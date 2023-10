Marche regina dei bianchi, Toscana dei rossi, Lombardia delle bollicine, con il Franciacorta

300 etichette di tutta Italia, il meglio del meglio della produzione che nasce dai tanti vitigni autoctoni del Belpaese. Una “Top 300” (in focus) che rappresenta il vertice dei 703 vini (su 35.000 campioni assaggiati) premiati con la Corona (qui l’elenco on line) di “Vinibuoni d’Italia” 2024, la guida del Touring Club Italiano (Tci), curata a livello nazionale da Mario Busso e Alessandro Scorsone, ed unica nel vasto panorama tricolore ad essere dedicata ai vini da vitigno autoctono e agli spumanti Metodo Classico della Penisola. Questo, almeno, il verdetto delle finali, andate in scena nel Castello di Costigliole d’Asti, con la collaborazione del Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato. A scegliere i 300 vini migliori sono stati i curatori nazionali, Mario Busso e Alessandro Scorsone (mentre per l’assegnazione delle Corone di “Oggi le corone le decido io”, ad emettere il verdetto sono state le commissioni parallele formate da giornalisti, operatori del settore enogastronomico e della comunicazione del vino, sommelier e winelover).

Tra i “Top 300”, le Regioni con il maggior numero di riconoscimenti sono risultate il Piemonte e la Toscana, con 41 vini top selezionati ciascuna, seguite da Veneto e Lombardia con 30, e dalla Sicilia con 20. Entrando nello specifico delle tipologie di vini finalisti in assaggio, per gli spumanti ancora una volta la regione che raccoglie più riconoscimenti tra i “Top 300” è la Lombardia, con 22 vini, di cui 20 Franciacorta, seguita dal Veneto e dal Trentino (con 10). Tra i vini bianchi, le Marche si aggiudicano il primato con 15 vini, seguite da Friuli Venezia Giulia e Campania, a pari merito con 10. La Toscana svetta tra i vini rossi con 38 vini, seguita dal Piemonte (con 30) e dal Veneto (con 10).

Focus - Marche regina dei bianchi, Toscana dei rossi, Lombardia delle bollicine: la “Top 300” della guida “Vinibuoni d’Italia” by Tci

Abruzzo

Cataldi Madonna - Cerasuolo d’Abruzzo Doc Piè delle Vigne 2021

Inalto - Vini d’Altura - Terre Aquilane Igt Pecorino Le Pagliare 2020

Masciarelli - Montepulciano d’Abruzzo Doc Riserva Villa Gemma 2018

Tenuta I Fauri - Cerasuolo d’Abruzzo Doc Baldovino 2022

Torre dei Beati - Trebbiano d’Abruzzo Doc Diverto 2021

Alto Adige

Ansitz Waldgries - Mitterberg Igt Moscato Rosa Rosenmuskateller 2021

Cantina Kurtatsch - Alto Adige Doc Gewürztraminer Riserva Brenntal 2021

Cantina Terlano - Alto Adige Doc Lagrein Riserva Porphyr 2020

Cantina Tramin - Alto Adige Doc Gewürztraminer Vendemmia Tardiva Epokale 2016

Cantina Valle Isarco - Alto Adige Doc Valle Isarco Gewürztraminer Aristos 2022

Mayr Josephus - Maso Unterganzner - Lamarein 2020

Muri-Gries - Tenuta/Cantina Convento - Alto Adige Doc Lagrein Riserva Vigna Klosteranger 2018

Pfannenstielhof - Alto Adige Doc Santa Maddalena Classico Annver 2020

Tenuta Tiefenbrunner - Schlosskellerei Turmhof - Alto Adige Doc Gewürztraminer Turmhof 2021

Basilicata

Cantine del Notaio - Aglianico del Vulture Doc Il Sigillo 2017 -

Grifalco - Aglianico del Vulture Superiore Docg Daginestra 2019

Regio Cantina - Aglianico del Vulture Superiore Docg Riserva Campo Melograno 2016

