Nasce il “Tavolo della gastronomia italiana”: il 6 ottobre al Ministero delle Politiche Agricole

Le prospettive del mercato del lavoro, tema centrale per il futuro della ristorazione e non solo, ma anche la valorizzazione del km zero e del made in Italy, l’informazione al consumatore, i pagamenti elettronici, le prospettive di investimento che deriveranno da Green New Deal, Pnrr e Pac, e temi di portata più generale come quello della sana alimentazione, del biologico e della lotta allo spreco alimentare: sono tantissimi ed importanti i temi sul “Tavolo della gastronomia italiana”, convocato al Ministero delle Politiche Agricole per il 6 ottobre, con le organizzazioni di categoria che rappresentano cuochi, operatori e imprenditori della ristorazione che incontreranno il Ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, e la viceministra allo Sviluppo Economico, Alessandra Todde (che domani saranno insieme sul palco di “Identità Golose” a Milano, ndr), per analizzare le criticità e disegnare il futuro della ristorazione italiana, uno dei settori che maggiormente ha risentito le conseguenze della pandemia.

Copyright © 2000/2021