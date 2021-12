Natale & Capodanno, c’è voglia di stappare: attesi 2 miliardi di brindisi con le bollicine italiane

In Italia o all’estero, a casa o al ristorante, a Natale o a Capodanno, saranno feste da record per le bollicine tricolori, con quasi 2 miliardi di brindisi attesi e un valore alla produzione di 236 milioni di euro. Lo stima l’Osservatorio Unione Italiana Vini (Uiv)-Ismea, nel consueto focus sui consumi degli sparkling italiani, mai così elevati come quest’anno. Secondo l’Osservatorio, sono oltre 316 milioni le bottiglie italiane pronte per essere consumate nelle feste, il 18,3% in più dello scorso anno e il 50% in più rispetto a solo 5 anni fa. Di queste, quasi 3 su 4 sono destinate all’estero mentre sono 88 milioni le bottiglie (+14%) riservate per le feste alle tavole degli italiani, a cui si aggiungono le bollicine importate, pari a 5 milioni di bottiglie, anch’esse mai così numerose (+50% sul 2020).

A trainare gli imbottigliamenti sono tutte le principali Denominazioni italiane, con crescite quasi ovunque in doppia cifra, a partire dal Prosecco Doc (+25%) all’Asti, dal Franciacorta al Conegliano Docg, dalle bollicine di montagna del Trento Doc all’Oltrepò Pavese, dall’Alta Langa al Lessini Durello ai Colli Asolani.

Il 2021 è stato l’anno del rimbalzo per lo sparkling tricolore, per l’Osservatorio Unione Italiana Vini (Uiv)-Ismea, che chiuderà l’anno a 900 milioni di bottiglie e un forte incremento delle vendite all’estero (+20% a volume).

Buone notizie, rileva l’analisi, anche dai consumi interni: secondo Ismea/Nielsen, gli acquisti nella gdo, nei primi 11 mesi 2021, segnano un +22% in volume accompagnato da un +26% in valore sul pari periodo 2020. Complessivamente, nel 2021 il valore alla produzione degli spumanti italiani supererà, per la prima volta, i 2,4 miliardi di euro; un incremento a cui si aggiunge un volume produttivo in costante ascesa (+170% nell’ultimo decennio).

Oggi le bollicine sono arrivate a rappresentare 1/4 del totale delle esportazioni di vino italiano nel mondo.