Calabria

La Pizzuta del Principe - Val di Neto Igt Pecorello Molarella 2022

Librandi - Cirò Doc Bianco Segno Librandi 2022

Tenuta Iuzzolini - Cirò Doc Rosso Classico Superiore Riserva Maradea 2019

Campania

Benito Ferrara - Greco di Tufo Docg Terra d’Uva 2022

Cantine Antonio Caggiano - Fiano di Avellino Docg Riserva Vigna Isca 2021

Cantine Antonio Mazzella - Ischia Doc Biancolella Gawem 2021

Cantine di Marzo - Greco di Tufo Docg Riserva Vigna Ortale 2021

Donna Elvira - Greco di Tufo Docg Aegidius 2020

Laura De Vito - Fiano di Avellino Docg Li Sauruni 2020

Marisa Cuomo - Costa d’Amalfi Doc Furore Bianco Fiorduva 2021

Mastroberardino - Taurasi Docg Riserva Stilèma 2017

Sammarco Ettore - Costa d’Amalfi Doc Ravello Bianco Vigna Grotta Piana 2022

San Salvatore 1988 - Paestum Igt Fiano Pian di Stio 2022

Villa Diamante- Fiano di Avellino Docg Riserva Clos d’Haut 2021

Emilia Romagna

Cavicchioli - Lambrusco di Sorbara Doc Rosso Frizzante Vigna del Cristo 2022

Cleto Chiarli Tenute Agricole - Lambrusco di Sorbara Doc Rosso Frizzante Vecchia Modena Premium Mention Honorable 2022

Ferrucci - Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva Domus Caia 2020

Madonia Giovanna - Romagna Doc Sangiovese Riserva Bertinoro Ombroso 2020

Paltrinieri - Lambrusco di Sorbara Doc Rosso Frizzante Leclisse 2022

Poderi Fiorini - Lambrusco di Sorbara Doc Rosato Spumante Brut Corte degli Attimi 2022

Tenuta La Viola - Romagna Doc Sangiovese Riserva Bertinoro P. Honorii 2019

Trerè - Romagna Albana Docg Secco Amarcord d’un Bianc 2020

Friuli Venezia Giulia

Buzzinelli Maurizio - Collio Doc Bianco 2021

Castelvecchio - Carso Doc Malvasia Dileo 2022

Conte d’Attimis - Maniago - Friuli Colli Orientali Doc Tazzelenghe 2019

Ermacora - Friuli Colli Orientali Doc Ribolla Gialla 2022

Grillo Iole - Friuli Colli Orientali Doc Schioppettino di Prepotto Riserva 2017

Keber Edi - Collio Doc Bianco Uve Autoctone 2021

Komjanc Alessio e figli - Collio Doc Friulano 2022

Livio Felluga - Friuli Colli Orientali Doc Friulano 2022

Nero Magis - Friuli Colli Orientali Doc Rosso Nero Magis Riserva 2016

Picech Roberto - Collio Doc Friulano Athena 2019

Scubla Roberto - Friuli Colli Orientali Doc Malvasia Lo Speziale 2022

Specogna - Friuli Colli Orientali Doc Rosso Oltre 2019

Tunella - Friuli Colli Orientali Doc Bianco Biancosesto 2021

Zidarich - Venezia Giulia Igt Vitovska Kamen 2020

Istria

Benvenuti – Malvazija

Lazio

Antiche Cantine Migliaccio Isola di Ponza - Lazio Igt Bianco Fieno di Ponza 2022

Antonella Pacchiarotti - Lazio Igt Rosato Pian di Stelle

Gabriele Magno - Frascati Superiore Docg Riserva Vigneto La Torretta di Valle Marciana 2021

