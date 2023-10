Materie prime, accoglienza e territorio: pub, gastronomie e pastifici più vicini al modello osteria

“Cinquanta dei cuochi segnalati sulla prima edizione di Osterie d’Italia sono ancora nelle pagine di questa guida. Altri hanno fatto scelte e imboccato strade diverse. Da allora il mondo è cambiato, ma voi che siete qua siete il presidio dell’alimentazione del nostro Paese: quelli a cui l’Italia deve riconoscere di aver conservato il suo patrimonio gastronomico”. Parola di Carlo Petrini, fondatore Slow Food, nel presentare l’edizione n.34 di “Osterie d’Italia 2024”, la guida le cui novità sono state svelate ieri (23 ottobre), al Teatro Elfo Puccini di Milano, con il volume che sarà in tutte le librerie a partire dal 25 ottobre (ed in versione App dall’8 novembre). Guida, curata da Francesca Mastrovito ed Eugenio Signoroni, con sette premi speciali: il Premio al miglior Oste (consegnato da Paderno), a “XFood” di San Vito dei Normanni (Brindisi); il Premio miglior carta dei vini (by Acqua San Bernardo) a Trattoria di Campagna do Sarre (Aosta); il Premio miglior giovane (by Franciacorta) a Gianmarco Casadei di Piccola Osteria Tera di Sogliano al Rubicone (Forlì-Cesena). Ed ancora il Premio miglior novità (by Reale Mutua) all’Antica Trattoria del Gallo di Gaggiano (Milano); “Ginger People&Food” di Agrigento si è aggiudicato Il premio miglior interpretazione della cucina regionale (by Fipe - Confcommercio) mentre il premio miglior Dispensa (by Parmigiano Reggiano) è stato consegnato a “Da Maria” di Fano. Infine, il Premio Selezione Bere Bene (by Bordiga) a “Me’Cumpari” di Turiddu (Catania).

Come al solito un’edizione, quella della guida al mangiare lento, pulito e giusto di Slow Food, dai numeri importanti: 1752 osterie, agriturismi, enoteche con cucina e ristoranti segnalati; oltre 240 collaboratori sparsi su tutto il territorio italiano; 163 novità; 311 locali premiati con la “Chiocciola”, il massimo riconoscimento assegnato alle insegne che si contraddistinguono per l’eccellente proposta e per l’ambiente, la cucina e l’accoglienza in sintonia con i valori di Slow Food, di cui 15 locali segnalati negli inserti regionali. Ed ancora, 151 locali premiati con il “Bere Bene”, un riconoscimento per la curata selezione di bevande: birre artigianali, succhi, infusi, cocktail e distillati, 488 locali premiati con la Bottiglia per la curata selezione di vini. La Campania è la regione con il maggior numero di locali chiocciolati (39), seguita dalla Toscana (28) e dal Piemonte (26). Il trend di solidità e crescita del modello osteria, già notato nell’edizione precedente, trova conferma anche quest’anno: sono 163 infatti i nuovi indirizzi inseriti in guida, a testimonianza di un settore ristorativo in fermento e di una nuova generazione di osti e ostesse sempre più folta, che contribuisce in maniera decisiva a tratteggiare i contorni dell’identità dell’osteria, sia nel caso di chi prende il testimone della tradizione di famiglia, sia di chi sceglie di aprire ex-novo un locale con una determinata impronta stilistica e valoriale. Osteria ma non solo perché sono in numero sempre maggiore tipologie ristorative alternative, è il caso di pastifici, pub e gastronomie le cui caratteristiche, in primis l’attenzione e l’aderenza al territorio, la selezione di materie prime e l’accoglienza, rientrano a tutti gli effetti nell’idea di osteria così come raccontata dalla guida.

“La guida Osterie d’Italia - ha detto Carlo Bogliotti, ad Slow Food Editore - è un romanzo italiano che racconta il nostro Paese. Nelle sue pagine non ci sono classifiche o giudizi, ma storie: leggendo le schede dei ristoranti segnalati vi sembrerà di essere seduti ai loro tavoli”. Barbara Nappini, presidente Slow Food Italia, ha aggiunto come “per noi Osterie d'Italia è sì un prodotto editoriale, ma anche un progetto associativo. Lo dimostra il fatto che tanti dei cuochi segnalati aderiscano all’Alleanza Slow Food. Osti e ostesse che, oltre ad essere ambasciatori del mondo produttivo di qualità, ne sono alleati: perché scelgono di rifornirsi da contadini, allevatori, casari che difendono la biodiversità. Questo significa essere parte di una comunità”.

Focus - “Osterie d’Italia” 2024: tutte le Chiocciole ...

