Naso nel bicchiere, occhi sulle vette: al Sass Pordoi va in scena la più alta degustazione al mondo

Immaginate di tenere in mano un calice di vino mentre lo sguardo si perde nel panorama unico delle Dolomiti, tra vette innevate e picchi scoscesi: il 13 e 14 ottobre al Rifugio Maria, sul Sass Pordoi, torna “Top Wine 2950”, la più alta degustazione al mondo. Accompagnato da una vista mozzafiato sulla Marmolada e il Sassolungo, le Tofane e le Pale di San Martino, fino alle Alpi austriache e svizzere, il tasting offre il meglio della produzione enologica del Trentino Alto Adige e della Valpolicella, ed è accompagnato da una proposta food di eccellenza. Il 13 ottobre prevista anche un’esclusiva masterclass condotta da uno dei più famosi sommelier Ais.

L’evento (che ha tanti appuntamenti a pagamento, ndr), edizione n. 23, organizzato dalla Società Incremento Turistico Canazei, con la collaborazione tecnica dei Sommelier di Fassa e Fiemme, richiama da sempre in una location davvero unica un pubblico di esperti e winelover, accomunati dall’amore per il bere di qualità e per la bellezza e le emozioni che riserva l’alta montagna. Anche quest’anno si aprirà, il 13 ottobre, con una masterclass dedicata alla Valpolicella e ai suoi vini, firmati per l’occasione da Tommasi Family Estates: dal Valpolicella Classico al Ripasso, dall’Igt Veronese al celeberrimo Amarone. Stefano Tommasi e il pluripremiato sommelier Roberto Anesi saranno le guide d’eccezione chiamate a condurre i partecipanti in un sorprendente viaggio enologico e culturale, alla scoperta del territorio e delle sue migliori espressioni enologiche.

Il 14 ottobre spazio, poi, alla più alta degustazione di vini al mondo. Un’occasione imperdibile per approfondire la conoscenza, in uno scenario da sogno, delle etichette top della produzione di due regioni che regalano vini di grande prestigio. La “Top Wine 2950” 2023 proporrà le etichette di venti realtà: Cantina Bolzano, Cantina Convento Muri Gries, Cantina Cembra, Cantina Kurtatsch, Cantina Merano, Cantina St. Pauls, Caster Salleg, Castelfeder, Distilleria Marzadro, Endrizzi, Furletti Gabriele, Franz Haas, Madonna delle Vittorie, Mezzacorona-Rotari, Peter Zemmer, Pojer e Sandri, San Leonardo, Teroldego Evolution, Villa Corniole e Tommasi. Di alta qualità anche l’offerta culinaria, con il piatto “Top Wine” e una serie di finger food realizzati dallo chef Giovanni Gabrielli del “Rifugio Maria”.

Copyright © 2000/2023