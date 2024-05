Le Chiavi Michelin, l’eccellenza dell’hôtellerie italiana secondo la guida più illustre del mondo

Da Casa Maria Luigia a Modena a Il San Pietro di Positano, da Rosewood Castiglion del Bosco a Montalcino al Gritti Palace di Venezia, dal Belmond Grand Hotel Timeo e San Domenico Palace di Taormina all’Hotel Cipriani di Venezia, dal Therasia Resort di Lipari al Four Seasons Hotel di Firenze, da Borgo San Felice a Castelnuovo Berardenga al Santa Caterina ad Amalfi, da Borgo Egnazia e Masseria Torre Coccaro a Savelletri al The St. Regis e Hotel De La Ville a Roma, da Castello Banfi e Villa Le Prata a Montalcino a La Foresteria di Planeta a Menfi, da Villa Crespi a Orta San Giulio all’Hotel Principe di Forte dei Marmi, passando per L’Andana Resort a Castiglione della Pescaia e Rocco Forte Hotel a Roma, al Byblos Art Hotel Villa Amista a San Pietro in Cariano: sono alcuni degli hotel italiani tra i più amati, e testati personalmente, da WineNews, adesso premiati con le Chiavi Michelin, i riconoscimenti della guida più illustre del mondo, che, dopo i ristoranti, per la prima volta sbarca in Italia con la sua selezione di hôtellerie. Sono 146 gli indirizzi al top: tra questi, 8 hanno ricevuto le Tre Chiavi, 31 le Due Chiavi e 107 Una Chiave. Assegnate dal team di ispettori della guida sulla base di soggiorni o visite anonime (indipendentemente dalle classificazioni alberghiere già esistenti), le Chiavi sono un nuovo punto di riferimento internazionale per i viaggiatori: l’obiettivo è quello di guidarli verso strutture ricettive che si distinguono per il loro concetto unico di unico, il carattere distintivo, l’accoglienza calorosa e l’altissimo livello di servizio.

Nella classifica per regioni, la Toscana svetta con 32 hotel (1 Tre Chiavi, 7 Due Chiavi, 24 Una Chiave), seguita dalla Campania con 18 (2 Tre Chiavi, 5 Due Chiavi, 11 Una Chiave), mentre sul terzo gradino del podio troviamo il Lazio con 17 hotel (1 Tre Chiavi, 2 Due Chiavi, 14 Una Chiave). Ai piedi del podio troviamo a pari merito, con 16 hotel premiati, la Lombardia (7 Due Chiavi, 9 Una Chiave) e il Trentino Alto-Adige (4 Due Chiavi, 12 Una Chiave). Da segnalare anche la città di Venezia, che annovera 2 degli 8 hotel premiati con Tre Chiavi.

