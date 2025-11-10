“Merano Wine Festival”: sentiment tra vigna e mercato, e riconoscimenti all’eccellenza

Le buone notizie che arrivano soprattutto dalle vigne di tutta Italia, con voci che raccontano di vendemmie più complesse, ma, comunque, di grande qualità, a discapito di qualche grappolo in meno (che, di questi tempi, non necessariamente è un male), ma anche di annate perfette come non se ne vedevano da anni, con una vendemmia 2025 che, per qualcuno, è tra le migliori degli ultimi 50 anni; le preoccupazioni che arrivano dal mercato, con le cantine che si sforzano di guardare con fiducia al futuro, ma fanno i conti con uno scenario difficile, tra potere di acquisto in calo, dazi e difficoltà di ogni genere, che colpiscono soprattutto la produzione dei vini rossi, ma che rallentano vendite e consumi dei di ogni fascia di prezzo; la visione dei grandi enologi italiani sui loro vitigni e i loro territori del cuore, ma anche su temi di attualità come il dibattito sui vini dealcolati, sulla necessità di ridurre i volumi di produzione del vino italiano (anche estirpando qualche ettaro di vigna) e non solo: tanti i temi approfonditi da WineNews (come vi racconteremo con diversi video, nei prossimi giorni) al “Merano Wine Festival” 2025, di scena anche oggi e domani, con la regia del patron Helmuth Köcher.

Una kermesse, quella di Merano, che ha visto anche tante premiazioni, tra cui quella delle “WineHunter Stars”, con il direttore WineNews, Alessandro Regoli, premiato come “Wine & Food Journalist Star” per il giornalismo on line (con il premio consegnato da Andrea Zigrossi, alias Trotterwine, tra i principali wine influencer italiani, con oltre 225.000 follower su Instagram, ndr), con i premi di altre categorie (in una serata condotta da un’altra wine influencer, Ilaria Cappuccini, alias just.saywine, con più di 175.000 follower), andati, tra gli altri, all’enologo Franco Bernabei (premiato anche come uno dei “10 Cult Oenologists” insieme a Nicola Biasi, Stefano Chioccioli, Riccardo Cotarella, Giuseppe Caviola, Luca D’Attoma, Emiliano Falsini, Carlo Ferrini, Donato Lanati e Vincenzo Mercurio), alla direttrice de “Il Gusto” del gruppo Gedi (“La Stampa” e “La Repubblica”), Eleonora Cozzella, al celebre tenore e produttore di vino in Toscana, Andrea Bocelli, allo chef tristellato Michelin Antonino Cannavacciuolo, al critico internazionale James Suckling, a Sebastien Ferrara, capo sommelier del ristorante tristellato Enrico Bartolini al Mudec di Milano, e alla memoria dell’artista Riccardo Schweizer, che nella sua vita ha collaborato con nomi come Picasso e Chagall, e firma delle etichette della cantina altoatesina Franz Haas.

Ma, tra le tante eccellenze premiate, ovviamente, anche quelle del vino e del cibo, con i “WineHunter AwardsPlatinum”, il meglio del meglio della guida “The WineHunter” (elenco completo in focus). Con nomi che vanno da San Michele Appiano a Terlano, da Tramin a Nals Margreid, da Paternoster e De Buris (Tommasi Family Estates) a Marisa Cuomo, da Berlucchi a Cabochon (Monte Rossa), da Ca’ del Bosco a Villa Bucci (Oniwines - Signorvino della famiglia Veronesi), da Borgogno a Marchesi di Barolo, da Argiolas a Tasca d’Almerita, da Il Borro a Isole e Olena, da Ridolfi a Tenute Lunelli - Tenuta Podernovo ed a Maso Martis, per citarne alcune, ma anche Nonino tra gli spirits, e realtà come Ciro Flagella (tra i migliori produttori di pomodori, in Abruzzo), ed il Royal Food Caviar (per i prodotti ittici ed il caviale siberiano), da Luigi Guffanti 1876 a Salumi di Mare, tra i nomi del food.

