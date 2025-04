Nel 2025, boom per i ristoranti vegani, vegetariani, a km 0 e biologici: parola di TheFork

La ristorazione, in Italia, sta vivendo una trasformazione significativa, con una crescente attenzione verso opzioni vegane, vegetariane, biologiche e a km 0. A dirlo, è TheFork, la piattaforma leader per le prenotazioni dei ristoranti online, in occasione della “Giornata Mondiale della Terra” promossa dall’Onu il 22 aprile, confermando un interesse sempre più marcato verso un’alimentazione consapevole e sostenibile, con un numero crescente di ristoranti che scelgono di proporre ingredienti di origine vegetale, biologica e a filiera corta.

In particolare, la crescita dei ristoranti vegani (275 quelli presenti su TheFork) nel 2025 sul 2024 è stata del +18%, con un aumento significativo nel Sud e Isole che contano ben il 31% di questi locali, seguiti da Nord-Ovest e Centro (27%), e Nord-Est (16%). Invece, i ristoranti vegetariani (562 quelli presenti su TheFork) hanno segnato un +27%, con un incremento maggiore registrato nel Centro (+38%), il 31% presente al Sud e Isole, il 24% al Nord-Ovest e il 16% al Nord-Est. Analogamente le prenotazioni riflettono questa tendenza segnando un +54% sull’anno precedente nei ristoranti vegani con una crescita del +39% nelle prime 11 settimane 2025, e del +55% nei ristoranti vegetariani con un +46% nello stesso periodo.

Ma oltre alle opzioni vegane e vegetariane, cresce anche il numero di ristoranti che puntano sulla sostenibilità attraverso l’uso di ingredienti locali e biologici. Attualmente sono oltre 2.500 in tutta Italia , i ristoranti a km 0 prenotabili attraverso TheFork con il 36% al Sud e Isole, il 32% al Centro, il 16% al Nord-Est e il 15% al Nord-Ovest. Infine, sono oltre 1.500 i ristoranti che propongono ingredienti biologici certificati, con una maggiore concentrazione al Centro (36%), seguiti da Sud e Isole (30%), Nord-Ovest (19%) e Nord-Est (15%).

