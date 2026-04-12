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Tg5 Gusto Divino

Servizio di Gioacchino Bonsignore sul vino italiano a Vinitaly, con commento sulla situazione mondiale del settore con il direttore di WineNews e racconto del video AI con immagini di WineNews

TG5: Gusto Di Vino: Vinitaly, il salone internazionale del vino e dei distillati Video | Mediaset Infinity

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