 58 anni Verona in questo periodo è la capitale del vino mondiale. Del resto, il nostro Paese rimane il primo Paese produttore, il primo nella biodiversità, con una grande capacità di innovare e, in certi casi, inventare nuovi prodotti. Del resto, con oltre 400 vitigni autoctoni lo spartito vitigni Italia in grado di declinare Symphonie enologiche di ogni tipo saranno presenti 2000 giornalisti e tra loro. La redazione di WineNews, che, attraverso l’intelligenza artificiale usata è proprio il caso di dirlo in modo intelligente. Ha realizzato alcuni video dove gli straordinari protagonisti del passato da Leonardo a Dante Alighieri, raccontano il loro pensiero su quello che rappresenta e rappresenterà il vino nel mondo, non solo nei consumi ma nella cultura mondiale. certamente la situazione geopolitica rimane molto compiti. data, ma è proprio in momenti come questo che la creatività e il saper fare italiano riescono a dimostrare tutto il loro valore tra pochi minuti i padiglioni apriranno e una parte importante della nostra economia si metterà in mostra davanti a tutto il mondo per raccogliere questa sfida sicuramente alla portata del nostro Paese.

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