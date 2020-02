Moët Hennessy, svolta green: addio agli erbicidi entro il 2021, si punta sulla sostenibilità

Svolta green tra i filari di Moët Hennessy, il comparto enoico del gruppo del lusso francese Lvmh, che ha annunciato l'addio all'uso degli erbicidi entro il 2021 in tutti i suoi vigneti, da quelli del Cognac Hennessy agli 830 ettari di proprietà di Moët & Chandon, passando per quelli di Krug, Ruinart, Dom Pérignon e Veuve Clicquot in Champagne, e ancora Clos des Lambrays in Borgogna, Château Cheval Blanc a Saint Emilion e Château d’Yquem a Sauternes, ma anche a Cloud Bay in Nuova Zelanda, a Numanthia in Spagna, a Cape Mentelle in Australia, a Terrazas de los Andes e Cheval des Andes in Argentina, a Newton Vineyards in Usa ed a Ao Yun in Cina. Centinaia di ettari vitati, in cui la chimica lascerà spazio a soluzioni alternative e sostenibili: Moët Hennessy ha infatti stanziato 20 milioni di euro in un nuovo centro di ricerca, che sorgerà nello Champagne, dedicato alla viticoltura sostenibile.

Oltre a lavorare sui vigneti di proprietà, Moët Hennessy ha affermato che lavorerà anche con i suoi fornitori, per incoraggiarli e sostenerli verso la certificazione di sostenibilità. Attraverso la ricerca, la società punta a creare una “Università dei suoli viventi” per incoraggiare la condivisione delle conoscenze e delle migliori pratiche nel settore.