Non c’è dubbio che gli hotel premiati con Tre Chiavi si affermano come luoghi unici al mondo, degni di un viaggio a sé. Su una delle isole più pittoresche del mondo, JK Place Capri è un elegante boutique hotel sul mare, situato su una scogliera che domina il porto di Marina Grande. Le sue 22 camere sono firmate dall’architetto Michele Bönan in uno stile classico con tocchi country inglese, colori pastello e carte da parati a motivi geometrici. La suite Penthouse è dotata di un lungo terrazzo privato con una vista panoramica mozzafiato sul Golfo di Napoli, mentre le altre camere sono dotate di piccoli balconi fronte mare. Poco distante, in Costiera Amalfitana, Il San Pietro di Positano è abbarbicato alla scogliera e offre da ogni stanza una vista impareggiabile. Le spaziose camere sono state progettate individualmente in uno stile sobrio e di buon gusto e dispongono di terrazza privata. In aggiunta alla piscina, scavata nella scogliera, la struttura dispone anche di un ascensore che dalla hall dell’hotel conduce alla spiaggia privata. Nel borgo medievale di Civita di Bagnoregio, Corte Della Maestà è un boutique hotel di quattro camere ricavato nell’antica residenza vescovile. Restaurato amorevolmente e arredato con la collezione di oggetti d’arte e antiquariato dei proprietari, offre un soggiorno personalizzato in un ambiente dal fascino unico. Anche il Castello di Reschio, a Lisciano Niccone, è stato oggetto di un accurato restauro da parte dei proprietari. Situato in una vasta tenuta tra le pittoresche colline dell’Umbria, questo antico castello del X secolo accoglie gli ospiti in camere e suite personalizzate e dal design impeccabile. Alcune suite occupano la sagrestia della chiesa, ma la più particolare si estende sui cinque piani dell’antica torre del castello. Con una spettacolare piscina che sembra essere scavata direttamente nel prato, gli ospiti trovano tutti i servizi del XXI secolo in un ambiente storico. A Modena, Casa Maria Luigia è un’intima casa di campagna progettata dallo chef tristellato Massimo Bottura. Le 12 camere, arredate con gusto contemporaneo e un vivace design d’interni, sono completate da giardini, una piscina, un campo da tennis e il sorprendente centro fitness che funge anche da galleria d’arte. Rosewood Castiglion del Bosco, a Montalcino, oltre al suo ristorante stellato Michelin dispone di un orto biologico e di una scuola di cucina. Questo hotel, inserito in una tenuta agricola di 2.000 ettari che include anche un’azienda vinicola, accoglie gli ospiti in camere e suite che offrono grandi terrazze, e includono così nell’esperienza di viaggio la tavolozza di colori dell’inimitabile paesaggio toscano. Infine, a Venezia Aman Venezia, un palazzo rinascimentale meticolosamente conservato, propone sistemazioni di prim’ordine, che uniscono dettagli d’epoca ai comfort più moderni. Le camere migliori hanno vista sul Canal Grande e la Suite Canal Grande si trova proprio sopra la porta d’ingresso del palazzo. Nella stessa città, anche Palazzo Vendramin, residenza aristocratica del XV secolo inserita nel Cipriani, a Belmond Hotel, è premiato con Tre Chiavi. Le sue camere di gusto retrò nei classici colori pastello veneziani offrono un servizio di maggiordomo privato. L’hotel propone anche una colazione eccezionale e probabilmente la più romantica del mondo.