Marco Carpineti - Lazio Igt Bellone Nzù 2020

Migrante - Cesanese di Olevano Romano Doc Sigillum 2014

Mottura Sergio - Civitella d’Agliano Igt Grechetto La Torre a Civitella 2021

Palazzo Tronconi - Frusinate Igt Capolongo Fregellae 2022

Tenuta La Pazzaglia - Lazio Igt Grechetto Poggio Triale 2021

Liguria

BioVio - Riviera Ligure di Ponente Doc Pigato Grand-Père 2021

Calvini Luca - Riviera Ligure di Ponente Doc Taggia Moscatello 2022

Cantine Lunae - Colli di Luni Doc Vermentino Numero Chiuso 2019

Ottaviano Lambruschi - Colli di Luni Doc Vermentino Costa Marina 2022

Possa - Cinque Terre Sciacchetrà Doc 2021

Tenuta Anfosso - Rossese di Dolceacqua Doc Superiore 2020

Lombardia

Arpepe - Valtellina Superiore Docg Grumello Rocca de Piro 2019

Cà Maiol - Lugana Doc Riserva Fabio Contato 2020

Caven Camuna - Valtellina Superiore Docg Inferno Riserva Al Carmine 2016

La Perla - Valtellina Superiore Docg Riserva Elisa 2017

La Spia - Valtellina Superiore Docg Sassella PG40 2019

Lazzari - Capriano del Colle Doc Bianco Fausto Origini 2021

Nino Negri - Valtellina Superiore Docg Grumello Vigna Sassorosso 2020

Podere Selva Capuzza - Lugana Doc Riserva Menasasso 2019

Marche

Bucci - Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Docg Classico Villa Bucci 2020

Casalfarneto - Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Docg Classico Crisio 2020

Emanuele Dianetti - Offida Docg Pecorino Luciano Campo Vallerosa 2020

Gàjole - Verdicchio di Matelica Doc M 2022

Le Caniette - Offida Docg Pecorino IosonoGaianonsonoLucrezia 2021

Mancinelli Stefano - Marche Igt Rosso Terre dei Goti 2018

Mirizzi Gianluca - Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore Cogito A. 2022

Monacesca - Verdicchio di Matelica Riserva Docg Mirum 2021

Montecappone - Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore Federico II A.D. 1194 2022

Oasi degli Angeli - Marche Igt Rosso Kurni 2021

Pievalta - Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Docg Classico San Paolo 2020

Podere Sabbioni - Colli Maceratesi Doc Ribona della Famiglia 2021

Santa Barbara - Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Passito Lina 2021

Serenelli Alberto - Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore Sora Elvira 2022

Tenute Pieralisi - Monte Schiavo -Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore Villaia 2021

Tenute San Sisto - Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Docg Classico San Sisto 2020

Umani Ronchi - Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore Vecchie Vigne Historical 2018

