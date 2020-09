Matthieu Perrin (Famille Perrin) nuovo presidente di Primum Familiae Vini

Matthieu Perrin di Famille Perrin, realtà vinicola della valle del Rodano, è il nuovo presidente di Primum Familiae Vini, prestigiosa associazione di aziende vinicole a guida familiare, di cui fanno parte Antinori, Joseph Drouhin, Egon Müller Scharzhof, Famille Hugel, Familia Torres, Baron Philippe de Rothschild, Famille Perrin, Tempos Vega Sicilia, Tenuta San Guido, Symington Family Estates, Pol Roger e Domaine Clarence Dillon. Perrin, che resterà in carica fino a giugno 2021, subentra a suo cugino Mar, in un avvicendamento che, per la prima volta, avviene tra membri della stessa famiglia. Tradizionalmente, infatti, la carica di presidente passa da una famiglia all’altra, nell’annuale convegno (in luglio), ma la pandemia ha costretto a rinviare l’appuntamento a giugno 2021 a Château de Beaucastel.

“Sono orgoglioso e felice di assumere questo ruolo - spiega Matthieu Perrin - credo che le imprese familiari debbano incarnare i migliori valori di responsabilità sociale e il volto più umano della libera impresa in un momento in cui sono sempre più diffuse l’eccessiva globalizzazione e una deprimente uniformità. È la ragione per cui Pfv - Primum Familiae Vini è così importante ed è mio dovere e un piacere per me ringraziare il mio predecessore Marc per l’energia che ha dedicato all’associazione. Il lancio quest’anno del premio “PFV - Family is Sustainability” n. 1 da 100.000 euro è una tappa importante nei 28 anni della nostra associazione. Il vincitore sarà annunciato a marzo 2021 e il premio sarà assegnato a un’impresa familiare che dimostri eccellenza, sostenibilità, innovazione e trasmissione dell’esperienza e del know-how attraverso le generazioni. Questi sono i valori in cui crediamo. Nell’anno della mia Presidenza, Primum Familiae Vini rafforzerà la sua grande fiducia nel valore delle aziende vinicole a guida familiare e continuerà a difendere la voce distintiva e le profonde radici artigiane di quelle imprese impegnate a garantire una qualità assoluta”.

