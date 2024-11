Le Boncie, Fontodi, Trediberri, Le Potazzine e non solo: si sale nella “Top 100” di Vinous

Le Trame 2021 Podere Le Boncie di Giovanna Morganti al n. 11, il Chianti Classico Gran Selezione Vigna del Sorbo di Fontodi, un riferimento del territorio del Gallo Nero, al n. 19, e ancora il Barolo 2020 di Trediberri al n. 29, il Brunello di Montalcino 2019 de Le Potazzine al n. 31, il Trebbiano d’Abruzzo Tiberio 2021 di Fonte Canale al n. 32, il Sangiovese Riserva Predappio Le Lucciole 2019 di Chiara Condello al n. 53, il Barolo Cannubi 2020 di Burlotto, un grande classico delle Langhe, al n. 55, e I sodi di San Nicolò 2020 di Castellare di Castellina, al n. 58: sono i vini italiani nella parte alta della classifica, aspettando la “Top 10” nei prossimi giorni, della prima “Top 100 Wines of the Year list” by Vinous (diretto da Antonio Galloni), che ha svelato le posizioni dalla 100 alla n. 11.

Vini questi, che si aggiungono agli altri italiani in classifica. Ovvero il San Leonardo 2019 di Tenuta San Leonardo, una delle perle del Trentino, al n. 67, che precede, al n. 75, il Carmignano Riserva 2020 di Piaggia. Dall’Alto Piemonte arriva il n. 78, ovvero il Bramaterra 2019 de Le Pianelle, mentre al n. 79 c’è l’Amarone delle Valpolicella Classico Sant’Urbano 2019 di Speri. Posizione n. 80 per il Brunello di Montalcino 2019 de Il Poggione, mentre al n. 85 c’è il Barbaresco Currà 2021 di Sottimano.

Si vola in Sicilia, invece, alla posizione n. 87, con l’Etna Rosso 2022 Prefillossera La Vigna di Don Peppino Calderara Sottana di Tenuta delle Terre Nere, che precede l’Igt Toscana Uno 2021 di Tenuta di Carleone, dal territorio del Chianti Classico. Posizione n. 92 per un’icona del vino del Meridione, il Terra di Lavoro 2021 di Galardi, dalla Campania, mentre al n. 95 c’è una delle etichette simbolo dell’Alto Adige, il Vorberg Pinot Bianco Riserva 2021 di Terlano. A chiudere la lista degli italiani, ad oggi, un classico delle Marche, come il Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Balciana 2020 di Sartarelli.

Una classifica, quella di Vinous, che vede tanta Italia presente come sempre accade nelle selezioni internazionali, in attesa delle posizioni di vertice.