Focus - Tutti gli hotel che si sono aggiudicati le Chiavi Michelin 2024

Tre Chiavi

JK Place Capri - Capri

Corte della Maestà - Civita di Bagnoregio

Castello di Reschio - Lisciano Niccone

Casa Maria Luigia - Modena

Rosewood Castiglion del Bosco - Montalcino

Il San Pietro di Positano - Positano

Aman Venezia - Venezia

Cipriani, A Belmond Hotel, Venezia - Venezia

Due Chiavi

Hotel Santa Caterina - Amalfi

Borgo Santandrea - Amalfi

Capri Palace Jumeirah - Capri

Hotel Borgo San Felice - Castelnuovo Berardenga

Bellevue Hotel & Spa - Cogne

Four Seasons Hotel Firenze - Firenze

Villa La Massa - Firenze

Villa Cora - Firenze

Palazzo Portinari Salviati Residenza d’Epoca - Firenze

EALA My Lakeside Dream - Limone sul Garda

Therasia Resort - Lipari

Grand Hotel Victoria - Menaggio

Villa Eden The Leading Park Retreat - Merano

Castel Fragsburg - Merano

Bulgari Hotel Milano - Milano

Portrait Milano - Milano

Grand Hotel et de Milan - Milano

Castelfalfi - Montaione Firenze

I Borghi dell’Eremo - Piegaro

Lefay Resort & Spa Dolomiti - Pinzolo

Forestis Dolomites - Plose

JK Place Roma - Roma

Hotel Vilòn - Roma

Castello di Casole, A Belmond Hotel - Siena

Bellevue Syrene 1820 - Sorrento

La Minervetta - Sorrento

San Domenico Palace, Taormina, A Four Seasons Hotel - Taormina

Grand Hotel Timeo, A Belmond Hotel, Taormina - Taormina

Il Sereno - Torno

Grand Hotel Tremezzo - Tremezzo

Hotel Gritti Palace - Venezia

Una Chiave

Vivere Suites and Rooms - Arco

Donna Coraly Country Boutique Hotel - Arenella

Villa Fontelunga - Arezzo

Cascioni Eco Retreat - Arzachena

Palazzo Margherita - Bernalda

Casa Clàt - Cagliari

Lake Spa Hotel Seeleiten - Caldaro

Locanda al Colle - Camaiore

Locanda Rossa - Capalbio

Capri Tiberio Palace - Capri

Como Alpina Dolomites - Castelrotto

L’Andana - Castiglione della Pescaia

Villa d’Este - Cernobbio

Borgo Santo Pietro - Chiusdino

Castello di Vicarello - Cinigiano

Palazzo Albricci Peregrini - Como

Nordelaia - Cremolino

Critabianca - Cutrofiano

Villa San Michele, A Belmond Hotel, Firenze - Fiesole

Hotel Calimala - Firenze

Ad Astra - Firenze

Torre di Bellosguardo - Firenze

Riva Lofts Firenze - Firenze

Hotel Lungarno - Firenze

Velona’s Jungle Luxury Suites - Firenze

Brunelleschi Hotel - Firenze

Mezzatorre Hotel & Thermal Spa - Forio di Ischia

Botania Relais & Spa - Forio Napoli

Principe Forte dei Marmi - Forte dei Marmi

Lefay Resort & Spa Lago di Garda - Gargnano

Conti di San Bonifacio - Gavorrano

Villa Crespi - Lake Orta Novara

Vigilius Mountain Resort - Lana

Palazzo de Noha - Lecce

La Fiermontina Palazzo Bozzi Corso - Lecce

Ottolire Resort - Locorotondo

Biohotel Hermitage - Madonna di Campiglio

Milla Montis - Maranza

Relais Blu - Massa Lubrense

Art Hotel Villa Fiorella - Massa Lubrense

Sextantio Le Grotte della Civita - Matera

La Foresteria Planeta Estate - Menfi

Vico Milano - Milano

Mandarin Oriental Milan - Milano

Hotel Principe di Savoia, Dorchester Collection - Milano

Passalacqua - Moltrasio

Villa le Prata - Residenza del Vescovo - Montalcino

Castello Banfi - Il Borgo Relais & Chateaux - Montalcino

Precise Tale Poggio Alla Sala - Montepulciano

Seven Rooms Villadorata - Noto

Country House Villadorata - Noto

Gardena Grödnerhof Hotel & Spa - Ortisei

Paragon 700 Boutique Hotel & Spa - Ostuni

Baglioni Masseria Muzza - Otranto

Hotel Castello di Monterone - Perugia

Laqua by the Lake - Pettenasco

Villa Làrio Lake Como - Pognana Làrio

Susafa - Polizzi Generosa

Il Pellicano - Porto Ercole

Le Sirenuse - Positano

Casa Angelina - Praiano

Caruso, A Belmond Hotel, Amalfi Coast - Ravello

Lido Palace - Riva del Garda

Hassler Roma - Roma

Hotel Eden, Dorchester Collection - Roma

The Hoxton, Rome - Roma

Rocco Forte Hotel De La Ville - Roma

The Inn at the Roman Forum - Roma

Hotel Locarno - Roma

Bulgari Hotel Roma - Roma

Maalot Roma - Roma

Umiltà 36 - Roma

Singer Palace Hotel - Roma

Portrait Roma - Roma

Six Senses Rome - Roma

The St. Regis Rome - Roma

Rocco Forte Hotel de Russie - Roma

Lagació Hotel Mountain Residence - San Cassiano

Byblos Art Hotel Villa Amista - San Pietro in Cariano

Mediterraneo Sorrento - Sant’Agnello

Grand Hotel Miramare - Santa Margherita Ligure

Sextantio - Santo Stefano di Sessanio

Terra - The Magic Place - Sarentino

Masseria Calderisi - Savelletri di Fasano

Masseria Torre Maizza - Savelletri di Fasano

Borgo Egnazia - Savelletri di Fasano

Masseria Torre Coccaro - Savelletri di Fasano

Palazzo Pascal - Scala

Goldene Rose Karthaus - Schnals

Villa Cortine - Sirmione

Grand Hotel Excelsior Vittoria - Sorrento

Como Castello del Nero - Tavarnelle Val di Pesa

Canne Bianche Lifestyle Hotel - Torre Canne di Fasano

Cape of Senses - Torri del Benaco

Follonico Suite B&B - Torrita di Siena

Siena House - Torrita di Siena

Lupaia - Torrita di Siena

Vocabolo Moscatelli Boutique Hotel & Restaurant - Umbertide

Il Palazzo Experimental - Venezia

Nolinski Venezia - Venezia

Hotel Londra Palace - Venezia

Palazzo Maria Formosa - Venezia

Corte di Gabriela - Venezia

Ca’ di Dio - Venezia

Palazzo Venart Luxury Hotel - Venezia

La Barchessa di Villa Pisani - Vicenza

Monaci delle Terre Nere - Zafferana Etnea

Copyright © 2000/2024