Tra i tanti premi, anche i riconoscimenti speciali, gli “Honour Awards” che sono andati a Braida e alla famiglia Bologna (“alla Conquista”), al Consorzio del Vulture (“al Territorio”), ai Vivai Rauscedo (“all’Innovazione”), all’enologo altoatesino Hans Terzer (“alla genialità”), alla famiglia Ceraudo di Azienda Agricola Ceraudo (“alla Famiglia”) ed agli Antichi Poderi Jerzu (“alla creatività”). Ancora, celebrata anche la peculiarità dei vini dolci, con i “Dolcissimo Awards”, andati, per l’Alto Adige, a Nals Margreid per il Baronesse Alto Adige/Südtirol Moscato Giallo Doc 2022 ed a Cantina Kurtatsch per Ushas Mitterberg Alto Adige/Südtirol Igt 2023, e per l’Italia a Cantina Colosi con Na JM Malvasia delle Lipari Doc 2023, e ad Avignonesi con il Vin Santo di Montepulciano Occhio di Pernice 2011.

Focus - I “Platinum Awards” by “The Wine Hunter”

Vino

Alto Adige - Südtirol

Cantina Andriano - 2022 Tor di Lupo Alto Adige / Südtirol Riserva Doc

Cantina Girlan - 2021 Curlan Alto Adige / Südtirol Riserva Pinot Noir Doc

Cantina San Michele Appiano - 2010 Sanct Valentin Alto Adige / Südtirol Sauvignon Doc

Cantina Terlano - 2012 Rarity Alto Adige / Südtirol Terlano Doc

Cantina Tramin - 2023 Nussbaumer Alto Adige / Südtirol Gewürztraminer Doc

Manincor - 2022 Mason di Mason Alto Adige / Südtirol Doc

Nals Margreid - 2021 Nama Alto Adige Chardonnay Doc

Schreckbichl-Colterenzio - 2021 LR Alto Adige/Südtirol Bianco Riserva Doc

Calabria

Cantina Malena - 2017 Prestige Brut Metodo Classico Vsqa

Paternoster - 2020 Barone Rotondo Aglianico del Vulture Docg

Campania

Marisa Cuomo - 2021 Ravello Costa d’Amalfi Classico Rosso Riserva Doc

Terre Stregate - 2020 Cara Cara Benevento / Beneventano Igt

Emilia-Romagna

Tenuta del Paguro - 2023 Ostrea In Fundo Ravenna Classico Igp

Friuli-Venezia Giulia

Monviert - 2022 Friuli Colli Orientali Riserva Friulano Doc

Lazio

Casale del Giglio - 2020 Radix Lazio Igt

Liguria

La Baia del Sole-Federici - 2021 Giulio F. 56 Extra brut Metodo Classico UnderWaterWine Vsq

Lombardia

Berlucchi Franciacorta - 2011 Franco Ziliani Franciacorta Brut Nature Riserva Docg

Cabochon - Annata Fuoriserie N. 025 Franciacorta Brut Docg

Ca’ del Bosco - 2015 Franciacorta Brut Nature Docg

Marche

Tenuta San Marcello - 2022 Indisciplinato Marche Igt

Tenuta Villa Bucci - 2021 Villa Bucci Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Riserva Docg

