Le ferie presentano il conto all’organismo: il 40% degli italiani rientra a casa e mangia sano

Dopo un’estate di relax e svago, ma anche di feste e mangiate, il conto del proprio organismo si presenta a settembre quando si tratta di ricominciare con la vita di tutti i giorni. Così per sette italiani su dieci, il rientro a casa o a lavoro, coincide con la decisione di rivedere le proprie abitudini alimentari e con l’obiettivo di ritrovare un equilibrio fisico e mentale. Lo rivela un’indagine condotta dall’Osservatorio Shopping di “DoveConviene”, che ha sondato le preferenze alimentari dei consumatori italiani alle prese con la fine delle ferie. E così viene fuori che il 40% degli intervistati, al rientro dalle vacanze, sceglie di mangiare in modo più sano e leggero. In particolare, il 21% punta su frutta e verdura, il 16% predilige prodotti genuini e freschi limitando quelli più raffinati, mentre il 10% opta per le bevande naturali, riducendo il consumo di quelle gasate e zuccherate.

Le buone abitudini cominciano subito al mattino: per affrontare il ritorno tra i banchi di scuola e in ufficio, sono molti gli italiani che scelgono latte e cereali (37%), caffè e tè (18%), yogurt bianco o alla frutta (14%) per ripartire con la giusta energia. Ma è a lavoro che gli intervistati mostrano tutta la loro sensibilità verso un’alimentazione salutare: il 46%, quasi uno su due, si porta il pranzo da casa, la cosiddetta “schiscetta”, occasione per mangiare sano e gustoso allo stesso tempo. Viene sottolineata la poca voglia di perdersi in lunghe preparazioni e per quasi un italiano su cinque la scelta è dettata anche da motivi economici. Il podio dei piatti prediletti portati da casa a lavoro vede in testa le insalatone (58%), particolarmente apprezzate per la praticità, la velocità di realizzazione e versatilità degli ingredienti. Secondo e terzo posto rispettivamente per pasta e riso (30%), nel segno dell’italianità, e per pietanze a base di carne e pesce (15%).

Anche per i più piccoli, una maggiore attenzione alle buone abitudini alimentari riprende proprio con il suono della campanella. Sebbene infatti il 50% dei genitori scelga un’alimentazione bilanciata, al momento della merenda il 35% decide di assecondare anche i gusti dei propri piccoli. Ecco, dunque, che viene lasciato ampio spazio a panini farciti (27%), pizze e focacce (23%), senza dimenticare frutta fresca (23%) e yogurt bianco o alla frutta (20%), per una pausa che soddisfi sia il palato che l’apporto nutrizionale necessario per i più piccoli.

