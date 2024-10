Non si ferma l’ascesa dell’export agroalimentare italiano: ad agosto 2024 +8% su un anno fa

L’agroalimentare italiano può brindare ad un presente importante e ad una previsione da record per il 2024. Le esportazioni del comparto crescono, infatti, dell’8% in controtendenza rispetto al dato generale, che vede una sostanziale stagnazione dei movimenti (-0,6%), nonostante le tensioni internazionali ed il rischio di nuovi blocchi. Emerge da un’analisi Coldiretti sui nuovi dati Istat relativi al commercio estero nei primi otto mesi dell’anno sullo stesso periodo 2023. Nel periodo gennaio-agosto il valore delle esportazioni di cibo tricolore ha superato i 45 miliardi di euro, con la concreta possibilità di raggiungere quota 70 miliardi per la fine dell’anno, se il trend di crescita dovesse proseguire.

La crescita più sensibile, rileva Coldiretti, si registra verso i Paesi Extra Ue, con un +14%, che scende al +4% se si considera la sola Unione Europea. La Germania resta il primo mercato di sbocco dei prodotti alimentari italiani (+3,6%), tallonata dagli Stati Uniti, grazie anche ad un aumento delle esportazioni del 19% nei primi otto mesi. Lieve incremento anche per la Francia e il Regno Unito, mentre per Russia e Cina si registra un +21% e un +17%.

Un risultato che, secondo Coldiretti, “potrebbe ulteriormente aumentare se l’Italia riuscisse a colmare il gap logistico che costa oltre 90 miliardi l’anno, di cui 9 solo per l’agroalimentare a causa di infrastrutture inefficienti e totalmente sbilanciate a favore del trasporto su gomma. Basti ricordare che il costo medio chilometrico nazionale per le merci del trasporto pesante è pari a 1,12 euro/ chilometro, più alto di Paesi come la Francia (1,08 euro/chilometro) e la Germania (1,04 euro/chilometro) secondo l’analisi di Coldiretti su dati del Centro Studi Divulga”.