Piemonte

Osteria dell’Arco - Alba

‘L Bunet - Bergolo

Battaglino - Bra

Boccondivino - Bra

Fuorimano - Busca

Reis Cibo Libero di Montagna - Busca

Il Moro - Capriata d’Orba

Cacciatori - Cartosio

Madonna della Neve - Cessole

La Torre - Cherasco

Locanda dell’Arco - Cissone

La Speranza - Farigliano

Locanda Fontanazza - La Morra

Lou Pitavin - Marmora

Repubblica di Perno - Monforte d’Alba

Belvedere Roero - Monteu Roero nuova chiocciola

Cantina dei Cacciatori - Monteu Roero

Corona di Ferro - Saluzzo

Osteria della Pace - Sambuco

Del Belbo da Bardon - San Marzano Oliveto

La Coccinella - Serravalle Langhe

Impero - Sizzano

Antiche Sere - Torino

Consorzio - Torino

Osteria dell’Unione - Treiso

Locanda del Falco - Valdieri

Liguria

Cian de Bià - Badalucco

Mse Tutta - Calizzano

Il Castagneto - Castiglione Chiavarese

A Viassa - Dolceacqua

Raieü - Lavagna

Ligagin - Lumarzo

Baccicin du Caru - Mele

La Brinca - Ne

U Giancu - Rapallo

Lombardia

Visconti - Ambivere

Le Frise - Artogne

Locanda degli Artisti - Cappella de’ Picenardi

La Piana - Carate Brianza - nuova chiocciola

Hostaria Viola - Castiglione delle Stiviere

Tamì - Collio

Finil del Pret - Comezzano-Cizzago - nuova chiocciola

Ristorobie - Cusio

Da Sapì - Esine

Antica Trattoria del Gallo - Gaggiano

Antica Trattoria Piè del Dos - Gussago

Caffè la Crepa - Isola Dovarese

Al Resù - Lozio

Trattoria del Nuovo Macello - Milano

Trippa - Milano

Prato Gaio - Montecalvo Versiggia

Guallina - Mortara

Trattoria dell’Alba - Piadena Drizzona

Osteria del Miglio 2.10 - Pieve San Giacomo

Polisena l’Altro Agriturismo - Pontida

Via Vai - Ripalta Cremasca - nuova chiocciola

Lago Scuro - Stagno Lombardo

Osteria del Campanile - Torrazza Coste - nuova chiocciola

Trentino Alto Adige

Kürbishof - Anterivo-Altrei

Oberraut - Brunico-Bruneck

Maso Santa Romina - Canal San Bovo

Alter Fausthof - Fiè allo Sciliar-Voels am Schlern

Pitzock - Funes-Villnöss

Locanda delle Tre Chiavi - Isera

Boivin - Levico Terme

Lusernarhof - Luserna

Osteria Storica Morelli - Pergine Valsugana

Nerina - Romeno

Lerchner’s in Runggen - San Lorenzo di Sebato

Lamm Mitterwirt - San Martino in Passiria-Sankt Martin in Passeier

Waldruhe - Sesto-Sexten

Durnwald - Valle di Casies-Gsies

Veneto

Laita La Contrada del Gusto - Altissimo

Zamboni - Arcugnano

Alle Codole - Canale d’Agordo

Pironetomosca - Castelfranco Veneto

La Muda di San Boldo - Cison di Valmarino

Enoteca della Valpolicella - Fumane

Locanda Aurilia - Loreggia

Al Ponte - Lusia

Madonnetta - Marostica

Il Sogno - Mirano

Da Paeto - Pianiga

Arcadia - Porto Tolle

Locanda Solagna - Quero Vas

Al Forno - Refrontolo

Antica Trattoria al Bosco - Saonara

San Siro - Seren del Grappa

Da Doro - Solagna

Isetta - Val Liona

Il Capriolino - Vodo di Cadore

Friuli Venezia Giulia

Borgo Poscolle - Cavazzo Carnico

Al Castello - Fagagna

Rosenbar - Gorizia

Ivana & Secondo - Pinzano al Tagliamento

Allo Storione - Prata di Pordenone

Devetak - Savogna d’Isonzo-Sovodnje ob Soci

Da Alvise - Sutrio

Antica Trattoria Menarosti - Trieste - nuova chiocciola

Stella d’Oro - Verzegnis

Emilia Romagna

Osteria Bottega - Bologna

Trattoria di Via Serra - Bologna

La Lanterna di Diogene - Bomporto

Campanini - Busseto

Locanda Mariella - Calestano

Laghi - Campogalliano

Badessa - Casalgrande

Da Faccini - Castell’Arquato

La Baita - Faenza

Da Noemi - Ferrara - nuova chiocciola

Entrà - Finale Emilia