Valter Mattoni - Marche Igt Rosso Arshura 2020

Molise

Catabbo Cantine - Tintilia del Molise Doc Rosso Tintilia S 2020

Di Majo Norante - Molise Doc Rosso Riserva Don Luigi 2019

Piemonte

Angelo Negro - Roero Docg Riserva Sudisfà 2020

Anselma Famiglia - Barolo Docg del Comune di Serralunga d’Alba 2018

Antichi Vigneti di Cantalupo - Ghemme Docg Collis Breclemae 2016

Bera - Barbaresco Docg Riserva Rabajà 2016

Bersano - Ruchè di Castagnole Monferrato Docg San Pietro Realto 2022

Bosio Giuliano - Viticoltore in Val Susa - Gesia Veja 2021

Boveri Luigi - Colli Tortonesi Doc Timorasso Derthona Filari di Timorasso 2021

Braida - Barbera d’Asti Docg Bricco dell’Uccellone 2020

Ca’ d’Gal - Vite Vecchia 2018

Cascina Val del Prete - Barbera d’Alba Doc Serra de’ Gatti 2022

Caudrina - Asti Docg Dolce La Selvatica

Domenico Clerico - Barolo Docg Ginestra Ciabot Mentin 2019

Franco Ivaldi - Barbera d’Asti Docg Superiore La Balzana 2020

Franco M. Martinetti - Gavi Docg del Comune di Gavi 2022

Isolabella della Croce - Nizza Docg Augusta 2019

Livia Fontana - Barolo Docg Riserva Bussia 2017

Lorenzo Negro - Barbera d’Alba Doc 2020

Malvirà - Roero Docg Riserva Mombeltramo 2019

Mario Costa - Roero Docg Riserva Morinaldo 2019

Mario Rivetti - Cascina Serre Nebbiolo d’Alba Doc Bricco Capre 2020

Mongioia -Moscato d’Asti Docg Canelli Moscata 2022

Pace - Roero Docg Arneis 2022

Paitin - Barbaresco Docg Serraboella 2020

Pelissero Giorgio - Barbaresco Docg Vanotu 2020

Pico Maccario - Barbera d’Asti Docg Lavignone Venticinquevendemmie 2022

Pio Cesare - Barolo Docg Mosconi 2019

Poderi Gianni Gagliardo - Barolo Docg Lazzarito Vigna Preve 2019

Poderi Luigi Einaudi - Dogliani Docg Superiore Madonna delle Grazie Vigna Tecc 2021

Ratti - Barolo Docg Rocche dell’Annunziata 2019

Schiavenza - Barolo Docg Perno 2019

Silvio Grasso - Barolo Docg Bricco Luciani 2019

Tenuta Garetto - Barbera d’Asti Docg Rosina 2021

Tenuta Santa Caterina - Barbera d’Asti Docg Superiore Setecàpita 2018

Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Grésy - Barbaresco Docg Riserva Camp Gros Martinenga 2018

