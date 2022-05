Mezzacorona, Abbazia di Novacella, Girlan e non solo: i migliori vini del Trentino Alto Adige

Mezzacorona, Abbazia di Novacella, Maso Poli, Cantina Produttori di Bolzano,, Bellaveder, Cantina Rotaliana, Kellerei Girlan e Fratelli Dorigati: sono le firme dei migliori vini del territorio del Trentino Altoadige, vincitori delle diverse categorie (su più annate) dedicate a vitigni come Teroldego, Lagrein, Pinot Grigio e Kerner, al centro del Concorso “Vini e territorio n. 5”, promosso dalla Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige, in collaborazione con i comuni della Piana Rotaliana (San Michele all’Adige, Mezzolombardo e Mezzocorona), con la partnership di Assoenologi, che ha visto 110 etichette in gara di 55 cantine del Trentino-Alto Adige Südtirol, con quattro tipologie di vino suddivise in annate, giudicate da una commissione composta da 30 esperti selezionati tra enologi, enotecnici, sommelier, giornalisti, provenienti da tutta Italia, affiancati e supportati dagli studenti del corso per enotecnico della Fondazione. Per i quali il Concorso ha anche una valenza formativa, visto che si propone anche come opportunità didattica per gli studenti, che così possono iniziare a prendere confidenza con i vini prodotti nel territorio Trentino ed Alto Adige e con le aziende produttrici, ma anche capire come vengono giudicati i vini (con il “Premio Studenti Corso Enotecnico” andato al “Teroldego Riserva Luigi Cru Sottodossi” 2019 dell’Azienda Vinicola Fratelli Dorigati).

Focus - I migliori vini del Concorso “Vini e territorio n. 5” (in ordine di podio)

Trentino Dop Pinot grigio vendemmia 2021

Cantina Mezzacorona Pinot grigio “Castel Firmian” 2021

Gaierhof azienda Vinicola Pinot grigio 2021

Azienda Agricola Grigoletti Pinot grigio 2021

Trentino Dop Pinot grigio vendemmie 2020 e precedenti

Azienda Agricola Maso Poli Pinot grigio 2020

Cantina Mezzacorona Pinot grigio “Castel Firmian Riserva” 2020

Tenute Sajni Fasanotti Pinot grigio “Controcanto” 2020

Südtirol- Alto Adige Dop Pinot grigio vendemmie 2021 e 2020

Cantina produttori Bolzano Pinot grigio 2021

Nals Margreid Pinot grigio “Punggl” 2020

Cantina Produttori Colterenzio Pinot grigio “Puiten” 2020 Südtirol-Alto

Adige Dop Kerner

Abbazia di Novacella Kerner “Praepositus 2020

Cantina Produttori Bolzano Kerner “Puntscheit” 2021

Cantina K. Martini e Sohn Kerner “Palladium” 2021

Trentino Dop Lagrein vendemmie 2021 e 2020

Azienda Agricola Bellaveder Lagrein “Dunkel” 2020

Cantina La-Vis e Valle di Cembra Lagrein 2021

Cantina Aldeno Lagrein 2021

Trentino Dop Lagrein vendemmie 2019 e precedenti

Cantina Rotaliana Lagrein “Cor-Tuta” 2017

Azienda agricola Fedrizzi Cipriano Lagrein 2018

Cantina Mezzocorona Lagrein “Castel Firmian Riserva” 2018

Südtirol-Alto Adige Dop Lagrein vendemmie 2021 e 2020

Cantina produttori Bolzano Lagrein “Baron Eyrl” 2020

Kornell Florian Brig Lagrein “Greif” 2021

Cantina K. Martin e Sohn Lagrein 2020 Südtirol-

Alto Adige Dop Lagrein vendemmie 2019 e precedenti

Kellerei Girlan H.LUM Lagrein “Sandbichler Riserva” 2018

Weingut Niklas Lagrein “ Bos Taurus Riserva” 2018

Happacherhof Istituto Tecnico Agrario Lagrein “Riserva” 2018

Weingut Ferruccio Carlotto Lagrein “Di Ora in Ora Riserva” 2019

Teroldego Rotaliano Dop 2019

Azienda Vinicola Fratelli Dorigati “Teroldego Riserva Luigi Cru Sottodossi” 2019

Cantina Mezzacorona Teroldego “Castel Firmian” 2019

De Vescovi Ulzbach Teroldego “Vigilius” 2019

Copyright © 2000/2022