Tennis & pasta, Jannik Sinner è il nuovo Global Brand Ambassador De Cecco

Jannik Sinner è diventato ormai un’icona dello sport mondiale che scavalca anche i confini del suo sport, il tennis. Nelle sue gesta e nel suo stile si riconoscono in tanti, parliamo infatti di un campione a tutto tondo anche di umiltà e buone maniere. E così, dopo il Parmigiano Reggiano, che ne face un Ambassador nel 2020 quando l’attuale n. 2 del mondo del ranking non aveva ancora vinto un titolo Atp, ma aveva già dato sfoggio di un talento da predestinato, ora è De Cecco, storico brand della pasta italiana, a comunicare che Jannik Sinner è il suo nuovo Global Brand Ambassador.

“Nel grande tennista italiano - spiega la De Cecco - abbiamo riconosciuto i valori che guidano l’azienda dal 1831: impegno quotidiano e rigoroso, determinazione, volontà di vincere nuove sfide in campo nazionale ed internazionale. In Jannik ritroviamo i principi in cui crediamo: passione, tenacia, tensione a dare sempre il meglio. Entrambi condividiamo la stessa ricerca costante dell’eccellenza. La collaborazione nasce inoltre dalla volontà dello storico marchio di promuovere uno stile di vita in cui i piaceri della tavola siano sinonimo di mangiare bene, di qualità, di attenzione alla salute. Questa partnership è più di una semplice collaborazione commerciale, è una testimonianza della volontà di entrambi di condividere lo stesso obiettivo: portare il meglio dell’Italia, nel mondo”.

E intanto, aspettando di vederlo sulla terra rossa del Foro Italico, negli Internazionali Bnl d’Italia Roma (6-19 maggio) con l’Asti e il Moscato d’Asti Official Sparkling Wine, gli omaggi al fenomeno nativo di San Candido, che presto potrebbe diventare il n. 1 al mondo, non si fermano, come dimostra quello realizzato dal barman Danilo De Rinaldis che ha creato un nuovo cocktail a base del liquore al caffè Black Sinner su ricetta di Bruno Vanzan.

