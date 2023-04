Le 12 famiglie del vino più importanti del mondo premiano la trasmissione del sapere generazionale

Sono le 12 più importanti famiglie del vino del mondo, nomi del calibro di Marchesi Antinori (Toscana), Baron Philippe de Rothschild (Bordeaux), Joseph Drouhin (Borgogna), Domaine Clarence Dillon (Bordeaux), Egon Müller Scharzhof (Mosella), Famille Hugel (Alsazia), Pol Roger (Champagne), Famille Perrin (valle del Rodano), Symington Family Estates (Portogallo), Tenuta San Guido (Toscana), Familia Torres (Spagna) e Vega Sicilia (Ribera del Duero): insieme costituiscono Primum Familiae Vini (Pfv) https://pfv.org/en, un’organizzazione esclusivamente su invito costituita dalle più grandi grandi proprietà viticole familiari.

L’associazione ha istituito nel 2021 un premio biennale (del valore di 100.000 euro), volto a sostenere imprese familiari indipendenti, in qualsiasi settore di attività. Dopo aver consegnato nei giorni scorsi il premio n. 2 all’azienda francese Brun de Vian-Tiran, una manifattura di lana e di seta d’eccellenza nonché impresa familiare da otto generazioni, come già raccontato qui https://winenews.it/it/premio-primum-familiae-vini-2022-a-brun-de-vian-tiran-che-produce-fibre-nobili-dal-1808-in-francia_466776/ (nel 2021 il vincitore era stato l’azienda belga Maison Bernard, il più antico laboratorio di liuteria d’Europa) ha ora aperto ufficialmente i termini per il premio n. 3. Le candidature saranno aperte da domani, 25 aprile, al 31 ottobre 2023: sul sito il regolamento del premio e il dossier. Il vincitore sarà annunciato a Maggio 2024.

Attraverso questo premio, le 12 famiglie di Pfv mettono a servizio la loro lunga storia e la riconoscibilità dei loro vini al fine di incoraggiare aziende indipendenti di proprietà familiare a portare avanti i propri progetti e a promuovere l’eccellenza dei prodotti, il passaggio generazionale e la responsabilità sociale: valori fondamentali nonché condivisi anche dai produttori di vino membri di Pfv.

