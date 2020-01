“Nonino Spirit Brand-Distillery of the Year” 2019 incoronata ai “Wine Enthusiast Wine Star Awards”

È la prima volta che succede, e per questo non può che essere un tributo a tutto il made in Italy. Senza dimenticare, lo stile inconfondibile che fa sembrare di ogni evento oltreoceano una cerimonia da Oscar, se in più ci metti la presenza di star come il regista Francis Ford Coppola (Premio “Lifetime Achievement Award” alla carriera) o il musicista Jon Bon Jovi (Premio “Wine and Culture Award”). È l’immagine che arriva dai “Wine Enthusiast Wine Star Awards”, il più importante premio internazionale nel mondo dei wine & Spirits, di scena, nei giorni scorsi, al Palace of Fine Arts a San Francisco, con l’Italia sul palco con la Distilleria Nonino e tre generazioni della storica famiglia di Percoto, con Giannola, Elisabetta e Francesca Nonino, prima distilleria italiana e primo brand di Grappa ad essere premiata in vent’anni del prestigioso riconoscimento “Spirit Brand-Distiller of the Year 2019”, in una consacrazione di una storia e di un’epopea tutta italiana.