La Campanara - Galeata

Antica Locanda del Falco - Gazzola

Antica Trattoria Cattivelli - Monticelli d’Ongina

Osteria di Rubbiara - Nonantola

Ostreria Pavesi - Podenzano

Arrogant Pub - Reggio nell’Emilia

Osteria dei Frati - Roncofreddo

Amerigo dal 1934 - Valsamoggia

Trattoria del Borgo - Valsamoggia

Il Cantacucco - Zocca

Toscana

Nonno Cianco - Abetone Cutigliano

Il Cappello di Paglia - Anghiari - nuova chiocciola

Aiuole - Arcidosso

La Lina - Bagnone

Il Tirabusciò - Bibbiena

Quinto Quarto - Camaiore

Il Grillo è Buoncantore - Chiusi

La Solita Zuppa - Chiusi

Osteria del Teatro - Cortona

Leonardo Torrini - Firenze - nuova chiocciola

Osteria dell’Enoteca - Firenze

La Burlanda - Fosdinovo

Mangiando Mangiando - Greve in Chianti

Oste Scuro - Grosseto

Azzighe-Osteria a Metà - Livorno

Il Mecenate - Lucca

Da Roberto Taverna in Montisi - Montalcino

Belvedere - Monte San Savino

Locanda Agricola Posapiano - Montecarlo - nuova chiocciola

La Ciottolona - Montieri

L’Oste Dispensa - Orbetello

Peposo - Pietrasanta - nuova chiocciola

La Bottegaia - Pistoia

Caveau del Teatro - Pontremoli

La Tana degli Orsi - Pratovecchio Stia

Antico Ristoro Le Colombaie - San Miniato

Il Conte Matto - Trequanda

Buonumore - Viareggio

Umbria

Osteria dello Sportello - Arrone - nuova chiocciola

L’Acquario - Castiglione del Lago

La Miniera di Galparino - Città di Castello

Tipica Osteria dei Sensi - Montone

La Palomba - Orvieto - nuova chiocciola

I Birbi - Perugia

Stella - Perugia

Il Capanno - Spoleto

Lillero - Terni - nuova chiocciola

Marche

Sot’aj Archi - Ancona nuova chiocciola

Osteria del Castello - Arquata del Tronto

Agra Mater - Colmurano

Da Maria - Fano

Gallo Rosso - Filottrano

Ophis - Offida

Da Rita - San Benedetto del Tronto

Mercato Trattoria Pop - Senigallia - nuova chiocciola

Vino e Cibo - Senigallia

Lazio

Nu’ Trattoria Italiana dal 1960 - Acuto

Iotto - Campagnano di Roma

Il Calice e la Stella - Canepina

Storico Panificio Francellini - Capena - nuova chiocciola

Trattoria del Cimino - Caprarola

Locanda del Ditirambo - Castro dei Volsci

La Piazzetta del Sole - Farnese

‘Na Fojetta - Frascati

Sora Maria e Arcangelo - Olevano Romano

Osteria del Vicolo Fatato - Piglio

Da Armando al Pantheon - Roma

Da Cesare - Roma

Da Cesare al Pellegrino - Roma - nuova chiocciola

Grappolo d’Oro - Roma

L’Asporto di 180 Grammi - Roma - nuova chiocciola

Lievito - Roma - nuova chiocciola

Menabò Vino e Cucina - Roma - nuova chiocciola

Pennestri - Roma

Pizzarium - Roma - nuova chiocciola

Pro Loco D.O.L. - Roma

SantoPalato - Roma

Trecca-Cucina di Mercato - Roma - nuova chiocciola

Buccia - Sabaudia - nuova chiocciola

Li Somari Trattoria Fuori Porta - Tivoli

Il Casaletto - Viterbo - nuova chiocciola

Abruzzo

PerVoglia - Castellalto

Perilli - Castilenti - nuova chiocciola

Zenobi - Colonnella

Bracevia - A tutta pecora - Francavilla al Mare - nuova chiocciola

La Bilancia - Loreto Aprutino

Borgo Spoltino - Mosciano Sant’Angelo

Sapori di Campagna - Ofena

Taverna de li Caldora - Pacentro

Taverna 58 - Pescara

Font’Artana - Picciano

Vecchia Marina - Roseto degli Abruzzi

La Corte - Spoltore

Terra di Ea - Tortoreto

Cibo Matto - Vasto

Molise

La Grotta da Concetta - Campobasso

Puglia

Le Macare - Alezio

Antichi Sapori - Andria

PerBacco - Bari

Antica Osteria La Sciabica - Brindisi

Casale Ferrovia - Carovigno

Cibus - Ceglie Messapica

‘U Vulesce - Cerignola