Torraccia del Piantavigna - Gattinara Docg Riserva 2017

Travaglini Giancarlo - Gattinara Docg Riserva 2018

Vietti - Barolo Docg Monvigliero 2019

Puglia

Apollonio Casa Vinicola - Salento Igt Rosato Diciotto Fanali 2019

Cantine Paolo Leo - Valle d’Itria Igt Bianco d’Alessano Alture 350 2021

Gianfranco Fino Viticoltore - Salento Igt Primitivo Es 2021

Leone de Castris - Salento Igt Rosso Per Lui 2019

Masseria Li Veli - Salento Igt Susumaniello Askos 2022

Plantamura - Gioia del Colle Doc Primitivo Riserva 2020

Varvaglione 1921 - Salento Igt Susumaniello Rosato 2022

Sardegna

Argiolas - Isola dei Nuraghi Igt Rosso Turriga 2019

Cantina Pedres - Isola dei Nuraghi Igt Cagnulari 2021

Contini - Isola dei Nuraghi Igt Rosso Barrile 2019

Fradiles Vitivinicola - Mandrolisai Doc Rosso Superiore Angraris 2019

Pala - Isola dei Nuraghi Igt Rosso S’Arai 2020

Sicilia

Alta Mora - Etna Doc Bianco 2022

Cambria - Sicilia Doc Nocera Mastronicola Gran Cru delle Colline Furnaresi 2017

Cantine Nicosia - Etna Doc Rosso Vulkà 2021

Cantine Settesoli - Mandrarossa - Sicilia Doc Nero d’Avola Carthago 2019

Caruso & Minini - Sicilia Doc Nero d’Avola Riserva Cutaja 2018

Cottanera - Etna Doc Rosso Riserva Contrada Zottorinoto 2019

Cusumano - Terre Siciliane Igt Bianco Salealto Tenuta Ficuzza 2021

Donnafugata - Passito di Pantelleria Doc Ben Ryé 2020

Firriato - Etna Doc Bianco Cavanera Ripa di Scorciavacca 2021

Graci - Etna Doc Bianco Arcurìa 2021

Pellegrino - Pantelleria Doc Bianco Isesi 2021

Planeta Etna Doc Bianco Contrada Taccione 2021

Principi di Butera - Sicilia Doc Nero d’Avola Amìra 2021

Pupillo - Siracusa Doc Bianco Cyane 2022

Tenuta di Fessina - Etna Doc Bianco A’Puddara 2021

Tenuta Tascante - Etna Doc Rosso Contrada Sciaranuova V.V. 2019

Tenute dei Ciclopi - Etna Doc Rosso 2021

Valle dell’Acate - Cerasuolo di Vittoria Docg Classico Iri da Iri 2015

Slovenia

Marjan Simčič Domaine - Sauvignon Vert Opoka Ronc Zegla Cru 2019

Toscana

Acquabona - Elba Aleatico Passito Docg 2018

Amiata...I Vini del Vulcano - Montecucco Sangiovese Docg Lavico 2015

Biondi-Santi - Brunello di Montalcino Docg Riserva Tenuta Greppo 2016

Boscarelli - Vino Nobile di Montepulciano Docg Costa Grande 2019

Bruni - Maremma Toscana Doc Alicante Oltreconfine 2021

Capezzana - Vin Santo di Carmignano Doc Riserva 2015

Casanova di Neri - Brunello di Montalcino Docg Tenuta Nuova 2018

Castello di Meleto - Chianti Classico Docg Gran Selezione Vigna Trebbio 2019

Castello di Monsanto - Chianti Classico Docg Gran Selezione Vigneto Il Poggio 2018

Castelvecchio Terricciola - Vin Santo del Chianti Doc Riserva Armida 2018

Col d’Orcia - Brunello di Montalcino Docg Riserva Poggio al Vento 2016

Colognole - Chianti Rufina Docg Riserva Terraelectae Vigneto Le Rogaie 2020

Fattoria Torre a Cona - Chianti Colli Fiorentini Docg Riserva Badia a Corte 2020

Fattorie Giannozzi - Toscana Igt Canaiolo Vigne Testarde 2020

Fontodi - Chianti Classico Docg Gran Selezione Panzano Terrazze San Leolino 2020

Il Colombaio di Santa Chiara -Vernaccia di San Gimignano Docg Riserva L’Albereta 2020

Il Marroneto - Brunello di Montalcino Docg Madonna delle Grazie 2018

Il Palagione - Vernaccia di San Gimignano Docg Riserva Ori 2021

Isole e Olena - Toscana Igt Rosso Cepparello 2020

La Fralluca - Costa Toscana Igt Vermentino Elice 2020

Lamole di Lamole - Chianti Classico Docg Gran Selezione Vigna Grospoli 2020

Le Cinciole - Chianti Classico Docg Gran Selezione Aluigi Campo ai Peri 2019

Marchesi Frescobaldi - Chianti Rufina Docg Riserva Terraelectae Vigna Montesodi 2020

Mastrojanni - Brunello di Montalcino Docg Vigna Loreto 2018

Panizzi - Vernaccia di San Gimignano Docg Riserva 2019

Petrolo - Valdarno di Sopra Doc Sangiovese Vigna Bòggina A 2021

Pietroso - Brunello di Montalcino Docg 2018

Poggio al Sole - Chianti Classico Docg 2021

Poggio di Sotto - Brunello di Montalcino Docg 2018

Poggio Mandorlo - Montecucco Sangiovese Docg La Querce 2016

Poliziano - Vino Nobile di Montepulciano Docg Le Caggiole 2019

Ridolfi - Brunello di Montalcino Docg 2018

Salvioni La Cerbaiola - Brunello di Montalcino Docg 2018

Sassotondo - Maremma Toscana Doc Ciliegiolo San Lorenzo 2020

Sesti - Brunello di Montalcino Docg 2018

Tenuta Corte Pavone - Brunello di Montalcino Docg Campo Marzio 2018

Terenzi - Morellino di Scansano Docg Riserva Purosangue 2021

Teruzzi - Vernaccia di San Gimignano Docg Riserva Sant’Elena 2019

Tua Rita - Toscana Igt Sangiovese Perlato del Bosco 2021

Val di Suga - Brunello di Montalcino Docg Vigna del Lago 2018

Trentino

Bellaveder - Trentino Doc Lagrein Riserva Mansum 2020

Bongiovanni - Lorenzo - Vallagarina Igt Enantio da vigne a piede franco 2019

Cantina Toblino - Trentino Superiore Doc Vino Santo 2006

Dorigati - Teroldego Rotaliano Doc Riserva Luigi 2019

Pojer e Sandri - Vigneti delle Dolomiti Igt Nosiola 2022

Umbria

Antonelli San Marco - Montefalco Sagrantino Docg Chiusa di Pannone 2018

Arnaldo Caprai - Montefalco Sagrantino Docg 25 Anni 2019

Cantina Colle Ciocco - Spoleto Doc Trebbiano Spoletino Tempestivo 2021

Duca della Corgna - Cantina del Trasimeno - Colli del Trasimeno Doc Gamay Divina Villa 2022

