Natale con Masterchef Italia: con l’edizione n. 14 la cucina in tv è la protagonista delle Feste

Il conto alla rovescia per la nuova stagione di MasterChef Italia è iniziato. La nuova edizione del celebre cooking show, in programma dal 12 dicembre, in esclusiva su Sky e in streaming su Now, è stata annunciata, in questi giorni, con uno spot in atmosfera natalizia, dai tre celeberrimi giudici, gli chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Per annunciare la ripartenza dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, è stato creato uno spot natalizio dalla Sky Creative Agency Italia, in cui i tre giudici si adattano proprio al clima delle feste: le Mystery Box diventano pacchi regalo, le decorazioni dell’albero si trasformano in Golden Pin e le luminarie brillano con la scritta “Pressure Test”, simbolo delle difficili prove che metteranno alla prova i concorrenti. Una cosa non cambia: mentre Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli promettono di diventare più buoni, Bruno Barbieri conferma la sua nomea di giudice severissimo.

Di certo c’è che con la nuova edizione, la cucina in tv ci accompagnerà durante tutte le Festività, e non solo.