La Bottega dell’Allegria - Corato

La Cuccagna - Crispiano

Terra Arsa - Foggia - nuova chiocciola

Le Zie-Cucina Casareccia - Lecce - nuova chiocciola

La Taverna del Duca - Locorotondo

Canneto Beach 2 - Margherita di Savoia

Masseria Barbera - Minervino Murge

L’Antica Locanda - Noci

Peppe Zullo - Orsara di Puglia

La Piazza - Poggiardo

Botteghe Antiche - Putignano

La Fossa del Grano - San Severo

La Locanda di Nonna Mena - San Vito dei Normanni

XFood - San vito dei Normanni - nuova chiocciola

Taverna del Porto - Tricase

Campania

La Pignata - Ariano Irpino

Valleverde Zi’ Pasqualina - Atripalda

Il Focolare - Barano d’Ischia

‘A Luna Rossa - Bellona

Pepe in Grani - Caiazzo - nuova chiocciola

Tre Sorelle - Casal Velino

La Pietra Azzurra - Caselle in Pittari - nuova chiocciola

Cambia-Menti di Ciccio Vitiello - Caserta - nuova chiocciola

Gli Scacchi - Caserta

I Masanielli - Caserta - nuova chiocciola

Viva lo Re - Ercolano

Fontana Madonna - Frigento

La Pergola - Gesualdo

Fenesta Verde - Giugliano in Campania

La Marchesella - Giugliano in Campania

La Torre - Massa Lubrense

Lo Stuzzichino - Massa Lubrense

Antica Trattoria Di Pietro - Melito Irpino

I Santi - Mercogliano

Esperia Osteria Flegrea - Monte di Procida - nuova chiocciola

Da Donato - Napoli

La Chitarra - Napoli - nuova chiocciola

La Notizia - Napoli - nuova chiocciola

Osteria Mediterranea - Napoli

Taverna a Santa Chiara - Napoli - nuova chiocciola

O’ Ca Bistrò - Nocera Inferiore - nuova chiocciola

Famiglia Principe 1968 - Nocera Superiore

Osteria del Gallo e della Volpe - Ospedaletto d’Alpinolo

Perbacco - Pisciotta

Abraxas - Pozzuoli

La Ripa - Rocca San Felice

La Pietra Azzurra-Vallo di Diano - Sala Consilina - nuova chiocciola

Francesco e Salvatore Salvo - San Giorgio a Cremano - nuova chiocciola

La Locanda della Luna - San Giorgio del Sannio

‘E Curti - Sant’Anastasia

‘O Romano - Sarno

La Lanterna - Somma Vesuviana

Da Addolorata - Torre Orsaia

La Piazzetta - Valle dell’Angelo

Basilicata

Gagliardi - Avigliano

Al becco della civetta - Castelmezzano

Da Peppe - Rotonda

Calabria

Pecora Nera - Albi

Il Tipico Calabrese - Cardareto

Da Talarico Salvatore - Catanzaro - nuova chiocciola

Le Muraglie - Conflenti

La Taverna dei Briganti - Cotronei

Il Ritrovo dei Picari - Grotteria

La Collinetta - Martone

Calabrialcubo - Nocera Terinese

La Tana del Ghiro - San Sosti

La Rondinella - Scalea - nuova chiocciola

Il Vecchio Castagno - Serrastretta

U Ricriju - Siderno

Zio Salvatore – Siderno - nuova chiocciola

Sicilia

Ginger People&Food - Agrigento

Nangallaruni - Castelbuono

Mé Cumpari Turiddu - Catania

Oasi Osteria del Mare - Licata

Le Macine - Lipari

Casa & Putia - Messina

4 Archi - Milo

Andrea - Palazzolo Acreide

Lo Scrigno dei Sapori - Palazzolo Acreide

Trattoria del Gallo - Palazzolo Acreide

Buatta - Palermo

Corona Trattoria - Palermo

Fattoria Borrello-Osteria del Maiale Nero - Raccuja - nuova chiocciola

Cucina e Vino - Ragusa

San Giorgio e il Drago - Randazzo - nuova chiocciola

Da Luciana - San Pietro Patti

Fratelli Borrello - Sinagra

Latteria Mamma Iabica - Siracusa

Cantina Siciliana - Trapani

Caupona Taverna di Sicilia - Trapani

Sardegna

La Locanda dei Buoni e Cattivi - Cagliari

Su Recreu - Ittiri

Abbamele - Mamoiada - nuova chiocciola

Il Rifugio - Nuoro

Letizia - Nuxis

Ada - San Sperate

La Rosa dei Venti - Sennariolo

Copyright © 2000/2023