La Palazzola - Amelia Doc Vin Santo 10 Anni 2011

Leonardo Bussoletti - Narni Igt Ciliegiolo Ràmici 2020

Lungarotti - Torgiano Rosso Riserva Docg Rubesco Vigna Monticchio 2019

Valle d’Aosta

Di Barrò - Valle d’Aosta Doc Fumin 2020

Ottin Elio - Valle d’Aosta Doc Petite Arvine Nuances 2021

Pianta Grossa - Valle d’Aosta Doc Nebbiolo 396 Aesculus Hippocastanum 2021

Veneto

Accordini Stefano - Amarone della Valpolicella Docg Classico Riserva Il Fornetto 2016

Adami - Valdobbiadene Docg Extra Dry Dei Casel

Albino Piona - Custoza Doc Crea 2020

Allegrini - Veronese Igt Corvina La Poja 2018

Andreola - Valdobbiadene Docg Brut Rive di Refrontolo Col del Forno 2022

Antonio Facchin & Figli - Malanotte del Piave Docg Unno 2012

Bertani - Amarone della Valpolicella Docg Classico 2013

BiancaVigna - Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg Extra Brut Rive di Ogliano Millesimato 2022

Bortolomiol - Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Spumante Extra Dry Senior Millesimato 2022

Cavalchina - Verona Igt Bianco Rabitta 2020

Cecchetto Giorgio - Marca Trevigiana Igt Manzoni Bianco 2022

Corte Rugolin - Valpolicella Doc Classico Superiore SanGiorgio 2019

Gini - Soave Doc Classico La Froscà 2021

Giovanna Tantini - Chiaretto di Bardolino Doc Il Rosé 2022

Giusti Wine - Asolo - Prosecco Superiore Docg Extra Dry 2022

Guerrieri Rizzardi - Montebaldo Bardolino Doc Delara 2021

Inama - Soave Doc Classico Carbonare 2021

Masottina -Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Spumante Brut Rive di Ogliano R.D.O. Ponente Millesimato 2022

Pieropan - Soave Doc Classico Calvarino 2021

Piovene Porto Godi Alessandro - Colli Berici Doc Tai Rosso Thovara 2020

Ruggeri - Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Spumante Brut Vecchie Viti 2022

Sorelle Bronca - Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Spumante Brut Rive di Rua Particella 181 2022

Speri - Amarone della Valpolicella Docg Classico Sant’Urbano 2019

Suavia - Soave Doc Classico Monte Carbonare 2021

Tamburino Sardo - Custoza Doc Superiore La Guglia 2021

Tedeschi - Amarone della Valpolicella Docg Classico Riserva Capitel Monte Olmi 2017

V8+ - Prosecco Doc Spumante Extra Brut Bruno Millesimato 2022

Zenato - Lugana Doc Riserva Sergio Zenato 2020

Zýmē - Amarone della Valpolicella Docg Classico 2017

Perlage Italia Metodo Classico

Abate Nero - Trento Doc Riserva Brut Cuvée dell’Abate 2012

Arunda Sektkellerei - Alto Adige Doc Spumante Extra Brut Perpetuum 2018

Baglio del Cristo di Campobello - Sicilia Doc Grillo Spumante Extra Brut Cristo di Campobello 2018

Barone Pizzini - Franciacorta Docg Dosaggio Zero Naturae Edizione 2019

Bellavista - Franciacorta Docg Riserva Dosaggio Zero Vittorio Moretti 2016

Berlucchi Guido - Franciacorta Docg Dosaggio Zero Berlucchi ’61 Nature 2016

Bertè & Cordini - Oltrepò Pavese Metodo Classico Docg Pinot Nero Dosaggio Zero Oblio 2011

Borgo La Gallinaccia - Franciacorta Docg Millesimato Dosaggio Zero Seiunozero 2018

