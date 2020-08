Masters of Wine, 16 nuovi membri dell’Istituto (nessuno dall’Italia), per 409 in totale

409 Masters of Wine, divisi in 30 Paesi (da cui manca, ancora, l’Italia): è la fotografia aggiornata dell’Institute of Masters of Wine, ritenuto la più autorevole ed influente organizzazione del mondo dedicata alla diffusione della cultura e del commercio del vino. Che, nelle ultime ore, ha accettato tra le sue fila 16 nuove membri che hanno superato il durissimo e articolato esame di ammissione.

5 arrivano dal Regno Unito (Mike Best, Nick Bielak, William Lowe, Ray O’Connor ed Adam Porter, 3 dal Canada (Jacqueline Cole Blisson, Geoffrey Moss e Louise Wilson, 2 dall’Australia (Annette Lacey e Duane Coates), e uno a testa da Emirati Arabi Uniti (Beans Boughton), Irlanda (Róisín Curley), Francia (Tracey Dobbin), Norvegia (Heidi Hansen), Belgio (Christophe Heynen), Annette e Israele.

Con i 6 Paesi che contano più Masters of Wine che, nel mondo, ad oggi sono Australia, Canada, Francia, Nuova Zelanda, Regno Unito e Usa.

