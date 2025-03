Louis Roederer, Krug e Bollinger sono i brand di Champagne più ammirati nel mondo

Lo Champagne è molto più di uno spumante: è un emblema culturale e sociale, celebrato in tutto il mondo non solo per la sua qualità, ma anche per il suo valore simbolico. E anche se non sta vivendo un momento economico tra i più brillanti della sua storia secolare, i suoi grandi nomi restano tra i più desiderati dai consumatori del mondo. E a mettere in fila i più ammirati, come sempre, è il magazine Usa “Drinks International”, che in attesa di pubblicare la sua classifica dedicata ai top brand del vino mondiale, ha stilato la classifica “The World’s Most Admired Champagne Brands 2025”, giunta all’edizione n. 12, su ben 40 case produttrici di champagne considerando la qualità, la coerenza tra marchio e marketing, il rapporto qualità/prezzo, e il loro livello generale di ammirazione intervistando sommelier, rivenditori, gestori di bar, Master of Wine e scrittori specializzati nel settore del vino in tutto il mondo.

Per il sesto anno consecutivo, il titolo di marchio di Champagne più ammirato al mondo è andato a Louis Roederer, uno Champagne noto per la sua eleganza e raffinatezza; a seguire Krug, una delle più prestigiose case produttrici di champagne; Bollinger, la prima maison ad essere insignita dalla Corte d’Inghilterra del Royal Warrant, ovvero del titolo di “fornitrice ufficiale della Casa Reale” già nel 1884, completa il podio. A seguire, alla posizione n. 4 troviamo Billecart-Salmon, alla n. 5 Charles Heidsieck, alla n. 6 Pol Roger, alla n. 7 Ruinart, mentre il più conosciuto dei brand dello Champagne, quello di Dom Pérignon, arriva alla posizione n. 8, seguito da Taittinger al n. 9 e da Salon al n. 10.