Bosio - Franciacorta Docg Rosé Riserva Pas Dosé Girolamo Bosio 2015

Ca’ del Bosco - Franciacorta Docg Riserva Dosage Zéro Annamaria Clementi 2014

Camilucci - Franciacorta Docg Dosaggio Zero Ammonites

Cantina San Paolo - Alto Adige Doc Spumante Pas Dosé Praeclarus 2016

Castello Bonomi - Franciacorta Docg Riserva Extra Brut Lucrezia Etichetta Nera 2009

Castello di Gussago La Santissima - Franciacorta Docg Riserva Brut Riserva dei Broli 2014

Cieck - Erbaluce di Caluso Docg Spumante Brut San Giorgio Millesimato 2019

D’Araprì Spumante Classico - D’Araprì Gran Cuvée XXI Secolo Brut 2017

Endrizzi - Trento Doc Riserva Dosaggio Zero Piancastello Zero 2018

Fabio Perrone - Alta Langa Docg Spumante Brut Nature 2019

Ferrari Trento - Trento Doc Riserva Brut Perlé Bianco 2016

Francesco Bellei & C. - Bellei Brut Nature

Franz Haas - Alto Adige Doc Spumante Pinot Nero Pas Dosé 2017

Fratelli Berlucchi Freccianera - Franciacorta Docg Millesimato Brut Nature Freccianera Nature 2019

Gurrieri - Vigneti & Cantina - Hic Est XXII Extra Brut 2018

La Madeleine - Nerosé 60 Brut 2016

La Montina - Franciacorta Docg Riserva Brut Nature Quor 2016

La Scolca - Soldati La Scolca d’Antan Brut Blanc de Blanc Millesimato 2011

La Torre - Franciacorta Docg Riserva Extra Brut Corsini Marco 2015

Le Quattro Terre - Franciacorta Docg Riserva Brut 940 2016

Letrari - Trento Doc Riserva Dosaggio Zero 2017

Madonna delle Vittorie - Trento Doc Millesimato Dosaggio Zero 2018

Mas dei Chini - Trento Doc Millesimato Brut Nature Inkino 2017

Maso Martis - Trento Doc Brut Blanc de Blancs

Masseria Frattasi - Falanghina Zero Brut Nature 2019

Mirabella - Franciacorta Docg Riserva Dosaggio Zero DØM 2016

Monte Rossa - Franciacorta Docg Brut Cabochon Fuoriserie N°024

Moser - Trento Doc Millesimato Brut Nature 2017

Mosnel - Franciacorta Docg Millesimato Extra Brut EBB 2007 Riedizione 2023

Muratori - Franciacorta Docg Riserva Dosaggio Zero Riserva del Gelso Villa Crespia 2016

Pavese Ermes - Valle d’Aosta Doc Blanc de Morgex et de La Salle Spumante Dosaggio Zero LX 2016

Pisoni F.lli - Trento Doc Riserva Extra Brut Erminia Segalla 2015

Quartomoro di Sardegna - Q66 Brut 2012

Ricci Curbastro - Franciacorta Docg Millesimato Brut Museum Release 2010

Rocche dei Manzoni - Valentino Elena Brut 2020

Rotari - Trento Doc Millesimato Extra Brut Alperegis 2017

Talestri - Istinto Extra Brut

Tenuta Mariani - Segreto del Castello Fût de Chêne Rosé Brut Millesimato 2020

Tenuta Travaglino - Oltrepò Pavese Metodo Classico Docg Pinot Nero Brut Vincenzo Comi Riserva del Fondatore Millesimato 2016

Tenute Pacelli - Calabria Igt Bianco Spumante Brut Zoe 2017

Tommaso Tobia Zucchi - Aureo Rosé Dosaggio Zero Millesimato 2020

Uberti - Franciacorta Docg Riserva Dosaggio Zero Sublimis 2015

Villa Franciacorta - Franciacorta Docg Millesimato Dosaggio Zero Diamant 2018

VisAmoris - Visamoris Zero Pas Dosé 2018

