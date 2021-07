Massimo Bottura e gli chef del “Gruppo Francescana” in una nuova serie multimediale contro lo spreco

Invitare tutti, dai clienti ai colleghi, ad agire applicando quotidianamente le soluzioni anti-spreco proposte da uno dei ristoranti e degli chef più famosi al mondo, condividendo le proprie ricette utilizzando l’hashtag #WhyWaste, con l’obbiettivo di sensibilizzare verso il traguardo fissato dalle Nazioni Unite di dimezzare lo spreco alimentare globale entro il 2030. È la mission di “Why Waste? Perché Sprecare?”, una nuova serie multimediale promossa da S.Pellegrino e dedicata alla lotta allo spreco alimentare con protagonisti Massimo Bottura e gli chef del “Gruppo Francescana” (on line sulla piattaforma digitale Fine Dining Lovers), e con la quale entra nel vivo la partnership tra il progetto “Food for Soul” del tristellato chef e S.Pellegrino che ha l’obiettivo di contribuire a migliorare il sistema alimentare globale e ridurre gli sprechi in ambito gastronomico attraverso programmi di comunicazione e divulgazione dedicati al pubblico e ai professionisti.

“Ogni anno sprechiamo un miliardo di tonnellate di cibo e il maggior spreco avviene nelle nostre case - spiega Bottura - il mio team vi mostrerà come ridurlo. Ogni elemento di scarto contiene i presupposti per creare qualcosa di speciale: il mio obiettivo è suggerire come conservare correttamente gli alimenti e valorizzarne tutto il potenziale”.

Nominato nel “Goodwill Ambassador” del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (Unep), il tristellato chef patron del ristorante n. 1 al mondo nel 2016 e nel 2018 secondo la classifica “The World’s 50 Best Restaurants”, è impegnato dal 2015 nella lotta allo spreco alimentare attraverso il progetto culturale e di inclusione sociale “Food for Soul”, fondato da Massimo Bottura e da Lara Gilmore e che si concretizza nei Refettori per i bisognosi a Milano, Modena, Napoli, Bologna, Parigi, Londra, New York, San Francisco, Rio de Janeiro e Merida, con nuovi in via di sviluppo in America del Nord e del Sud, Europa e Asia. Un impegno riconosciuto a livello internazionale che oggi viene amplificato dalla serie di video “Why Waste?” prodotta da Fine Dining Lovers per S.Pellegrino di cui Massimo Bottura è testimonial insieme ai giovani chef del suo “dream team”, da Jessica Rosval (Casa Maria Luigia) a Karime Lopez (Gucci Osteria Da Massimo Bottura), da Takahiko Kondo (Osteria Francescana) a Francesco Vincenzi (Franceschetta58).

“Why Waste? Perché Sprecare?”: dai ristoranti alla cucina di casa i consigli dello chef Massimo Bottura contro lo spreco alimentare

I quattro video di “Why Waste? Perché Sprecare?” sono dedicati a diverse categorie alimentari: carne e pesce, verdure ed erbe aromatiche, pane, pasta e riso e latticini. Ogni video sviluppa dunque un tema, suggerisce spunti di riflessione e fornisce informazioni ed elementi pratici intorno alla realizzazione di una ricetta.

Carne e pesce

Con Jessica Rosval, Casa Maria Luigia, Modena.

Statistiche: il 20% della carne e il 35% del pesce che acquistiamo vengono sprecati

Suggerimenti per la conservazione: il video guida, passo dopo passo, all’utilizzo del grasso di manzo come condimento delle patate arrosto in sostituzione del burro.

Ricette: grasso di manzo dorato, empanadas del giorno prima con yogurt speziato.

Verdure ed erbe

Con Karime Lopez, Gucci Osteria da Massimo Bottura, Firenze.

Statistiche: sprechiamo il 50% di tutte le verdure e le erbe aromatiche che acquistiamo.

Suggerimenti per la conservazione: avvolgere bene il sedano nell’alluminio per mantenerlo croccante in frigo per 2/4 settimane.

Per creare le proprie erbe essiccate: prendere erbe appassite e lavarle, quindi farle seccare nel microonde per 30 secondi a 800 W, ripetere. Così trattate le erbe possono essere conservate in un contenitore ermetico fino a sei mesi.

Ricetta: Crocchette Vegetariane con Peeling Demi-Glace

Pane, Pasta e Riso

Con Francesco Vincenzi, Franceschetta 58, Modena.

Statistiche: ogni anno si sprecano oltre 280 milioni di tonnellate di cereali, tra pasta, riso e pane.

Suggerimenti per la conservazione: avvolgere il pane in un canovaccio e tenerlo in una credenza per farlo durare più a lungo. Tritare il pane raffermo per ottenere del pangrattato che, in un contenitore ermetico, si conserva fino a 6 mesi.

Ricette: Crostata Di Pane Caramellato, Torta Di Pasta Second Life

Latticini

Con Takahiko Kondo, Osteria Francescana, Modena.

Statistiche: solo in Europa sprechiamo circa 30 milioni di tonnellate di latticini ogni anno.

Suggerimenti per la conservazione: si può congelare il latte fino a 3 mesi.

Avvolgere il formaggio in un canovaccio e conservarlo in un contenitore ermetico nella parte più fredda del frigorifero.

Ricette: Crackers al parmigiano in 1 minuto, pollo fritto

Copyright © 2000/2021