Piemonte

Carlo Giacosa - 2022 Barbaresco Montefico Docg

Giacomo Borgogno & Figli - 2021 Barolo Cannubi Docg

Giovanni Rosso - 2024 Etna Pietra Marina Bianco DOP

La Scolca - 2013 Soldati La Scolca D’Antan Brut Metodo Classico Millesimato Vsq

Marchesi di Barolo - 2021 Barolo Cannubi Docg

Pier Paolo Grasso - 1998 Piccola Emma Barbaresco Riserva Docg

Puglia

Gianfranco Fino Viticoltore - 2022 Jo Salento Negroamaro Igt

San Marzano Vini - 2020 Sessantanni Primitivo di Manduria Dop

Sardegna

Antonella Corda - 2021 Ziru Isola dei Nuraghi Igt

Argiolas - 2021 Turriga Isola dei Nuraghi Rosso Igt

Silvio Carta - 2002 Vernaccia di Oristano Doc

Sicilia

Baglio Curatolo Arini 1875 - 2010 Vergine 2010 Marsala Riserva Vergine Doc

Tasca d’Almerita - 2021 Contrada Sciaranuova Etna Doc

Toscana

Il Borro - 2019 Alessandro Dal Borro Valdarno di Sopra Doc

I Balzini - 1999 White Label Colli Della Toscana Centrale Igt

Isole E Olena - 2022 Cepparello Toscana Igt

Podere La Regola - 2021 La Regola Costa Toscana Igt

Ridolfi - 2019 Mercatale Brunello di Montalcino Riserva Docg

Tenute Lunelli – Tenuta Podernovo - 2019 Auritea Costa Toscana Igt

Vecchie Terre di Montefili - 2020 Bruno di Rocca Toscana Igt

Vigna delle Sanzioni - 2023 Valdarno di Sopra Doc

Trentino

Cantina Toblino - 2020 da Fora Trentino Doc

Maso Martis - 2015 Madame Martis Trento Brut Riserva Doc

Umbria

Le Thadee - 2021 +128+ Prefillossera Spoleto Doc

Veneto

Carlo Ferragù - 2021 Valpolicella Superiore Doc

De Buris - 2013 De Buris Amarone Della Valpolicella Riserva Classico Docg

Gerardo Cesari - 2016 Amarone Della Valpolicella Riserva Docg

Piccoli - 2015 La Parte Amarone Della Valpolicella Riserva Docg

Scriani - 2008 Twenty - 20° Anniversary Verona Rosso Igt

Food

Abruzzo

Flagella Ciro - Salse, sughi e mostarde - Datterino Gold

Calabria

Azienda Agricola Francesca De Leo Alberti - Sale, spezie e erbe - Zafferano Purissimo In Pistilli

Chesud - Marmellate e conserve - Marmellata di Cedri

Salumificio San Vincenzo - Carni e salumi - Nduja di Spilinga Piccante

Emilia-Romagna

Acetificio Mengazzoli - Aceto e condimenti - Condimento dell’Acetaia - Bollo Magenta

Fratelli Gardini - Dolci e cioccolato - Cremino Amarena

Fratelli Pelizziari Prosciutti - Carni e salumi - Fiocco di Prosciutto Con Cotenna

La Vecchia Dispensa - Aceto e condimenti - Perla Nera Aceto Balsamico di Modena Igp

Up Stream Italiana - Prodotti ittici - Platinum Edition

Lazio

Salpa - Prodotti della panificazione - Pan De Vino

Lombardia

Alberto Riboldi Chef - Prodotti della panificazione - Panettone Amarena E Cannella

Calvisius Caviar - Prodotti ittici - Calvisius Unico

Gioporro - Sep Valtellina - Carni e salumi - Prosciutto di Wagyu

Luigi Guffanti 1876 - Prodotti lattiero caseari - Provolone Mandarone Stagionato +36 Mesi

Royal Food Caviar - Prodotti ittici - Caviale Siberiano

Marche

Si.gi. - Salse, sughi e mostarde - Delizia di Fichi Bianchi In Agrodolce

Molise

Sunnn - Italian Superior Food - Olio - Venafro

Piemonte

Tenuta Castello - Pasta, riso, cereali e legumi - Carnaroli Classico Biologico

Puglia

Società Agricola Ciavatta - Olio - Olio Evo "Provenzale Antico"

Sardegna

Accademia Olearia - Olio - Gran Riserva Olio Extravergine di Oliva Fruttato

Toscana

Macelleria Agricola Patrone - Carni e salumi - Lonza Lardellata da Cinta Senese Dop

Salumi di Mare - Prodotti ittici - Lingotto di Salmone Affumicato

Trentino

Fratelli Corrà - Carni e salumi - Prosciutto di Capriolo

Umbria

Habitat 3650 Organic Farm - Olio - Olio Evo Tino

Veneto

Vertigo - Prodotti della panificazione - Panettone Fichi Noci E Zenzero

Spirits

Calabria

3spirits - Liquore - Xa Pera In Grappa

Friuli-Venezia Giulia

Nonino Distillatori - Distillato - Nonino Gran Riserva Acquavite D’uva ùE® Monovitigno® Merlot Aged 12 Years

Copyright © 2000/2025