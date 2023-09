Non solo olive. La Puglia è leader in Europa per la produzione di uva da tavola

Leader in Italia per le olive, prima in Europa per l’uva da tavola. La Puglia si conferma regione dall’alta vocazione agricola, toccando quota 60% per la produzione di uva da tavola, precedendo altre due regioni del Sud Italia, Sicilia (35%) e Basilicata (5%). I dati, diffusi da MacFrut (fonte: Apeo, l’Associazione produttori esportatori ortofrutticoli, ndr) sono stati presentati dalla Regione Puglia, come partner Macfrut 2024 e dell’uva da tavola, prodotto simbolo dell’edizione n. 41 della Fiera Internazionale dei Professionisti dell’Ortofrutta (Rimini, 8/10 maggio 2024). Dati che hanno messo in luce, ancora una volta, la stagione difficile per il settore agricolo per colpa del clima. La Regione Puglia ha registrato quest’anno una flessione del 35% a causa della primavera piovosa ed umida anche se la minore quantità sulle piante e le buone condizioni climatiche da fine giugno in poi hanno favorito una ottima qualità organolettica, fitosanitaria e visiva. Gli analisti segnalano che in Puglia la produzione di uve seedless è stata del 60% e il 40% di uve tradizionali. I principali mercati di commercializzazione del prodotto sono la Germania con il 35%, l’Italia con il 30%, la Francia con il 20% ed il restante 15% in altri Paesi Ue ed extra Ue .

